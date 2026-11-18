THINKING ALOUD

各国应鼓励技术转移，而非抬高本国商品价格

马来西亚宝腾 (Proton) 与中国吉利 (Geely) 合作后，扭转了多年亏损的局面，并恢复了盈利。 照片来源：TM

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

既然欧盟似乎已转向贸易保护主义，中国将如何处理其工业“产能过剩”问题？如果其工业产品被转向相对开放的亚细安市场，亚细安集团各国又该如何应对？

这些问题源于今年10月中国与欧盟之间达成的一项不寻常的贸易协议。

这项协议最引人注目的一点是，中国同意自愿限制其混合动力汽车的出口——未来四年，出口量可能较预期减少一半以上——以换取每年35万辆汽车的进口配额，该协议从12月起生效。

问题远不止混合动力汽车。今年7月，一项针对多国的钢铁关税制度开始生效。鉴于2025年欧盟对中国的商品贸易逆差达到3598亿欧元（3960亿美元），没有什么能阻止欧盟将此类计划扩大到其他商品。

欧盟目前占中国货物贸易顺差的31%。

这些贸易数据让人不难理解中国为何同意这项安排。

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在探讨这种情况的影响之前，有必要审视欧盟采取行动的前提。什么构成工业“产能过剩”？

经济学家确实会谈论产能过剩，但这是在公司层面上。倾销（以低于国内市场价格在国外销售）、补贴（国家支持）以及损害性的进口激增等问题，都可以在世界贸易组织（World Trade Organization, 简称WTO）进行裁决。

然而，作为一个国际贸易问题，“产能过剩”并未出现在WTO的规则手册中。一个国家因其真正高效而廉价出口，这并不违反任何规则。因此，欧盟的做法旨在保护其产业免受竞争。

亚细安应如何应对

话虽如此，也必须指出，随着中国的其他市场受到限制，中国与亚细安之间的贸易一直在急剧增长。

本区域的反应不言自明。越南对某些中国热轧钢征收高达27.8%的反倾销税；印度尼西亚延长了对本国纺织业的保障措施；泰国则对用于建筑施工的中国H型钢征收高达54.2%的关税。

然而，这是否意味着亚洲应该走欧盟的老路？

幸运的是，大多数区域领导人都明白，东南亚的情况与中欧之间的情况大相径庭。

事实上，亚细安从中国进口的商品中，有很大一部分是中间产品。换言之，它们是用于生产最终产品的零部件。多年来，这条供应链的建立主要归功于其价格、可得性和交付速度。

因此，任何旨在保护特定本土产业的广泛措施，都可能对其他行业产生反作用。

我们有更好的前进方式。对于那些只进口成品，而不在生产过程中占有一席之地的国家来说，贸易激增是一种威胁。

比亚迪 (BYD) 在泰国的罗勇府工厂于2024年开业，其在印度尼西亚的新苏邦工厂也于今年投产，两者都附带有大量使用本地生产内容的条件。在马来西亚的宝腾 (Proton) 与中国的吉利 (Geely) 合作后，该公司扭转了多年的亏损，并恢复了盈利。

这给我们的启示是，不应排斥中国的竞争，而应通过邀请他们前来建厂、雇佣本地员工和转让技术，从而善加利用这种竞争。

各国的首要任务应该是保护工人并帮助他们掌握新技能，而不仅仅是抬高本国商品的价格。

经济上的赢家将是那些将政治资本用于再培训和产业调整的国家，而非那些试图固守夕阳产业的国家。