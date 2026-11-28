THE BROAD VIEW

仅用灵活的时间和多元收入来定义它，是低估了这种模式的价值

多数成功的职业组合都需要一个核心——一项足够精深的专业知识、职业或能力，以便其他活动可以围绕它发展。 照片来源：PIXABAY

在我职业生涯的大部分时间里，“你是做什么的？”这个问题都有一个相当直接的答案。而如今，我的回答会长一些。

我教书、做咨询、经营一个商品生意、写作，并且正在写一本书。

乍看之下，这似乎有些零散。然而，其价值恰恰在于各项工作之间的重叠。咨询工作让我能将真实的商业问题带入课堂。教学则促使我更清晰地阐述想法。

写作让我更深入地思考自己真正的信念。而经营企业则确保了我所谈论的任何战略都能经受住客户、成本和现金流的考验。

我的“组合式职业”不仅仅是同时做几件事，而是通过精心设计，让每一项工作都能提升其他工作的价值。

先建立核心，再向外扩展

人们在讨论组合式职业时，常常提到其灵活性或多重收入来源。这些好处固然重要，但它们低估了这种模式的真正价值。

多数成功的职业组合都需要一个核心——一项足够精深的专业知识、职业或能力，以便其他活动可以围绕它发展。

因此，我并不认为组合式职业是对传统职业道路的否定。在企业内部工作的多年经验，能帮助我们积累专业知识、信誉、人脉和模式识别能力，这些都可以在日后应用于不同场合。

看似晚年的多元化发展，其实往往建立在早年高度专注的基础上。

对于考虑走这条路的人来说，第一步未必是辞职。每学期做一次客座讲座、加入非营利组织或行业董事会、为初创公司提供咨询、担任导师、定期写作，或承担零工角色，都可以将现有的专业知识扩展到新的领域。

你并非从零开始，而是在寻找更多方式来运用你多年所学。

组合式职业也是一项战略挑战

在教学中，我常说一个好的战略不仅依赖于现有优势，更是通过让不同的选择相辅相成来创造新的力量。

一个咨询项目可能会催生一堂课的灵感。课堂讨论可能会为一个专栏文章的论点提供素材。写作迫使我更严谨地构建论点，而经营企业则提供了真实的素材，最终又会反哺于教学和写作。

在决定为职业组合添加新内容时，同样的原则也适用。

我越来越多地问自己三个问题：我喜欢做这件事吗？我擅长做这件事吗？它的回报好吗？

这里的“回报”不仅仅指金钱。

在非营利组织的董事会任职，可能会带来使命感、治理经验和人脉关系。教学的薪水或许比不上企业，但它能锻炼沟通能力，让你接触到更年轻的视角。

写一本书可能需要数年才能产生可观的收入，但它能深化你的专业知识，并为你打开其他机会之门。

很少有活动能在这三个维度上都获得满分。而一个职业组合能给你更多空间，因为不同的角色可以提供不同的回报。

“少一些跟团游，多一些自由行”

技能与劳动力发展局（Skills & Workforce Development Agency）的首席未来官（chief futures）Brandon Lee是独立工作的坚定倡导者，他将工作的未来描述为一种更加解构化的状态：“少一些跟团游，多一些自由行。”

我很喜欢这个比喻。

传统上，雇主将薪水、身份认同、同事、培训和晋升等捆绑在一起。而现在，经验丰富的专业人士越来越能够通过不同形式的工作，自己组合这些要素。

人工智能进一步降低了门槛。研究、写作、分析等过去需要庞大组织基础设施支持的能力，现在越来越多地可以由个人或小团队完成。

然而，组合式工作也让另一件事变得更加明显：人际关系至关重要。

懂得如何做好工作是必要的，但机会往往来自那些认识你、信任你并愿意推荐你的人。

AI让专业知识的独立运用变得更加容易，但人际关系往往决定了这些专业知识将在何处发挥作用。

与此同时，整个体系需要承认非传统工作形式的合法贡献。这一点很重要，因为当雇主不再将每一次离职全职工作的经历都视为需要解释的尴尬空白时，建立组合式职业就会容易得多。

善用你所建立的选择权

作家兼LinkedIn意见领袖Eric Sim在LinkedIn上拥有280万粉丝，他将人生中同时拥有金钱、时间和健康的时期描述为“奇妙阶段”。

在结束银行职业生涯后，Eric Sim现在从事写作、专业演讲、教练和金融教学工作。

组合式职业提供了一种延长这一窗口期的方法。它不是将不同的兴趣推迟到退休后，而是利用积累的经验和财务保障，以不同的方式组合工作。

随着年龄的增长，我自己的理念也变得更简单：做我喜欢的事，或者和我喜欢的人一起做事。如果能和我喜欢的人一起做我喜欢的事，那就更好了。

组合式职业让这些不同的动机得以共存，而不是强求一份工作满足所有需求。

多年来积累“职业资本”的真正回报，可能不是又一个头衔，而是对你做什么、与谁共事以及为何而做拥有更大的掌控权。

懂得取舍，知道不该添加什么

当然，这一切也有被过度美化的风险。每一项新的投入都会消耗注意力，而注意力往往是比时间更稀缺的资源。四份互不相关的工作可能就意味着四组截止日期。

因此，更难的部分或许是决定哪些东西不属于你的职业组合。

一个新的角色能否深化你已有的能力？它能否让你接触到你真心想合作的人？它能否创造出可以在你职业组合其他部分通用的知识、经验或机会？

你的答案应该会指引你。

在我们职业生涯的大部分时间里，成功被定义为在一条梯子上爬了多高。而组合式职业提供了一个不同的视角。

就像一个好的战略，职业组合的力量也来自于你各项选择之间的契合程度。

本文作者曾是一名经济学家，如今身兼数职。在从事客座讲学和经营企业之余，他正在与人合著一本即将出版的新书《中国式思维》（The China Mindset）。