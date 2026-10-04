与诈骗案调查相关大楼售出，当局没收3900万新元所得

与柬埔寨太子集团相关的大楼，已通过一宗私下交易被一家本地汽车公司接管

在美国财政部于2025年10月公布制裁名单后，这栋大楼成为了关注的焦点。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 一座与柬埔寨太子集团（Prince Group）有关、面积达32,000平方英尺的商业大楼，已通过一宗私下交易被一家本地汽车公司接管，但其销售所得已被当局没收。

据《海峡时报》（The Straits Times）了解，位于红山（Bukit Merah）地区的惹兰奇广巴拉（Jalan Kilang Barat）2号大楼，在今年6月达成协议并于9月完成交易，以3900万新元的价格易手。

买家是捷迅控股（Jackspeed Holdings），这是一家区域性汽车公司，业务涉及汽车融资、零售、租赁保险以及汽车和飞机的皮革内饰。

该房产的99年地契尚余至少36年。它于2023年由2JKB公司购得，该公司由本地商人Tan Yew Kiat的女儿设立。

Tan因涉嫌参与洗钱犯罪，于2025年11月被警方逮捕。据悉，他曾参与与柬埔寨太子集团及其主席Chen Zhi有关的活动。

美国当局曾将太子集团及其关联实体描述为一个跨国网络诈骗和洗钱集团的一部分。

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警方发言人告诉《海峡时报》（ST），新加坡对与Chen Zhi有关的实体和个人的调查仍在进行中。

该发言人表示：“作为持续调查的一部分，警方已没收惹兰奇广巴拉2号商业地产的销售所得。由于调查仍在进行，我们无法提供进一步评论。”

ST的调查显示，Tan 25岁的女儿Chen Xiaoxuan于2022年12月注册成立了2JKB公司，而该公司仅在七个月后就购得了这处房产。

在美国财政部于2025年10月公布一份制裁名单后，这栋大楼成为了关注的焦点。该名单指出，惹兰奇广巴拉2号是11家与柬埔寨公民Chen Zhi有直接关联的公司的地址。

名单还指认了三家与新加坡人Karen Chen Xiuling有关联的公司。

这位在中国出生的太子集团主席于今年年初在金边被捕，并被引渡至北京，目前正在等待进一步的法律程序。

新加坡对Karen Chen的逮捕令依然有效，据信她已逃往柬埔寨。

试图出售

ST的调查显示，该商业地产的地契原由ESR-Logos房地产投资信托（ESR-Logos Reit）持有，之后据报道于2022年11月以3530万新元的价格剥离。该房产后来被挂牌出售。

在购入该房产不到三年，2JKB于2025年12月试图以5000万新元的价格出售该大楼。这发生在Tan被捕一个月后。

三天后，该挂牌信息被撤下，当局提交了一份中止转让的申请以阻止大楼出售。警方后来透露，Chen Xiaoxuan正在协助有关Chen Zhi的调查。

这份中止转让的申请后来被撤销，以便将该商业地产出售给捷迅控股。

资深刑事法律师SS Dhillon告诉ST，如果新加坡警察部队怀疑或能证明资金来自犯罪行为的收益，他们可以没收销售所得。

“如果警方确信这些是犯罪行为的收益，他们会先将其没收，然后再作处理。

”Dhillon补充说：“业主或任何索赔人可以出面就没收提出异议，否则，国家将没收所有款项。”他还表示，将通过法庭案件来裁定销售所得如何构成犯罪行为的收益。

ST据了解，此次没收并未受到异议。

捷迅控股主席Yap Kian Peng告诉ST，他大约在2025年12月18日考虑在惹兰奇广巴拉2号经营一家汽车经销商，并于2026年1月20日注册成立了全资子公司Carazee，一家高端二手车经销商。

在此期间，一位银行家告知Yap该大楼正在出售。Yap表示，他起初对购买该物业不感兴趣。然而，他觉得如果公司租下展厅，而该物业最终被竞争对手买下，将对捷迅控股不利。

因此，捷迅控股于1月26日启动了购买该物业的流程。这包括签订一份购买选择权契约（Deed of Call Option），这是一份法律协议，让捷迅控股在获得必要施工和批准期间拥有购买该物业的专有权。

捷迅控股的总部位于亨德森路（Henderson Road），该路也地处红山地区。

Yap表示，这座九层高的大楼目前有五个租户。除了Carazee，还有一个汽车音响分销商、一家信息技术公司和两家室内设计工作室。

Carazee是捷迅控股的全资子公司。自一月以来，它已接管了原由Supreme Cars占据的底层空间。Chen Xiaoxuan曾在这家经销商担任营销总监。

Supreme Cars在汽车行业以专营高端二手车而闻名。其前董事Eric Chua和Devin Koo现在受雇于Carazee，分别担任销售与市场总监和采购总监。

Chua在接受ST采访时表示，Chen Xiaoxuan曾与Supreme Cars合作，利用其网络出售她从其他业务中接手的车辆。

Chua表示，Chen Xiaoxuan从未是Supreme Cars的利益相关者，并且该经销商与她注册成立的名称相似的关联公司无关。

Chen Xiaoxuan和她的父亲分别参与了其中一些公司，包括Supreme Cars 金融服务（Supreme Cars Financial Services）、Supreme Autocare和Supreme Gem。

ST的调查发现，在Chen Xiaoxuan的董事职务终止的同一天，Chua和Koo被任命为Supreme Autocare的董事。

商业记录显示，Chua和Koo也是Supreme Cars Leasing、Supreme 保险服务代理（Supreme Insurance Services Agency）和SC 金融服务（SC Financial Services）的董事。Chen和她的父亲不在这些公司的记录中。

ST多次尝试联系Chen Xiaoxuan，但未获回应。她仍然是2JKB、Supreme Cars 金融服务（Supreme Cars Financial Services）以及Cars and Coffee Leasing的董事。

商业记录显示，这三家公司仍在惹兰奇广巴拉2号的地址注册。

在2025年10月被美国制裁的公司中，Alphaconnect Investments、Alphaconnect Investments II、Drew Properties、Drew Properties II、Binary Properties、Huntsman Investments、Majesty Properties和Greenbay Properties仍在同一地址注册。《海峡时报》