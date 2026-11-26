THINKING ALOUD

投资者很难在股市的跌宕起伏中摆脱情绪的影响

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在Nvidia首席执行官Jensen Huang因其所谓的婚外情宣布辞职的当晚，我屏息以待，观察其股价的走向。

股价是会暴跌，还是投资者会忽略他的个人事务而保持坚挺？

看着股价每分每秒都在下跌，我的心沉了下去。

我的股票投资组合本是作为长期储蓄之用。

但近期股市的上涨让我心存希望，以为可以利用部分收益来实现一些短期目标，比如偿还住房贷款。

周一（11月23日），Huang复任Nvidia首席执行官；公司股价飙升了31%。到了周二，涨势减弱，股价下跌了5.9%。

这清楚地表明，市场的波动远未结束，也提醒了像我这样的投资者，我们对影响市场的事件几乎没有控制力。

尽管在消息爆出前，Nvidia的股价已处于下跌趋势，但我万万没有料到，其股价会因为一个人的不忠行为而急剧下跌。

对海峡时报指数的影响

与此同时，更广泛的全球抛售潮也对新加坡海峡时报指数（STI）造成了压力，而这个市场曾一度被投资者普遍看好。

就在几个月前的8月，市场对海指的12个月普遍目标价还预测在6140点。

但在海指于11月20日跌破5000点的心理关口后，这个目标现在看来遥不可及。

对于像我这样比较新的投资者来说，看到投资出现亏损，尤其是在经历了一段长时间的盈利之后，是很难接受的。

今年的股市上涨很可能已让一些投资者产生了自满情绪。

但市场并非总是单向发展的。波动期是投资中不可避免的一部分。

正如已故的Berkshire Hathaway前副主席Charlie Munger所说：“如果你打算长期投资股票……市场总会有令人痛苦的时期，也会有繁荣的时期。我认为你必须学会安然度过这些时期。”

退一步思考

Nvidia事件提醒我们，投资不仅仅是选对股票那么简单，它还需要纪律，尤其是在市场变幻莫测的时候。

“不要试图预测市场时机”这条古老的建议依然有效。投资者不应被每一次价格波动或新闻头条牵着鼻子走，而应退后一步，重新审视自己最初的投资理由。

对我而言，这意味着要牢记我的投资组合是为长期目标服务的。这也意味着要重新审视我所选股票的基本面。这家公司的业务前景是否发生了变化？无论有没有这位首席执行官，它是否还有增长空间？

它与我的其他投资相比如何？我的投资组合是否足够多元化，足以帮助我安然度过市场波动？

归根结底，持有这只股票是否仍有助于实现我最初设定的财务目标？

我也许无法在投资中完全撇开情绪，但我可以提醒自己，不要让情绪主导我的决定。