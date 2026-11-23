这家通信硬件供应商认为，随着区域增长超越西方经济体，机遇已经出现

亿联网络的Rachael Huang表示，公司选择新加坡作为业务基地的部分原因，是由于这座城市国家在数据保护方面享有良好声誉。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 一位高管表示，东南亚的科技制造业产业群预计将为中国通信硬件供应商亿联网络 (Yealink) 带来强劲的两位数增长。

这家于2001年在厦门成立、在深交所上市的公司，于2026年中扩大了其在新加坡的业务版图，以满足预期的客户需求增长。

亚太区销售总监Rachael Huang在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示：“至今为止，亿联网络的主要收入和业务贡献来自美国和欧洲。”她同时指出，这得益于公司长期在这些富裕经济体进行的投资。

“但从增长率来看，亚洲——特别是东南亚、印度和中东地区——为公司贡献了最快的增长。”

亿联网络公布的数据显示，2026年上半年公司营收为33.5亿元人民币（约合5.023亿美元），同比增长26.4%，其中近五分之四的营业额来自欧美市场。净利润为15.2亿元人民币，增长了22.9%。

Huang指出，尽管如此，仅东南亚地区在过去三年就实现了超过40%的年均营收增长，是亿联网络整体增长率的两倍多。

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制造业产业群有望成为该增长的重要驱动力。

她指出，马来西亚、印度尼西亚和越南的数据中心、半导体和电子行业，在为亿联网络创造终端需求方面具有“高潜力”。

与此同时，她认为新加坡和马来西亚的高等教育领域也存在“巨大机遇”——这既包括升级课堂硬件以支持混合式学习，也包括招聘具备人工智能及其他科技技能的新人才的可能性。

Huang补充道：“我们在印度看到了巨大的潜力。”她称印度是一个“非常有趣”的增长市场，并预计该市场将在未来三年内跻身公司前十大贡献市场之列。

她表示，亿联网络已做出加大在印度投资的战略决策，不过服务该市场的团队将继续完全常驻新加坡办事处。

该公司于2024年首次在新加坡开设办事处，两年后迁至以创新和科技为重点的纬壹科技城内一个更大的办公空间。不过，公司拒绝透露其在新加坡的员工人数或招聘目标。

近期，众多来自不同行业的中国大陆企业纷纷在新加坡设立基地，亿联网络也加入了这一行列。

Huang说：“（该办事处）不仅专注于新加坡市场……它还具备区域性功能。”她补充说，该办事处也旨在成为一个国际运营中心。

她指出，鉴于新加坡是通往东南亚市场的门户，这个共和国“有能力帮助亿联网络协调整个供应链”。

她还称赞公司“对供应链有非常好的控制”——该供应链包括位于越南和墨西哥的工厂——并指出公司采取了自主生产摄像头等主要硬件组件的策略，而非从第三方供应商处采购。

Huang还告诉《商业时报》，选择新加坡作为亿联网络的业务基地的部分原因在于，新加坡“在数据保护方面获得了行业的高度认可”——这可以为公司的云管理服务部门带来竞争优势。

她表示，根据计划，新加坡将容纳亿联网络的云服务运营、销售及其他服务团队，而制造业产业群和研发部门则继续留在中国。

与此同时，她淡化了业务逆风的前景，并指出全球行业近年来已面临一系列问题——无论是冠病大流行、美国主导的贸易紧张局势和关税，还是持续的芯片相关价格上涨。“明年将是新的挑战。挑战永无止境。”

但她将专业化定位为亿联网络的卖点——例如，公司决定不将其耳机产品投放消费市场，而是优先服务企业客户。

Huang评论道：“我们不像Microsoft那样是巨头公司。作为一家中型公司，我们希望实现快速增长，我们认为我们需要保持专注。”