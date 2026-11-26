该技术可以提高服务的可及性和包容性，但也可能导致公共服务的资金成本上升

印度尼西亚已认证718种地方语言，但仅收录了248部地方语言词典。 图片来源：路透社

今年，东南亚的语音人工智能领域可谓精彩纷呈。这项技术能让机器理解口语，并以听起来自然的语音进行实时回应。

全球行业巨头ElevenLabs于10月进驻新加坡，并承诺将其业务扩展至更广泛的区域。

各国政府和国家机构一直在支持本地化的人工智能基础设施生态系统，其中包括语音技术。新加坡的Meralion项目就是一个例子，这是一个能够处理新加坡式英语的多模态大型语言模型。

随着语音AI的发展势头渐起，政府机构正准备将该技术部署到对公民和政府双方都有利的领域。

公民将获得一种新的交互模式：在请求服务时，除了传统的文本方式，还增加了语音选项。而政府机构则可以通过自动化处理大量的公民咨询和简化内部运营流程来提高效率。

新加坡在onePA平台上推出的AI语音助手就是一个很好的例子。onePA是一个以社区为中心的计划，旨在帮助居民从2027年初开始发现、预订和支付各类活动和设施费用。

然而，人工智能的进步远不止于语音和文本之间的选择。智能体能力正迅速兴起，从仅仅回答问题，发展到能够完成行政任务、提交申请或预约服务。

当语音AI与能够通过语音执行程序的智能体AI相结合时，它可能成为公共管理领域的效能倍增器。通过降低阅读、写作和操作传统数字界面相关的障碍，可以改善服务不足人群（包括受教育程度较低者、老年人和残障人士）获取服务的便利性。

语音AI通过普通电话通话进行交流的能力可以进一步扩大覆盖范围，使政府能够主动与那些通常很少寻求帮助的公民发起对话。

弥合区域差距

东南亚的区域特点解释了为什么企业和政府对语音AI的兴趣日益浓厚。作为地球上语言最多样化的地区之一，该区域人口的说话方式——包括方言、无文字语言、语码转换——可能与公共服务所支持的语言有所不同。

印度尼西亚已认证718种地方语言，但仅收录了248部地方语言词典。能够成功兼容这些多样化语言习惯的语音AI解决方案，将加强东南亚在该技术测试和部署中的作用。

语音AI在东南亚之所以重要，还因为该地区持续存在着识字率和数字鸿沟问题。世界银行一份2024年的报告指出，例如，约有65%的15至64岁的泰国人缺乏理解医疗说明所必需的基础阅读能力。

经济合作与发展组织（OECD）则发现，2019年东南亚青年和成年人所报告的部分数字技能使用率落后于该组织的平均水平，分别为28%和44.5%。

引入既高效自主又更广泛可及的语音系统，可能会对公共财政产生不可忽视的影响。

如果语音AI智能体的实施和运营成本能够维持在足够低的水平，就可以通过减少招聘和裁员来实现成本节约，同时员工可以被重新分配到最需要他们的地方。

据ElevenLabs报告，其部署在捷克共和国国家福利热线的人工智能智能体在无需人工干预的情况下处理了大约85%的日常来电；韩国国家税务局的人工智能系统将其电话处理能力提升至相当于增聘1000多名员工的水平。

隐藏的财政权衡

然而，能够节约行政成本的做法也可能引发额外的公共支出。通过语音AI降低获取公共服务的门槛，很可能从两个方面增加对服务的需求。

首先，更便捷、更快速的互动可能促使人们更频繁地进行咨询和寻求帮助，这种情况可能导致更大的行政负担。

其次，对实际援助的需求可能激增。以前服务不足的个人可能会首次申请援助，而那些通常依赖公共服务的人可能会了解到他们有资格申请其他项目。

虽然这些结果本身并非不受欢迎，但政府支出可能因此增加，这一点必须加以考虑。

关于语音AI对公共服务影响的证据仍然有限，但2016年在美国宾夕法尼亚州对大约3万个老年家庭进行的一项实验表明，向居民告知资格条件并提供申请协助，使福利登记率增加了两倍（从6%增至18%）。

最初的外联活动依赖于实体信件和人工运营的呼叫中心进行跟进，但语音AI可以为更多人提供帮助。

反过来看，语音AI智能体也可以通过提高税收合规性来改善财政前景，例如通过简化涉税程序和促进主动参与等方式。

印尼的两项实验——虽然与语音AI无关，但涉及了该技术可以实现的上述两种机制——证明了这种情况。

在第一个实验中，简化罚款支付流程使及时缴清率相对增加了32%。在第二个实验中，向个人发送WhatsApp消息增加了他们支付年度房产税账单的可能性。

权衡成本与回报

各种可能的情景将如何影响整体财政平衡，这仍然是一个悬而未决的问题。财政限制和政策设计等问题可能是决定性因素。

对于无需受益人提交申请即可向公民发放的政府援助——例如新加坡2026年财政预算案中的一些转移支付——语音AI增加支出的潜力就受到了限制。

在某些情况下，财政风险敞口增加的风险可能更为关键，即一次由语音AI促成的成功申请可能会增加其他项目的支出。

例如，如果语音AI扩大了马来西亚为低收入家庭提供的Sumbangan Tunai Rahmah现金援助的登记人数，那么这些家庭也将自动获得相应的Sumbangan Asas Rahmah食品杂货援助的资格。

在其他需要申请才能获得服务，但援助又取决于资金和行政酌情权的情况下，由语音AI带来的更大需求可能导致对现有资源的配给、更多申请被拒，或给决策者带来增加资金的压力。

除了财政影响，采用语音AI还会带来社会影响。一些可能被视为财政失败的情况——例如额外的政府支出可能导致更高的税收——却可能产生宝贵的社会回报，包括减少贫困。

政府需要考虑到这些更广泛的因素。在接受调查的36个OECD成员国中，只有6个国家报告称评估了公共部门使用人工智能所带来的更广泛的社会和经济影响。

东南亚的固有特点和多样化的制度环境凸显了其作为测试和评估环境的潜力。由此产生的证据可以让我们更好地了解语音AI将如何影响政府服务的获取和提供——无论是好是坏。

作者是一名独立政策顾问