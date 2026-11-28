商界已支持在安塔利亚进行的大规模电气化行动，但修复联合国气候外交机制仍至关重要

虽然缔约方大会（COP）仍是重要活动，但需要进行改革，以最大限度地利用其产生的势头。 图片来源：美联社

在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）谈判破裂，震惊全球，这标志着17年来联合国气候大会首次未能达成共识协议而告终。

这甚至可能被视为一记警钟，提醒全世界需要更认真地应对全球变暖问题。

然而，这次大会并非全然失败。

进展指标之一是《全球气候行动议程》下的“电气化交付方案”。据联合国称，在COP31上，超过260家年总收入逾4万亿美元的企业宣布或介绍了与该倡议相关的行动。

这也凸显出近年来缔约方大会的重心已从政府官员的谈判区（尽管他们依然重要）转移到了由投资者、技术专家、商界领袖、科学家和民间社会团体组成的更广泛生态系统。

缔约方大会已从中等规模的决策会议，演变为涵盖更广泛企业贸易展览和路演的大型活动，吸引了包括亚太地区在内的越来越多行业参与者。

2015年在巴黎举行的COP21达成了具有里程碑意义的全球气候协议，吸引了约25000名与会者。相比之下，安塔利亚大会的总体出席人数接近其四倍，成为有史以来规模最大的气候峰会。

“电气化交付方案”本身涉及众多大型跨国公司，包括Mahindra、Octopus Energy、Unilever、Siemens、Iberdrola、Schneider Electric、Volvo Cars、Fortescue、Nestle、Orsted和SSE。

支持这一电气化行动的不仅是私营部门。约150个国家以及欧盟也已签署加入，它们的本地生产总值合计占全球三分之二以上。

在C40城市气候领导联盟（一个旨在减少温室气体排放和实现更广泛环境目标的全球城市联盟）中，37个成员城市同意在2026年报告电气化进展，或在2027年宣布相关行动。

除了这个将带来数十亿美元清洁能源投资的具体方案外，还有一个更广泛的“35x35电气化承诺”。这项自愿承诺旨在到2035年，将电力在全球能源消费中的份额从目前略高于20%的水平提高到35%。

据联合国称，这项承诺得到了占全球经济总量约一半的国家的-支持，并获得了国际能源署的拥护。该机构宣称，“世界已进入电力时代”。

虽然拟议的《安塔利亚公约》未能在COP31上达成一致，但这些电气化协议发出了市场信号，指明了全球能源系统的发展方向——正如过去的早期可再生能源投资一样。

随着一批先锋企业已在向前推进，未来电力经济的全球基准已经建立，私人资本可以围绕该基准进行动员。

缔约方大会仍需改革

虽然缔约方大会仍然是私营部门可以发挥建设性作用的重要活动，但需要进行改革，以最大限度地利用其产生的势头。

任何不足都将威胁到未来峰会的合法性，包括将于2027年在非洲举行的COP32，该届大会的成功举办将需要高超的政治技巧。

变革的核心是需要调整“共识规则”。该规则目前允许极少数国家及其盟友行使事实上的否决权，从而削弱全球气候雄心。

联合国秘书长Antonio Guterres和欧盟等主要力量对COP31提出的最尖锐批评之一，是石油生产国所扮演的阻挠角色。这凸显了从乌克兰战争到伊朗危机的地缘政治分歧，正使得缔约方大会的外交斡旋变得愈发困难。

这种外交僵局为动员私人资本带来了不确定性。诚然，私营部门能够看清发展的大方向，但政策信号的清晰度和强度仍然决定着企业反应的速度和程度。

这一点愈发重要，因为未来几年的全球气候外交将在很大程度上决定2015年《巴黎协定》的成败。

主要经济体仍在努力实现其最新的“国家自主贡献”（Nationally Determined Contributions）——即《巴黎协定》下的国家级减排目标——而私营部门在其中可发挥巨大作用。

要想让世界接近《巴黎协定》的目标，各国不仅必须提出更大的雄心，还必须将其贯彻到底。

在这种不确定性中，未来缔约方大会面临的危险是，即使避免了彻底的失败，峰会也可能满足于“最小公分母”式的成果。而世界需要的远不止于此。

这就是为何改革全球气候外交运作方式的需求日益紧迫。正如电气化倡议所显示的，COP31并非彻底的失败，但如果不修复谈判进程，决策者将冒着减缓那些本已准备好为转型提供资金的资本流入的风险。

作者是伦敦政治经济学院LSE IDEAS智库的研究员