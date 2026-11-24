Nvidia重新聘用Huang，是因为他的种种失误让公司别无选择

Jensen Huang曾是领导一家规模较小的公司、在一个刚刚崛起为全球最重要行业的产业中打拼的合适人选，但如今的Nvidia需要一个懂得风险管理的领导层。 图片来源：路透社

如果Jensen Huang在陷入丑闻之前是一位更出色的首席执行官 (CEO)，他现在恐怕依然会处于失业状态。

Huang领导着一家市值数万亿美元的公司，却没有建立起名副其实的董事会或管理架构。Nvidia没有董事会主席，没有证据表明董事会具有独立性，也没有继任计划。

其组织架构图如同中国共产党的翻版：错综复杂的箭头最终都指向一个人。Huang得以复职，并非因为他是该职位的合适人选，而是因为他的失误，加上总统的支持，让公司别无选择。

一个在过去十年里带领Nvidia实现了50倍回报、其复职推动股价上涨约三分之一、并引领整个科技板块大幅反弹的人，要说他是个失败者，这听起来很奇怪。但事实胜于雄辩。

自11月7日有报道称Huang与Alice Huang（无亲属关系）有婚外情以来，即便在今日反弹之后，Nvidia的市值仍下跌了5000亿美元。美国情报部门认为后者曾为中国方面的人员。

这桩丑闻并未平息。《金融时报》的报道揭示了她与一个网络的关联，该网络涉及将Nvidia芯片运往中国。

尽管Nvidia发表声明称“董事会相信Huang先生的复职不会构成国家安全风险”，但调查仍在进行中。

试想一下，如果调查发现了真正可以定罪的证据，这家芯片巨头将会陷入何种境地。

现在，从首席执行官一职的外部候选人角度来考虑一下情况。

在未来数月甚至数年里，他们的主要职责将是收拾Jensen留下的烂摊子，努力避免因违反美国出口规定而承担责任，并向政界人士保证，Nvidia值得信赖，能够领导这个全球地缘政治最敏感的行业。

任何不愿在充满敌意的参议员面前作证的人都无需申请。同样，不想从零开始重建公司管理和治理结构的人也请便。而这一切都发生于Nvidia正经历一个特殊挑战的时刻。

包括Alphabet和Amazon在内的一大批资金雄厚的公司正竞相开发芯片，以与Nvidia展开竞争，而后者直到最近还享有近乎垄断的地位。是的，薪酬无疑会非常丰厚，但任何有资格的候选人早已足够富有，在饮下这杯“毒酒”前都会三思而后行。

与此同时，内部候选人并未被赋予能让他们为担任CEO的压力做好准备的相应职责。诸侯终究难成君王。

雪上加霜的是，Huang出事的时间点——对他本人来说是幸运的，但对Nvidia则不然——恰逢人工智能(AI)交易热潮正受投资者冷落之际。

在这个时刻，公司需要的是展示信心，而不是仓促进行重组。Nvidia除了回头，别无他路。

那些认为Huang当初本不该被赶下台的人，误解了一个关于企业领导力的关键事实：在企业生命周期的不同阶段，需要不同类型的领导者。

Huang曾是领导一家处于全球最重要新兴行业中心、规模尚小的公司的合适人选：他富有远见、精力充沛、要求严苛、不知疲倦，并且是一位天生的销售员。而这还是不久前的事。

2021年，Nvidia还是一家营收160亿美元、市值五千亿美元的公司。

到2026年10月，其市值增长了约10倍，营收增幅则远超于此。Nvidia仍需优先考虑增长，但它更需要懂得风险管理，尤其是政治风险管理的领导层。

但Huang的风格一如既往，而他的风险管理能力也有目共睹。

值得注意的是，前总统Donald Trump是Huang的主要支持者之一，他发文称：“为了确保公司乃至美国经济的成功与繁荣，国家需要Jensen在Nvidia的领导。”

这番话出自一个其治理风格基于“唯我能修”理念的人。在经历了十年这种理念带来的后果后，美国刚刚以压倒性多数否决了它。

信奉救世主式领导观的人，要么将自己塑造成救世主，要么就是能从中获利的人。

他们既不是公民的朋友，也不是股东的朋友。

Nvidia拥有一大优势：其核心业务极其强大。正如Warren Buffett所言，一家企业的业务质量比其管理质量更重要。

Huang的回归证明了一家优秀公司可以有糟糕透顶的管理。正因如此，我们有理由希望，这个故事最终将作为一出闹剧而非悲剧被铭记。 《金融时报》