他表示，新加坡凭借比邻国更稳定、更安全的优势，脱颖而出，成为理想的营商之地。

【新加坡】大法官 Sundaresh Menon 在周三（11月25日）表示，对于一个资源稀缺的国家而言，法律确定性和制度廉洁性是吸引外国投资必须建立的经济资产。

Menon大法官在全球法治大会上发表主旨演讲时表示，对于没有自然资源或庞大国内市场的新加坡来说，这事关生存。此次大会旨在纪念《第二司法宪章》颁布200周年。

他表示，新加坡依赖于贸易和外国投资，“因此必须赢得企业和投资者的信任”。

因此，新加坡所能提供的是可靠的制度、廉洁的公共管理，以及一个商业承诺能够得到信赖和执行的法律体系。

这位大法官表示，凭借比邻国更稳定、更安全的优势，新加坡脱颖而出，成为理想的营商之地。

他指出，这种方法已见成效。2025年，新加坡经济体的外国直接投资流入总额达到了1970亿新元。

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建立信任

Menon大法官表示，法律确定性让个人和企业能充满信心地进行规划，但这“并不意味着私人经济权利是不可侵犯的”。

他以1966年的《土地征用法令》为例，该法令允许政府为住房和工业发展强制征用私有土地，并由法律界定了其目的、程序和赔偿。

后来，集体出售规则也进行了修订，允许由绝大多数业主（而非全体业主）批准重建项目。

Menon大法官表示，这种信任的另一大支柱是遏制腐败。腐败会损害社会所依赖的制度和体系，即使在没有可确认受害者的情况下也是如此。

他补充说，对于一个依赖外国投资的小国来说，因贿赂或任意行政而产生的坏名声是其无法承受的风险。这是因为进行长期投资的投资者重视可预测性，以及公共机构遵循公开规则而非私人利益的保证。

Menon大法官还提到了跨境商业司法，这是开放经济体赖以维持投资者信心的基础。

新加坡法院尊重仲裁庭就其自身管辖权作出裁决的权力，并承认在某些情况下，外国法院已裁决的问题在新加坡也具有终局性。

社群主义方针

Menon大法官说，这些例子反映了他更广泛的观点，即新加坡对法治的理解带有“明显的社群主义侧重”，这是由其独立时的国情所塑造的。

他表示，这种侧重体现在经济、社会和政治三个领域。

他说，法律“所要做的不仅仅是约束公共权力”——它还必须帮助建立制度、经济基础以及和平共处的条件。

他说，社群主义的观点始于“没有人能在隔离中繁荣发展”这一理念，并致力于维持让每个人都能有意义地行使自由的条件。

他表示，尽管这种对比不应被过分夸大，但其侧重点与以权利为中心的自由个人主义观点有所不同。

Menon大法官说，诉诸公共利益并不能使每一次国家权力的行使都合法化，如果没有法律面前人人平等和独立的司法机构等保障措施，社群主义“可能沦为以法而治”（rule by law）。

他说：“不存在任何一个所有社会都必须采用的单一法治模式。”个人利益有时必须让步于集体利益，“以任何合理的标准衡量，这都与法治并不相悖”。

在社会层面，Menon大法官表示，法律有助于在多元社会中维持凝聚力。他列举了新加坡政治体系中的集选区制度、保留总统选举以及公共住房的种族融合政策等措施。

在政治层面，他表示，言论自由等基本自由并非绝对，可以基于公共秩序等理由受到限制，而法院则负责将行政部门的行为限制在法律范围之内。