房地产科技公司Real Estate Analytics遭债权人申请清盘

SINGAPORE PROPERTY

两家公司之间的仲裁所产生的裁决债务已拖欠两年

过去五年，Real Estate Analytics一直处于亏损状态，不过其2025财年持续经营业务的税后亏损已收窄至330万新元。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】房地产科技公司Real Estate Analytics (简称REA) 因拖欠一笔源于仲裁的裁决债务，正面临其债权人Urban Renewables提出的清盘申请。

这起争议源于一份服务协议，根据协议，提供数据和分析服务的REA未能履行其合同义务。随后的仲裁裁定，REA需在2024年向Urban Renewables支付相关费用。Urban Renewables是一家开发可持续能源解决方案的投资公司。

裁决作出两年多后，这笔款项仍未支付。之后，Urban Renewables向REA追讨欠款，并最终提交了清盘申请。

《商业时报》了解到，REA总计拖欠约10万新元。

清盘申请的听证会定于9月25日举行。

REA于2019年在新加坡成立。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

2022年，该公司通过现金加股权的方式收购了房地产科技平台SoReal Prop。交易完成后，SoReal当时的多数股权持有者——ERA、Huttons、PropNex和Savills——成为REA的少数股东。

SoReal于2017年由ERA、Huttons和PropNex在新加坡联合设立。该公司为新加坡的房地产经纪人提供一系列应用程序，其中包括实时交易数据和分析工具。

在其开发的应用程序中，包括一款与大华银行（UOB）合作推出的移动应用。该应用允许中小企业（SME）搜索办公室和仓库的房源，并获得数字估价以方便申请贷款。

REA的此次收购旨在将SoReal的本地房地产数据能力，与其更广泛的房地产数据和人工智能产品相结合，同时延续行业在房地产数据分析方面的合作。

截至9月9日，REA的已发行和实缴资本约为2430万新元。

根据其向新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 提交的最新文件，这家房地产科技公司的集团营收从上一年的320万新元增至2025财年的470万新元。

过去五年，该集团一直处于亏损状态，不过其持续经营业务的税后亏损已从一年前的480万新元收窄至2025财年的330万新元。

会计企管局的文件显示，该公司2025财年的总资产为890万新元，总负债为510万新元，负债额较前一年的约200万新元增加了一倍以上。