韩国一桩作弊丑闻，引发了关于测试与执照认证的尖锐问题

执照资格考试仍在奖励那些能给出正确答案的人；而人工智能模型能在数分钟内生成所有正确答案。 图片来源：路透社

[首尔] 两名监考员，20个座位。没有视频监控。手机关机后放在包里，并未上交。在参加韩国注册税务师考试时，34岁的Han Won-seok用一台隐藏的微型摄像机拍下了他的试卷。

这些图像被发送到一个生成式人工智能工具；答案则回传到他的智能手机上。Han Won-seok在400分的考试中取得了397.5分，其中税法科目获得满分，而该科目四分之三的候选人都未能达到合格线。此前两届的最高分分别是342.5分和327.5分。

由于Han在考试的另一轮也表现出色，800分中获得了663分，他于10月28日被宣布为总分状元。监考员并未发现Han作弊，但他的分数暴露了他。11月15日（周日），Han通过其律师的YouTube频道，戴着面具承认了作弊行为。

国民力量党领袖Jang Dong-hyuk质问道：“如果他的分数没有高得如此反常，这件事是不是就会被掩盖过去？”他呼吁在11月19日韩国年度大学联考前采取紧急对策。

韩国上周大部分时间都花在了摄像头和电子设备的检查上，但这只是最无趣的部分。11月19日的大考增派了8400名额外的监考员。紧急警报揪出了49名未申报手机的候选人；在龙仁市，一名候选人因藏匿摄像头、耳机和平板电脑而被逐出考场。

面对同样的试卷，OpenAI和Google的最新模型正确回答了所有问题，涵盖了韩语、数学和英语科目。

执照资格考试仍在奖励那些能给出正确答案的人；而人工智能模型能在数分钟内生成所有正确答案。

疑云并未止于Han。Lee Jin-woo在2013年从韩国九级评分制的底层，一路考入首尔大学牙医专业，并在2026年的法学院入学考试中取得满分。

Lee被怀疑使用人工智能，但他予以否认，并承诺将在YouTube直播中解答11月19日的韩语试卷。然而，Lee并未露面。当天下午，首尔警方在一家汽车旅馆发现他已无反应，随后确认其死亡。相关调查正在进行中。

在这场不断发酵的丑闻中，唯一敲响警钟的是专家们对计分板的解读，但分数是可以被操纵的。

每道题2.5分，下一个作弊者可以故意答错24道题，最终以340分收场，这个分数仍在前两届最高分的范围内。自Han的事件曝光后，首尔已下令重新核查过去三到五年的分数。调查人员能找到那个故意答错24道题的学生吗？他们将无从坦白。

那么，人类还剩下什么？

我们信任律师、会计师或法官，从来不只是因为他们能给出正确答案，而是因为他们能承担责任。专业人士可以被起诉、制裁、吊销执照；而人工智能模型即使在记忆力上超越人类，却不能承担这些责任。

2023年，OpenAI的GPT-4在一次模拟的美国律师资格考试中获得297分，超过了所有采用统一律师资格考试的司法管辖区的通过分数线。正如诚信女子大学一位教授指出的，税务工作的核心现在是核查与问责。

这一直是专业判断的核心：决定客户可以接受哪种税法解释，权衡法律风险，以及知道何时该告诉创始人放弃。

即使是预测性判断也正在受到考验：在一个包含9000份匿名创始人资料的牛津-Vela基准测试中，领先的人工智能模型在挑选初创企业赢家方面的表现优于Y Combinator和顶级风险投资公司。

当然，基准测试不等于十年回报率，从历史数据中挑选赢家也不同于为建议承担法律责任，但这确实引发了新的问题。

在整个专业服务领域，一种新的人机分工正在形成：机器负责起草和排序；人类则负责发现错误，并为最终留下的内容署名。会计师在模型生成的备忘录上签字；合伙人支持模型排名垫底的公司，并为之负责。

以往的考试侧重于法规，因为法规比判断力更容易评分。对于未来需要什么，目前还没有人知道正确的考试方式。

一种可能性是：保留一个在更严格物理控制下的、更简短的闭卷考试作为基础，因为没有人在不熟悉的法律中能发现机器的错误，然后再允许使用人工智能。

给每位候选人一份由人工智能起草、但植入了错误的税务备忘录；他们需要在两名从业者考官面前为自己的修正进行辩护，就像博士论文答辩一样，而考官会提出质疑。候选人的评分将基于他们是否知道何时应该推翻人工智能的结论。

批评者会说，这种方式无法扩展到成千上万的考生，或者会引发主观评分。而制度的责任在于找到一种可行的方法。

麦肯锡已经部署了数万个人工智能代理，与其顾问并肩工作，其面试也包含候选人使用人工智能工具和客户虚拟化身的环节。

是时候重塑制度了

大多数考场仍然禁止使用机器。每一项禁令都在赌检测技术能跑赢作弊手段。

然而，依赖这类考试来招聘的公司也继承了这种盲点。如果一份工作现在需要的是推翻机器的结论，客户付费购买的是一个可以被追责的名字，那么认证记忆力的考试又有什么用呢？

总会有人率先认证人类在机器旁边的角色，而这不太可能是一个拥有最多需要保护的既有机构的大国。

重写考试，考官就会失业；重写课程，学校就会失去生计。每一次转型都会让一些人丢掉饭碗，因此现有机构会捍卫它们已经懂得如何提出的问题。

初创公司则恰恰相反：他们推出一个不完美的计划，从中学习哪里出了问题，进行十次或上百次调整，最终打造出老牌企业无法创造的东西。人工智能日新月异。一个一经设定、并被捍卫多年的完美考试，其实已经失败了。

然而，知易行难。八月，麻省理工学院（MIT）的人工智能委员会发现，机器几乎能为所有书面作业生成可信的答案。

该委员会建议采用口试和作品集评估。但它也警告说，如果学生依赖人工智能而不是自己努力解决挑战，可能会出现“认知投降”。

三周后，委员会的联席主席仍未提出具体的评分建议。决策权仍留给各个院系和教师。即使是MIT也显示出，做出人工智能如今对我们的制度所要求的决策是多么困难。

构建模型是一场竞赛，重塑认证人类能力的制度则是另一场。第二场竞赛将奖励那些能够像初创公司一样灵活行动，同时又不损害公众信任的敏捷国家。

新加坡的往绩正指向这个方向：1975年，它通过区域通行证计划（Area Licensing Scheme）向进入市中心的司机收费，这是世界上第一个城市交通拥堵费，比伦敦早了28年。2016年，它在英国推出金融科技沙盒后数月内便迅速跟进。

总理Lawrence Wong将新加坡的优势定位于应用人工智能，这个城市国家也将其经济战略的支点定位于保持其“值得信赖的枢纽”地位。

一个枢纽只有在其证书可信时才能获得信任。用隐藏摄像头获得的执照几乎证明不了什么。

新加坡仍在校准其做法。自2026年6月起，新加坡的特许会计师基础课程考试已采用多项选择题形式。但一个完整的专业执照应该测试什么，则是一个更难的问题。大学、专业机构和监管机构必须共同设计和运行新的方案。

这场实验将首先由能够同时调动所有机构的一方进行。新加坡会成功吗？

作者曾是一名投资银行家，后转型为商业记者，撰写有关资本、技术和地缘政治交叉领域的文章。他在提交前使用人工智能进行研究和文本磨光。