欺诈和诈骗仍是新加坡金融纠纷处理机构处理的最大索偿类别

在截至2026年6月30日的财年中，金融业纠纷调解中心（FIDReC）接到了5344起索偿，比上一年的4355起增加了23%。 照片来源：FIDREC

【新加坡】金融业纠纷调解中心 (FIDReC) 在其截至2026年6月30日的财年里，接到的索偿数量创下纪录，其中所处理的案件中近一半为欺诈和诈骗案。

该纠纷调解机构于周四（11月26日）表示，在截至2026年6月30日的财年中，共接到5344起索偿，比上一年的4355起增加了23%。

其中，该中心处理了3356起索偿，同比增长27%；完成处理3025起索偿，增幅为28%。各类索偿案件的受理量全面增加，其中欺诈和诈骗案连续第三年成为最大类别，达1515起。这占所处理索偿总数的45%，比2025财年的1285起增加了18%。

金融业纠纷调解中心接到了889起关于金融机构作业方式和政策的索偿，比去年的649起增加了37%。

服务标准相关的索偿同比增长最快，索偿数量从323起跃升至520起，增幅达61%。与此同时，2026财年共收到432起涉及市场行为的索偿，比之前的389起增加了11%。

按产品类别划分，消费或个人理财占所处理案件的最大份额，为53%。

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按年龄划分，41至50岁年龄段的人在已处理索偿的消费者中占比最高，为25%。

拥有学位及更高学历的人在已处理索偿的人中也占了最大份额，为53%。

诈骗案备受关注

在2026财年完成处理的1523起欺诈和诈骗案中，超过一半（54%）涉及凭证泄露。在这类案件中，消费者发现他们的银行账户、支付卡或数字钱包出现了无法解释的未经授权交易。

金融业纠纷调解中心表示，欺诈和诈骗案的索偿数额中位数从4175新元增至5000新元，增幅为20%，表明消费者寻求赔偿的损失金额比上一年更大。

51岁及以上的消费者占了诈骗相关索偿的大多数，比例为53%，高于上一年的49%。涉及70岁以上老人的索偿从之前的59起增加了一倍多，达到130起。

金融业纠纷调解中心总裁Eunice Chua指出，诈骗手段日益高明，与诈骗相关的纠纷不断增加，因此她强调了预防以及获得公正解决方案的重要性。

各类索偿全面增加

与去年同期相比，涉及所有类别金融机构的索偿处理量均有增加。

银行、金融公司和信贷资料服务机构：2009起，比1831起增加10%

人寿及综合保险公司：481起，比323起增加49%

普险及综合保险公司：474起，比297起增加60%

资本市场服务执照持有者：163起，比94起增加73%

持牌财务顾问和保险经纪：104起，比84起增加24%

支付服务提供商：125起，高于之前的17起（于2024年12月16日开始处理此类索偿）

总体而言，2026财年的索偿数额中位数增至5655新元，增幅为16%；平均索偿数额则微增2%至4万7572新元。绝大多数（86%）的索偿在六个月内完成处理。

Chua表示，金融业纠纷调解中心应对投诉量增加的方法之一是通过流程改革，例如早期解决方案。

这是一个为期10个工作日的窗口期，旨在鼓励金融机构与投诉人在金融业纠纷调解中心介入处理案件之前，通过直接协商解决纠纷。

在2026财年，约有17%的索偿（即891起）通过早期解决方案得以解决。其中大部分与金融机构的作业方式和政策有关，其次是服务标准。

在通过早期解决方案解决的索偿中，67%的索偿金额为5000新元或以下。

Chua说，金融业纠纷调解中心还利用科技为案件经理提供支持，并增加了人手。她补充说，其培训计划确保新进人员具备必要的技术技能和知识。