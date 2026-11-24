THINKING ALOUD

人工智能最坚定的支持者和最恐惧的投资者，实际上可能是同一群人

Anthropic的投资者实际上是在投资一项其创造者曾警告可能终结全人类的技术。 图片来源：NYTIMES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

最近，每当某个遥远又非常聪明的人发表一些可怕的言论时，你是否会感到无能为力，心想：“好吧，我又能做什么呢？”

你不是一个人。

当人们还在为先进半导体芯片的去向而焦虑不安时，一些人工智能模型——尽管没有实体——却正以惊人的速度发展。

独立研究公司METR在11月初发布的一份报告中估计，与一年前相比，Anthropic的模型在某些基准测试中的提升速度几乎快了一倍。

关键在于，这种加速发展并不能用投入更多算力来训练模型来解释。相反，是人工智能本身在帮助Anthropic改进模型方面做得越来越好。

这意味着人工智能的发展曲线可能会变得更加陡峭。现在，人工智能领域的一些专家已经根据这项研究的数据做出了生动而令人不安的推断。

例如，曾预测通用人工智能到来的机构AI Futures Project，已将其悲观的时间表提前了五个月，并将METR的研究结果作为其最大的新证据。

AI Futures Project目前预计，一个超人般的人工智能研究员将在2027年前出现，并且在2028年前，有35%到65%的可能性出现能够实现所有白领工作自动化的人工智能。

其联合创始人Eli Lifland在X上写道：“我非常担心，在未来三到十二个月内，人类可能不再能掌控自己的未来。”

而在11月初的“The Hinton Lectures 2026”演讲中，OpenAI基金会董事会成员Paul Christiano表示：“对于在座的大多数人来说，你们最可能的死因将是人工智能事故。”

我们面临的可能性有限。

这个星球上一些最聪明、掌握人工智能第一手知识的人，可能错得离谱。

他们也可能是在夸大这项技术的能力，以博取关注或获得资金。

或者他们可能就是对的：就像当代的卡珊德拉，在首次公开募股和高昂估值倍数的喧嚣漩涡中呐喊。

即使末日论者对人工智能的未来发展轨迹判断有误，人类也已在疲于应对这项技术的现状。

面对近期激增的自主型人工智能攻击，公司和组织一直毫无准备。

与此同时，美国也吸取了惨痛的教训，认识到在阻止硬件流向竞争对手方面，其能力是有限的。

也没有任何一个政府真正直面过，如果人工智能导致大规模失业，将需要进行的财政和社会层面的彻底改革。

普通人无力影响人工智能政策或商业推广，只能在一场抽象灾难的阴影下，勇敢而又尽可能理性地行事。

眼下，任何理性的反应看起来都与盲目乐观无异。

当Anthropic于11月19日上市交易时，投资者将其股价推高至比首次公开募股（IPO）价格高出17%的水平，这无异于投资一项其创造者曾警告可能终结全人类的技术。

这既反常又合乎情理。如果对人工智能的担忧被夸大了，投资者们将能活着收获这次及未来首次公开募股的果实。

而如果那些“卡珊德拉”们真的说对了，那么一切都将不再重要，只因为一切都已不复存在。