这在很大程度上取决于我国对明年三种潜在形势的应对。

二十年来，中国和亚细安一直试图就南中国海问题达成一套行为准则。北京对这片海域的主权声索，与文莱、马来西亚、菲律宾和越南的声索有所重叠。

到2026年11月中旬，马尼拉、北京和亚细安已就“南中国海行为准则”约80%的内容达成共识，但错过了在2026年内完成磋商的最后期限。

从2027年1月1日起担任亚细安轮值主席国的新加坡，将接手处理这余下20%的未竟事宜，以及在北京与亚细安四个成员国之间进行斡旋的重任。

与此同时，新加坡还须要让美国继续参与本区域事务。这项任务使得由政策研究院（Institute of Policy Studies）举办的本年度IPS-Nathan讲座恰逢其时。

讲座主讲人Ng Chee Khern是前空军部队总长和情报总长，现领导尤索夫伊萨东南亚研究院（Iseas-Yusof Ishak Institute）。他在题为“不同需要，不同配套，任您选择”的讲座中，恰如其分地敦促各方对两个大国都应抱持“战略同理心”。

我们可以更进一步。同理心可以解释动机，但它并不能告诉我们一个强国何时会变得危险。有两个衡量标准可以做到：实力平衡和威胁平衡。

洛伊研究所（Lowy Institute）在2025年的一份报告中，将中国在亚洲的军事态势排在美国之前。军事态势指的是若区域内爆发冲突，迅速部署武装力量并维持其运作的能力。

但实力不一定会构成威胁。政治学家Stephen Walt认为，各国制衡的是威胁，而不仅仅是军事实力。威胁的判断标准包括地理上的邻近性、进攻能力和可感知的意图。

北京根据其目标，精心调整了自身对不同亚细安成员国所展现的威胁程度。例如，它选择在海上与菲律宾对抗，但对越南则表现出克制。

这种策略调整已见成效。今年4月，尤索夫伊萨东南亚研究院的一项调查显示，如果被迫在中美之间选边站，52%的东南亚意见领袖会选择中国。北京赢得了偏好，即便不是信任。亚细安也相应地采取了对冲的外交策略。

然而，对冲策略的基础是一个由美国主导的平衡格局，而美国维持这一格局是出于自身原因：阻止北京在区域内谋求霸权。

但华盛顿方面似乎正在动摇。在最近的亚细安峰会上，美国总统Donald Trump开玩笑说，如果国务卿Marco Rubio回应各国领导人过慢，他们应该直接给他打电话：“我会说，‘Marco，你被解雇了。’”

尽管Trump似乎是在开玩笑，之后也赞扬了Rubio，但一位对美国在东南亚地位有信心的总统，并不需要说出这样的话。

亚细安面临的三大考验

在此背景下，总理Lawrence Wong为新加坡2027年的任期设定了主题：“深化整合，扩大合伙业务”。有三个议题将考验我国能否实现这一目标。

首先是台湾问题。虽然战争不太可能爆发，因为入侵对北京而言仍是一场赌博，但其破坏力将不会仅限于西太平洋地区。

对台湾的封锁可能引来美国及其他国家的军队在马六甲海峡对中国航运实施反封锁。全球近29%的海运石油途经该海峡。战争风险保费将冲击途经南中国海运往东南亚的燃料、食品和零部件。

在大国竞争中，亚细安的影响力有限；正如总理Wong所言，它只能选择自己的应对方式。

一种选择是避免卷入。Ng解释了原因：中国在本区域的存在是地理现实，而美国的存在则是政治意愿。无论华盛顿在战争期间做出什么决定，战后的东南亚都必须与北京共存。

另一种应对是增强韧性。亚细安已采取措施加强韧性。该组织正等待其更新后的燃料共享协议，以及升级版货物贸易协定中的危机条款获得批准。

新加坡与澳大利亚和新西兰建立了战略合伙业务，这两个国家都位于南方航线上，几乎不受北方战争的影响。

我国与这两国都签订了在危机期间保持燃料和食品流通的协议；作为主席国，新加坡应考虑将这些安排推广至整个区域。

新加坡亚细安轮值主席国身份的下一个考验是人工智能。人工智能和芯片是安全产品，而非贸易商品。华盛顿针对四个亚细安国家实施的新芯片许可规定就证明了这一点，该规定旨在针对在当地租用算力的中国公司。

然而，本区域无法在中美之间做出选择，因为两者都供应芯片和模型。例如，新加坡人工智能（AI Singapore）的Sea-Lion模型，就同时借鉴了阿里巴巴的“通义千问”（Qwen）和Google的Gemma。

但亚细安可以通过构建“人工智能群岛”来增强自身的韧性。这可以将各国的国家人工智能生态系统连接成一个区域链，从新加坡的芯片设计，到柔佛的土地，再到槟城的制造，并以共同的数据规则和标准为纽带，同时向美国的芯片和中国的开源权重模型开放。

通过这种方式深化整合，本区域可以确保出口管制不太可能扰乱整个生态系统。更重要的是，它为雇用了本区域大部分劳动力的小型企业，提供了一个超越国界的市场。

第三个，也是最重要的议题，是“南中国海行为准则”。一个悬而未决的条款是，区域外大国是否可以在争议水域举行军事演习。

北京希望对此加以限制，因为与美国举行的演习有助于声索国挑战中国在该区域的利益。一份将美国排除在外的准则，无异于通过条约将主导权交到北京手中。

作为南中国海的非声索国，新加坡可以在不让渡“谁与谁一同训练”的决定权的情况下，为北京提供可预测性，例如设立演习通知和热线机制。

让美国继续参与东南亚事务有助于维持实力平衡；而这样做又不让北京感到被围堵，则能防止威胁平衡被打破。

亚细安必须同时维持这两种平衡，而这项工作将在很大程度上，由其最小的成员国在担任主席国期间继续推进。

作者是亚太区公关与传播协会（PRCA Asia Pacific）公共事务组主席，也是Temus公司的董事，负责企业事务。他目前是伦敦国王学院（King’s College London）战争研究系的文学硕士候选人。