MARK TO MARKET

由各种类型的独立机构对企业巨头施加影响，或许是可取的。

Jensen Huang的下台以及先进人工智能芯片的出口限制，给科技行业带来了供应冲击。 照片：路透社

[新加坡] 本月早些时候，当Jensen Huang与一名Nvidia高管的婚外情新闻曝光时，令我惊讶的是，许多观察人士似乎认为他终于越界了。

当时已经很清楚，Huang还与一名美国当局认为是中国间谍的女子有染，并且在一段时间内，他向Nvidia的高层官员歪曲了那段关系的性质。

在我看来，这客观上比与下属有不正当关系要严重得多。这名被指控的间谍与新加坡一家名为Megaspeed的Nvidia芯片主要买家有关，而该公司又与中国公司有关联。这自然引起了美国政府的警觉，并已导致对Nvidia实施更严格的限制。

上周，美国商务部宣布对用于为中国提供远程计算能力的数据中心的先进人工智能芯片出口实施许可证要求。此外，对于出口到存在“不可接受的转移风险”的目的地，包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡、巴西和泰国的先进人工智能芯片，也同样实施了许可证要求。

这些限制以及Huang的下台——他曾主张允许中国获取人工智能芯片，并为人工智能芯片买家提供财务支持——给蓬勃发展的科技行业带来了供应冲击。

尽管Nvidia公布了强劲的第三季度财务数据和2027年的强劲收入指引，但其股价上周仍进一步下跌了22.9%。自上月底间谍丑闻开始成为头条新闻以来，Nvidia的股价已暴跌38.7%。

同期，标准普尔500指数和纳斯达克100指数分别下跌了8.8%和11.8%。

“不可或缺”的首席执行官

需要澄清的是，我并非暗示Huang与Nvidia员工的私情应该被原谅——后来事实证明不止一段。

与客户、商业伙伴或下属的不正当关系，实际上是未披露的利益冲突，有可能损害公司及其利益相关者。有人可能也会说，这类过失暴露了首席执行官们不适合其职位的性格缺陷。

当然，对于这类行为的文化观念似乎已变得更加不宽容。近年来，Nestle、BP、McDonald’s和Intel等大公司都曾因首席执行官与下属发生关系而将其解雇。

然而，Huang与被指控的中国间谍的牵连，显然比他与员工的私情更有可能对Nvidia及其利益相关者造成大得多的损害——尤其是这让所有人都成为了美国政府的目标。

此案也令人困惑，因为Huang离开Nvidia似乎削弱了市场对该公司乃至更广泛的人工智能生态系统的信心。许多投资者、科技界知名人士以及Nvidia自己的员工现在都在呼吁Huang回归。

Nvidia已表示，不考虑邀请Huang回归。

在我看来，市场监管机构和公司治理专家应该开始认真思考，如何有效制衡像Huang这样看似不可或缺的企业领袖；以及如何确保重要新兴领域的快速成长型公司不会背叛其利益相关者。

Anthropic的股权类别

部分答案可能来自大型人工智能公司本身。例如，Anthropic在其首次公开募股的筹备期间就发表了一些有趣的看法。

在致潜在投资者的一封信中，该公司创始人称赞了人工智能在提高生产力和加速医疗突破方面的潜力，同时也警告该技术可能给人类带来巨大伤害。

创始人表示：“人工智能具有异常巨大的外部性，既有积极的，也有消极的。培育积极外部性、防范消极外部性，这在某种程度上与营利性公司的天然动机以及上市公司的标准治理结构存在冲突。”

为了解决这个问题，Anthropic以公益公司的形式成立，这要求其董事会在股东利益、公司公益使命以及受其行为重大影响的各方利益之间进行权衡。

在该结构下，不同的利益相关者群体通过五种不同类别的股票被赋予影响力和利益。

大部分控制权掌握在其F类股和T类股的持有者手中。单一的F类股由Anthropic七位联合创始人控制的实体持有，拥有50.1%的投票权。

另一方面，一个名为长期利益信托（Long-Term Benefit Trust, LTBT）的独立机构持有Anthropic的单一T类股，这使其有权任命公司七名董事会成员中的四名。

Anthropic还将逐步向其非创始人员工发行E类股，让他们在某些治理事务上拥有发言权——包括在特定情况下任命一名T类股董事。

不过，公司的所有经济利益都专属于其A类股和N类股的持有者。两者区别在于，N类股没有投票权，除非法律另有规定。

N类股由Anthropic的公益基金和一些战略合作伙伴（如Amazon和Alphabet）持有。公司计划，其股价每持续上涨50%，就向其公益基金捐赠2%的股权。

当N类股由其持有者转让给非关联方时，将转换为A类股。

改进标准做法

那些曾反对在新加坡引入双重股权结构的投资者，很可能会对Anthropic的多重股权类别感到震惊。

不仅Anthropic的创始人们即使出售股份也能保持多数投票权，LTBT的受托人还可能任命反对公司利润最大化的董事。A类股的持有者也将面临N类股持续发行和转换带来的稀释效应。

然而，Anthropic的创始人在信中指出，公司向其公益基金分配股权的计划，其规模和结构“并未超出”一些公司高管赔偿配套的范围。

在我看来，由各种类型的独立机构对那些主导世界的企业巨头施加一些影响，或许也是可取的。

与其他同级别的公司相比，Anthropic可能更清楚地意识到了自身的力量，这源于其业务性质，也因为它在成立仅六年内就获得了1.5万亿美元的估值。

相比之下，Nvidia在其开始运营三十年后，才于2023年市值达到1万亿美元。虽然其首席执行官Huang应为自己的成就感到自豪，但他令人震惊的失势或许是一个信号，表明该公司现在需要以不同的方式运营。

当然，Anthropic新颖的治理框架很可能不是最终答案——事实上，该公司自己也表示这仍在完善中。然而，在成长和发展的过程中，其他公司或许应该效仿其改进标准公司实践的尝试。

其创始人表示：“我们也会犯错，我们期望向他人学习，就像他们向我们学习一样。如果我们的竞争对手采纳并改进我们的做法，我们认为这就是一种成功。”