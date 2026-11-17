THINKING ALOUD

重新平衡您的投资组合，而非进行市场择时，这能确保您坚持既定的投资策略。

最近，在我健身房的一次力量训练课上，教练和客户们热议的话题是：现在是买入美国大型科技股的时候吗？

“不要去接下落的刀子，”有人说道。

这番对话发生于11月5日，也就是标准普尔500指数和纳斯达克指数大幅下跌后的第二天。而就在两天前，民主党在美国中期选举中取得了历史性的全面胜利。美国股市最初因这一结果而上涨，但此后便反复震荡。

这场风暴的中心是科技股，尤其是 Nvidia。在其联合创始人兼首席执行官 Jensen Huang 被惊人地爆出与一名被指为中国间谍的人有染并随后被免职后，该公司股价暴跌。在过去30天里，Nvidia 的股价已下跌了约25%至30%。

您是应该买入，还是等待股价进一步下跌？

尽管目前受到 Nvidia 的拖累，但科技和人工智能主题已被证明回报极其丰厚。自2023年以来，标准普尔500指数已连续三年录得双位数回报，并有望在2026年实现连续第四年的类似增长。即使近期出现波动，该指数年初至今的回报率仍达到10.4%。纳斯达克指数的表现更佳，回报率超过11%。

投资需要一些勇气。如果您有像退休这样的长期目标，您确实需要承担一些风险以获得高于通货膨胀的回报，而定期存款是无法满足这一需求的。投资无需复杂，但决定何时进行买卖却可能令人伤神。

症结所在并非市场波动，因为波动本是市场的常态。真正的挑战有两个。其一是恐惧与贪婪之间的斗争，我们常常被其左右。

其二是市场集中度所带来的难题。即便您只是通过指数追踪基金进行投资，您的投资组合也很可能已经不经意地超配了科技和人工智能领域的资产。集中度风险值得警惕，特别是当您临近或已经退休，并依赖于投资组合回报生活时。

诚然，投资者的心理很难驾驭。平静且上涨的市场会让我们产生“后视镜”式投资的错觉，误以为过去的趋势会延续到未来。

而下跌的市场则会暴露更多行为陷阱，例如过度自信和锚定偏见——投资者会固执于某个价格（如峰值或历史买入价），而这个价格与股票的内在价值并无关系。

市场集中在历史上并非罕见。但根据 Morningstar 的数据，如今的集中程度比1930年代更高。该机构发现，截至2025年底，市值最高的10只股票占美国股市总市值的37%，而1930年这一比例为35%。

定期定额投资能降低择时风险，因为您在市场下跌时买入更多股票或基金份额，而在上涨时买入较少。而应对过度集中的良方就是多元化投资。

归根结底，指导您行动的不应是任何买入或卖出的市场信号，而应是您的个人目标和战略性资产配置。近期股市的强劲回报可能已使您的整体配置偏向了风险较高的资产，导致您的投资组合在市场严重下滑时面临更大风险。

重新平衡投资组合，而非进行市场择时，能确保您坚持既定的投资策略。人工智能（AI）很可能是一个时代性的机遇，但真正重要的是，您的资产应足以支撑您的一生。