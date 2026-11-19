总部数量并不能完全反映其为国家带来的实际决策权

对经济体而言，总部的真正意义在于其作为决策中心的角色。 照片：海峡时报

据《海峡时报》近期报道，新加坡目前拥有约1030个外国公司总部，较2019年的约770个有所增加。然而，同期在这些总部工作的本地专业人士、经理和高管 (PME) 人数增长了不到8%，从12700人增至13700人。

对此，官方解释颇为乐观。一位顾问向该报表示，如今的区域总部通常是“一个专注于高层决策的精简架构”，而运营性岗位则转移到了成本更低的市场。

这或许是事实，但问题在于没有人去衡量这一点。新加坡善于统计总部的数量，但尚未开始统计这些总部的决策权有多大。

数据未能反映的方面

PME数据也未包含外籍专业人士，因此员工总数从来不是衡量总部价值的正确标准。关键在于决策权是否与总部数量同步增长。对于这一点，已公布的数据并未提及。

于2026年6月发布的《经济战略评估》，希望新加坡本土企业在向海外扩张时，能将“总部、战略和决策”等职能保留在国内；同时，也希望外国投资者将新加坡作为其业务的“关键节点”。

对经济体而言，总部的真正意义在于其作为决策中心的角色。对于一家迁册至此的初创公司来说，这意味着其首席执行官和高管团队的所在地。

在印度班加罗尔创立、服务于印度各地客户的Flipkart，曾在新加坡注册了15年，之后于2026年3月为了筹备上市而完成迁回印度的手续。

在此期间，Flipkart的运营和高管团队一直留在印度，而其新加坡总部主要负责融资活动。

Grab则提供了一个反例。这家创立于马来西亚的初创公司，将其新加坡总部作为控制中心，管理着分布在八个东南亚市场的本地化团队。

对于跨国公司的区域总部而言，衡量标准则更为具体。在矩阵式组织中，很少有区域负责人能全权掌控所有预算。

尽管全球总公司对更大额的预算拥有最终控制权，但一个真正的区域总部仍能发挥战略影响力，并构建一个高价值的专业服务生态系统。要实现这一点，本地领导者需要拥有足够的自主权。

这里的领导者能否在无需飞往总公司的情况下，批准区域内的投资、招聘自己的团队，以及叫停一个项目？

瑞士的借鉴

我目前所在的瑞士，就展示了控制权如何与公司地址分离。

瑞士的两所联邦理工大学——苏黎世联邦理工学院 (ETH) 和洛桑联邦理工学院 (EPFL)，在2025年均创下了孵化新公司的数量记录。然而，《2026年瑞士规模化初创企业报告》发现，当年瑞士投资者为本地初创企业提供的后期融资仅占总额的约13%。

企业成长期所需资金主要来自海外。

从EPFL分拆出来的Nexthink公司是瑞士的一个成功案例。该公司仍将洛桑列为其两个总部之一。然而，其创始人和首席执行官居住在波士顿地区，并且公司于2025年10月同意将多数股权出售给美国投资者Vista Equity Partners。

在纸面上，Nexthink仍然是一家总部位于瑞士的公司。但其最重要的决策如今在何处做出，则另当别论。

这也是新加坡面临的风险：一家公司可能在其实际决策中心早已移至海外后，仍将其官方地址保留在国内。

当决策权仍在总部

在我处理过的一次高管猎聘中，一家公司因一位领导者对亚细安市场的了解而聘用了他，并将其派驻新加坡。

然而，远在数千公里之外的总公司却控制着扩张预算，并想当然地认为在其本国市场行之有效的模式在区域内同样适用。

14个月后，这位高管跳槽到了一家直接竞争对手的公司。他告诉我，离职的原因是缺乏决策权。该公司虽然聘用了具备本地判断力的人才，却没有给予其施展的空间。

总公司坚持将控制权保留在海外，最终导致公司失去了为其区域中心所招募的本地专才。

新加坡或许能吸引到领导职位，但决策权是否也随之转移了呢？

情况也可能向好的方向发展。2026年10月，Nike宣布自2028财年起，其合并后的亚太及大中华区领导团队将常驻新加坡，部分职位将从其美国总部迁至此地。

类似的人事变动是否带来了真正的决策权，这正是新加坡应该追踪的关键问题。

弥合差距

三项改变将有所帮助。

首先，不仅要统计公司地址，还要衡量其决策权。新加坡已经在统计外国总部的数量及其本地PME员工人数。此外，它还可以调查这些总部是否拥有区域内的预算和招聘权，并将汇总结果公之于众。

对于迁册的初创公司，可以追踪其首席执行官和高管团队的常驻地。

其次，将激励措施与实际决策权挂钩。

目前的国际总部奖项主要衡量高技能工作岗位和本地支出。从新加坡管理集团业务是符合资格的活动之一，但并非强制性要求。

在全球最低税率时代，新加坡在重新审视其激励措施时，可以考虑将区域首席执行官或财务总监是否为本地纳税居民、是否掌握区域预算等因素纳入考量，并赋予其相应权重。

第三，公司在迁移地址的同时，也应转移决策权。

一家为了融资或中立地位而迁册、但将所有高管职位保留在别处的初创公司，只是买了个地址。一家在本地招聘区域领导、但所有预算都需总公司批准的跨国企业，只是买了个头衔。

那些将实际决策权放在这里、给予区域领导者实际预算、并在本地招聘下一级管理人员的企业，才能真正获得一个好地址所带来的优势：更贴近区域客户，拥有更深厚的人才库，以及在如今将资金集中于此的投资者中建立信誉。

在吸引本区域公司注册地方面，新加坡已经胜出。更艰巨的挑战在于，如何成为这些公司的实际运营地。

要在2027年及以后继续担当区域发展的跳板，新加坡不仅要统计总部的数量，更要关注这些总部被赋予了多大的决策权。

作者是Gunia Consulting的创始人，这是一家专注于组织与领导力的咨询和高管猎聘公司，业务遍及欧洲和亚洲（包括新加坡）。他常驻苏黎世。

本文仅代表作者个人观点。作者在提交草稿前，曾使用人工智能工具进行研究和编辑。