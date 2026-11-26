HOCK LOCK SIEW

与首次公开售股（IPO）相比，合并或许是丰树产业上市的更佳途径

吉宝与丰树产业的合并，或将在基金管理领域为投资者打造一个强大的参与者。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】股票投资者是否可以期待丰树产业 (Mapletree Investments) 带来一宗重磅首次公开售股（IPO）？

10月底，《商业时报》报道称，由淡马锡 (Temasek Holdings) 控股的全球房地产开发、投资、资本和物业管理集团丰树产业，可能会在2027年初进行首次公开售股。

该集团的核心业务领域包括物流、办公楼、学生公寓和数据中心。截至3月底，其管理资产规模达760亿新元，其中超过73%来自第三方管理的资产。

该集团积极管理上市的房地产投资信托（简称“房托”）和私募基金，并拥有一个地域多元化的房地产投资组合。在截至3月31日的财政年度，丰树产业公布的税后和少数股东权益后经常性利润为6.23亿新元。

凭借其强大的房地产基金管理能力和资本高效的商业模式，丰树产业的交易价格或许能维持在账面价值左右，这与许多上市房地产开发和投资集团形成对比，后者股价通常远低于其账面价值。

根据其过往记录，丰树产业能够实现双位数的股本回报率（ROE）。目前，该集团的目标是在截至2029年3月31日的财年，实现9%至12%的平均股本回报率。

通过IPO让丰树产业上市，可以帮助淡马锡释放捆绑在该集团的资金。同时，投资者将有机会投资于一家规模可观、资本高效且业绩卓著的企业。本地交易所的吸引力也将得到增强。

此外，上市后的丰树产业或许能够通过提供易于交易的股票来激励员工，从而吸引和留住人才。

对于自2003年以来一直掌舵、并在集团快速增长和转型中发挥了关键作用的集团总裁Hiew Yoon Khong而言，一次成功的上市可能成为其职业生涯的圆满收官之作。

IPO风险

然而，丰树产业进行IPO也伴随着重大风险。

淡马锡的背景并不能保证丰树产业在上市后股价表现良好。例如，由淡马锡支持、于7月在本地交易所上市的 医康 (Foundation Healthcare) ，其目前股价远低于其IPO价格。

事实上，许多在新加坡国内交易所新上市的实体，其股价表现一直疲软。

近期，股市出现了几轮疲软。利率上升、军事冲突延长和能源价格上涨的前景，加上对人工智能领域放缓的担忧，使得股市前景动荡不安。

此外，由丰树产业作为发起人并拥有其管理公司的房地产投资信托，其近期表现普遍差强人意。

丰树工业信托 ( MIT )、丰树物流信托 ( MLT ) 和丰树泛亚商业信托 ( MPACT ) 的单位价格自年初至今均出现大幅下跌。

在截至9月30日的季度，按年计算，MIT和MPACT的每单位派息（DPU）有所下降，而MLT的DPU则持平。

合并的优势

与其寻求IPO，丰树产业是否应该与一家上市公司合并？

今年早些时候，市场曾热议丰树产业与同属淡马锡关联公司的全球房地产资产管理公司凯德投资 (CapitaLand Investment) ( CLI ) 合并的消息。

然而，由于与凯德投资和丰树产业相关的房地产投资信托之间存在大量业务授权重叠，合并这两家实体可能会带来问题。

尽管如此，将丰树产业与一家上市公司合并仍有其可取之处。

合并能够创造一个规模更大的实体。这对于在上市领域寻求规模和交易流动性的机构投资者而言，具有吸引力。

重要的是，在激烈的竞争中，合并可能会产生协同成本效应，并增强合并后实体在获取第三方管理资本方面的竞争力。

吉宝登场？

另一家与淡马锡有关联的实体， 吉宝 (Keppel) ，是否会出手收购丰树产业？

在新加坡上市的吉宝是一家全球房地产资产管理者和运营商，在私募基金和上市信托领域拥有卓越的往绩记录。

截至7月底，吉宝管理的资金达1060亿新元，其在截至9月30日的最新季度净利润实现强劲增长。在2026年的前九个月，经常性收入同比增长超过10%，资产管理、发起人股权和联合投资以及运营平台等业务均有改善。

吉宝在2026年前九个月录得3.54亿新元的资产管理费，同比增长18%。

吉宝与丰树产业合并的理由是充分的。

第一，由任职已久且备受赞誉的总裁Loh Chin Hua领导的吉宝，在资产管理和资产套现方面的增长执行得非常出色。该集团最近推动M1与星和 (StarHub) 合并的举措，推进了其非核心业务的套现进程。

吉宝显然专注于创造股东价值，其交易价格较账面价值有可观的溢价。简而言之，通过将丰树产业并入吉宝，淡马锡或许能为其获得相对于账面价值的可观溢价。

第二，与吉宝和丰树产业相关的房地产投资信托之间的业务授权重叠问题，或许可以得到解决。

例如，MIT可以将其数据中心并入 吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) ，而将其非数据中心物业并入MLT。同时， 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 和MPACT之间的重叠很小，因为前者的价值主要在于其在新加坡中央商业区的甲级写字楼资产。

第三，吉宝与丰树产业的合并可以打造一个在基金管理领域更强大的参与者，这对淡马锡有利。毕竟，新加坡的基金管理公司需要拿出最佳表现，才能与大型全球参与者有效竞争。

此外，吉宝在基金管理领域从不回避通过收购实现增长。2024年4月，它完成了对Aermont Capital最初50%股权的收购，这使其在欧洲获得了稳固的立足点。

丰树产业的上市可以使淡马锡、本地投资者、丰树产业的员工以及国内交易所受益。

毫无疑问，成立于2000年并多年来强劲发展的丰树产业，完全有能力作为一家独立的上市公司。然而，通过与吉宝合并，该集团可能会找到一个更光明、更稳固的未来。

笔者持有吉宝公司的股票