Christopher Stephens表示，当规则不一致时，新兴经济体的小企业和就业创造将受到影响

世界银行集团总法律顾问Christopher Stephens指出，建立在公众对机构的信心和信任之上的稳定，是发展的关键。 图片来源：新加坡法院

【新加坡】世界银行集团高级副总裁兼总法律顾问Christopher Stephens表示，私人资本是善变的，会迅速撤离法律适用不可预测的司法管辖区。

他于周三（11月25日）在新加坡举行的全球法治大会间隙接受《商业时报》采访时表示，投资者“非常善于寻找那些能够明确评估、识别和减轻风险的地区和司法管辖区”。

他表示，这种“执行差距”——即法律条文与其实际适用方式之间的差距——“可能是企业最大的担忧”。

当监管机构或法院对一项法律作出一种解释，其后在类似案件中又作出不同解释时，就会造成“法律被任意适用的表象”，而由此产生的不确定性“为风险资本增加了保费”。

小公司受到的冲击最大。Stephens说，中小微企业（MSMEs）缺乏评估和减轻此类风险所需的律师、系统和人员。

他补充说，对于那些只在本国市场运营的企业而言，如果当地规则执行不一，它们“不具备轻易转移到另一个司法管辖区的灵活性”。

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就业面临风险

这些障碍对中小微企业的影响在新兴经济体中尤为显著，而世界银行集团的工作重点也正在于此。

他表示，鉴于中小微企业在这些经济体中创造了超过60%的就业岗位，它们在应对不一致规则时所面临的困境，其总体影响是“阻碍整个经济体的商业发展，从而抑制就业创造，进而阻碍发展”。

他指出，未来十年，这些发展中国家将有约12亿年轻人达到工作年龄，但预计这些经济体创造的就业岗位将不足该数字的一半，从而造成约8亿的就业缺口。

为减轻中小微企业的合规负担，政府可以简化法规、将申报与合规流程数字化，并加快许可审批。他表示，这“应该会建立起一个提高合规性的良性循环”。

企业也在介入以填补这一空白。在拉丁美洲，世界银行集团投资了一家公司，为那些因规模太小而无法设立内部相关部门的中小微企业提供会计、法律和人力资源服务。

国际商事法庭

Stephens表示，国际商事法庭也有助于降低投资者风险。他补充说，跨境投资通常需要某种形式的外国裁决，以消除国内法院可能存在的当地偏见或被认为存在偏见的风险。

新加坡国际商事法庭的所在地——新加坡，正是在此背景下发挥作用。Stephens在全球法治大会的开幕词中表示，该集团希望与新加坡及大法官Sundaresh Menon合作，推广此类法庭。

他称“新加坡故事”为“终极成功典范”。新加坡于1966年加入世界银行，在截至1975年的十年间获得了14笔贷款，此后已成为其主要授权人之一。

他将新加坡的成功归因于五个因素：

对贸易、投资和人才的开放；

强大的制度，包括法治和低腐败；

国家主导的长期发展政策；

对人力资本的持续投资；以及

财政审慎。

在会议的一次小组讨论中，当被问及该模式是否可以在其他发展中国家复制时，Stephens回答说：“我们当然希望如此。”他补充说，他此行正是“为了从中借鉴经验”。

当被问及这五个因素中哪一个应优先考虑时，他说，“最终目标必须是稳定”，而这种稳定建立在公众对机构的信心和信任之上。

他补充说，民粹主义是由社会不满以及认为“游戏规则被人为操纵”的观念所助长的。