在美中关键矿产竞赛中，东南亚拥有回旋余地

该区域无需在两大超级大国之间做出选择

一家制造业产业群设施内的稀土磁铁。东南亚可利用在此类元素上的竞争来使合伙业务多元化，并向价值链上游移动。 图片来源：路透社

关键矿产已成为国际外交中反复出现的摩擦根源。中国在该领域的主导地位以及美国建立替代供应链的努力，引发了外界对于东南亚国家可能被迫在两大强国之间做出选择的担忧。

但这是一种错误的选择。作为含有稀土元素（REE）最终产品的关键投入品出口国，东南亚国家自身也拥有筹码，并可利用日益激烈的竞争来实现合伙业务多元化，将更多价值链环节留在国内。

9月1日在美国结束的二十国集团（G20）财长和央行行长会议，最终以一份主席国声明而非联合公报收场，凸显了与会者之间缺乏共识。

中国反对的内容包括消除“非市场政策”以及确保包括关键矿产在内的重要商品全球供应链畅通的呼吁。

这一分歧的背景是，为报复美国的关税和出口管制，中国将在2025年4月加强对稀土元素的控制。

北京方面于2025年10月采取的措施更进一步，将许可要求扩大到某些外国制造的产品，只要其含有至少0.1%源自中国的受管制稀土元素或使用特定的中国稀土技术。这些措施后来暂停至2026年11月，但2025年4月的管制措施依然有效。

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尽管北京方面试图向非美国进口商保证正常的商业贸易将继续，但此类管制措施不可避免地增加了依赖中国稀土、加工和磁铁的公司的成本与不确定性。

与此同时，一些东亚经济体已加入美国的“Pax Silica”倡议以及其他由华盛顿支持的、旨在建立更具韧性的关键矿产和技术供应链的行动。

这些事态发展是否加大了它们在中国中心和美国支持的供应链之间做出选择的压力？鉴于该地区的经济地理和密集的贸易网络，几乎没有国家能够承受这种二元选择。

最初并非地缘政治武器

然而，就关键矿产而言，对此类被迫选择的担忧需要放在具体背景下看待。

首先，中国目前在稀土元素领域的主导地位源于可追溯至20世纪50年代末的长期工业发展过程，并非最初为赋予北京地缘政治武器而构想的战略。

随着稀土元素在冶金、石化、玻璃陶瓷、农业和设备制造业产业群等领域的应用不断扩大，这些金属于1986年被纳入国家研发计划。

1991年1月，中国国务院发布通知，通过实行国家许可制度来遏制猖獗的非法开采，加强监管并整合分散的产业。

因此，稀土元素最初被视为供国内使用和出口的工业资源，并非被设计用作地缘政治工具。然而，数十年的研究和投资奠定了中国在该行业的实力，使该国在全球稀土元素供应链中拥有了相当大的影响力。

在日益激烈的中美竞争中，这些积累起来的优势获得了战略意义——因此，智库 Egmont Institute 评论称，在稀土元素和其它被美国视为关键的矿产上，“北京如今几乎是逐字逐句地模仿华盛顿自己的半导体出口管制制度”。

对于北京和华盛顿而言，其出口管制的合法性部分取决于此类两用材料和技术的军事应用。

但管制的有效性也是有限的：限制供应会激励对替代品的投资，从而削弱限制国作为供应商的信誉和长期竞争力。

任何一方都无法完全控制一个相互依存的链条——中游生产商依赖海外的下游消费者，而最终用户可以通过替代采购、替代品和回收利用来减少依赖。

东南亚的角色

这种供应链的相互依存性对东南亚尤其重要。尽管中国在稀土元素拔牙和加工方面占据主导地位，但该国是稀土原料的净进口国，其中大量供应来自本区域。

2024年，缅甸供应了中国稀土进口的34.3%，马来西亚贡献了10.6%，老挝则为8.3%。这三国合计占中国总进口量的一半以上。

但东南亚不会仅仅停留于原料供应国的角色。马来西亚拥有中国以外最具商业规模的稀土分离设施，其大部分原料由澳大利亚矿业公司 Lynas 位于西澳大利亚的 Mount Weld 矿场供应。

分离出的碳酸稀土被用于从灯具到半导体的各类产品。尤其在半导体领域，马来西亚拥有数十年的制造业产业群和供应链经验。

其他区域矿石出口国进入分离及半导体产业其他下游应用领域只是时间问题。

印度尼西亚是另一个典型例子。近年来，该国已禁止出口镍等未加工矿物，并要求生产商在国内投资加工设施，以在出口前实现更大的附加值。

这延续了该国早前的做法，但其性质与中国、美国和其他处于同等技术能力阶段的国家所采纳的产业政策相符。

因此，对于东南亚国家来说，所谓在中国和加入美国领导的“Pax Silica”倡议之间做出选择，在很大程度上只是个口号。中国和美国都有兴趣基于成本考虑获取该区域的稀土原料供应，而非因为其他地方（包括其本国境内）缺乏这些材料。

对东南亚矿产出口国而言，更具影响的问题是，围绕关键矿产的竞争如何能帮助它们向更高价值的活动实现多元化发展。

因此，衡量竞争性合伙业务的真正标准，应该是中国、美国和其他合作伙伴能为东南亚提升价值链的努力做出何种贡献。这包括在加工和精炼、技术和技能转让，以及加强与下游制造业产业群的联系方面进行投资。

从这个角度看，正在出现的竞争不仅关乎谁能获得东南亚的矿产，也关乎美国或中国谁能为该地区从资源供应国走向高价值生产国提供更可靠的路径，同时又能坚持稀土元素精炼的可持续性标准。

总而言之，对于世界主要经济体来说，获取关键矿产很可能仍是区域议程上的高度优先事项。但这也是东南亚稀土元素出口国可以发挥一定自主性的领域。

中国在稀土元素加工领域的主导地位为其带来了相当大的影响力，但这也不应被过分夸大，因为其他国家也处于同一全球供应链中，只是处于技术阶梯的不同阶段。

中美稀土贸易关系的可能结果将是相互依存与多元化之间的动态平衡，而非完全脱钩。

对东南亚而言，所谓在两大强国之间的二元选择是错误的：所有国家都面临着同样任务，即在一套由生产者、加工者和消费者共同构成的矿产业动态中调整各自的政策。

作者是尤索夫伊萨东南亚研究院 (ISEAS – Yusof Ishak Institute) 的访问高级研究员，同时也是北京大学国际关系学院的国际政治经济学教授。

本文是首发于尤索夫伊萨东南亚研究院博客网站 Fulcrum 的一篇文章的编辑版本。