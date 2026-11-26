除了为区域建立持久的资本和人才渠道，执行层面也必须反映当地需求

并非所有前景光明的海洋经济项目从一开始就具备商业投资价值。 照片：STANDARD CHARTERED

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

东南亚的海洋经济已到了一个转折点。

2026年9月，亚洲开发银行宣布，将在2030年前为“亚细安蓝色经济倡议”筹集高达60亿美元的资金。

这项承诺是对该领域投下的重要信任票，因为它支撑着本区域的粮食体系、贸易、就业和沿海社区。

这也向亚细安提出了一个更严峻的问题：本区域能否将日益增长的资本池，转化为可行的企业、更稳固的生计和更具韧性的海岸线？

亚细安不乏雄心壮志。它已经为蓝色经济建立了区域框架，并进入了2026年至2030年的实施阶段。

各国政府、发展机构、企业、投资者和公民社会组织日益认识到健康海洋的经济重要性。现在的首要任务，是从认知转向执行。

这将需要我们面对一个令人不安的现实。并非所有前景光明的海洋经济项目从一开始就具备商业投资价值。

缩小资本与项目之间的差距

海洋经济涵盖的活动范围广泛，从可持续水产养殖、具韧性的沿海基础设施，到海洋技术和与港口相关的价值链。每个领域都有不同的风险状况、收入模式和发展时间表。

许多项目在商业资本能够放心参与之前，需要可靠的环境数据、支持性法规、专业技术知识和耐心的早期资金。

规模较小的企业可能拥有可行的想法，但缺乏吸引投资所需的能力、网络或业绩记录。

那些最直接依赖海洋资源的社区，也可能最不具备利用正规融资体系的能力。

解决方案不是期望单一资本来源解决所有问题，而是要建立更明确的分工。

公共资金和慈善资金可以支持研究、项目筹备、劳动力发展和早期创新。

发展融资有助于降低风险并展示可行模式。然后，商业资本可以帮助已被验证的企业和项目进行扩张。

当这些资金来源相互协调时，资本就能从支持孤立的试点项目转向建立市场。

金融机构的作用不仅在于提供资金。

它们可以帮助企业加强转型计划，连接企业与投资者，并为那些经济价值可能需要较长时间才能显现的项目开发合适的融资结构。

Standard Chartered已承诺到2030年筹集3000亿美元的绿色和转型融资。尽管如此，衡量金融业成功的更广泛标准不应仅是筹集资本的数额。

更重要的是，这些资本是否有助于将创意转化为可行的业务，将试点项目发展成产业，并将环保雄心转化为可衡量的经济价值。

项目渠道也需要人才渠道

仅靠资金无法决定亚细安海洋经济的成败。

其增长将取决于那些有技能开发技术、管理企业、分析环境数据，以及将有前景的创意转化为可行业务的人才。

然而，从教育和培训进入海洋产业的途径仍然很零散。

年轻人可能看不到进入这些领域的清晰途径，而新兴企业可能难以找到增长所需的能力。

这就是为什么在投资基础设施的同时，也必须投资于技能、创业精神和就业途径。

定向慈善资金，例如Standard Chartered基金会近期承诺的500万美元，用于提升印度尼西亚、越南、马来西亚和新加坡的海洋经济能力，这展示了资本如何构建人才渠道。

除了环境成果，重点还在于确保所创造的经济机会更具包容性。

这包括在教育、技能发展和就业之间建立更清晰的途径，为企业家对接资金，并确保通常最先经历环境变化的沿海社区，能成为首批从新经济机会中受益的群体。

区域雄心，本地化执行

建立资本和人才渠道只是挑战的一部分。执行还必须反映各个市场的现实情况。海洋生态系统不分国界，但围绕它们的经济条件却存在巨大差异。

新加坡一家海洋技术企业的需求，与东南亚其他地区的水产养殖企业或沿海社区的需求不会完全相同。因此，区域战略不应成为一个统一的模板。

亚细安可以为可信数据、环境保障措施、融资诚信和影响评估制定共同原则。然而，执行模式必须反映当地产业、机构和社区的需求。

合作也至关重要。没有任何一个政府、金融机构、慈善组织或企业能够独立建立可投资的海洋经济所需的市场、人才渠道和有利条件。

在印度尼西亚和菲律宾等市场，混合融资方法已将公共、慈善和私人资本汇集起来，以支持可持续渔业，包括通过担保来帮助投资者降低风险。

这些方法展示了跨领域合伙业务如何以反映当地市场需求的方式分担风险和筹集资本。

从雄心到执行

亚细安的海洋经济已具备政策框架，资本承诺日益增加，各种合伙业务也初具雏形。下一步的重点是建立数据、技能、企业和商业模式，以促使投资能够负责任地大规模流入。

本区域应该问的问题不是宣布了多少资本，而是有前景的企业能否从试点走向规模化，沿海社区是否变得更具韧性，以及人们能否获得富有成效且持久的工作。

亚细安的下一个增长故事很可能在海洋上书写。现在的机遇在于将其海洋雄心转化为可投资的业务、富有成效的就业机会和能够创造持久经济价值的韧性社区。

作者是Standard Chartered新加坡、亚细安及南亚区总裁