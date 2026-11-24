黄总理表示，这些是务实的安排，能在下一次冲击来临时发挥真正作用

Lawrence Wong 总理（左）与澳大利亚总理 Anthony Albanese 的联合记者会。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[堪培拉] 新加坡和澳大利亚于11月24日签署了两项协议，旨在加强必需品供应方面的合作，并为跨境碳捕获与储存铺平道路，从而在全球不确定性日益加剧的背景下增强经济韧性。

第一项协议扩大了现有的供应链安排，范围从石油和液化天然气（LNG）扩展到食品、半导体、水处理化学品、药品和医疗产品、电信设备及其他关键商品。

第二项协议则为将捕获的二氧化碳从新加坡运输到澳大利亚进行离岸地质储存建立了一个框架，这可能为新加坡解决难以消除的工业排放问题开辟一条新途径。

在堪培拉举行的第11届新澳领导人年度会议期间，两国领导人举行了一对一会谈。会后，在新加坡总理 Lawrence Wong 和澳大利亚总理 Anthony Albanese 的见证下，双方交换了这两项协议。

在联合记者会上，Lawrence Wong 总理表示，中东危机发生后，他与澳方总理在4月份达成共识，两国将相互支持，以保持必需品的持续流通。

当时，他们同意在包括柴油和液化天然气在内的石油贸易方面这样做。“今天，我们正在将这项合作推向更深层次，”他说道。

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在此背景下，Lawrence Wong 总理表示，他于上午与 Albanese 总理进行了广泛而实质性的讨论。

他补充道：“我们的双边关系处于极佳状态。”

他补充说，两国在将2025年10月启动的升级版“全面战略伙伴关系”（CSP 2.0）转化为具体成果方面已经取得了进展。

他说：“我很高兴我们已经取得良好进展，并将我们的计划转化为具体成果。”

保持必需品流通

这项关于必需品供应的新谅解备忘录（MOU）是对两国在7月根据《新澳自由贸易协定》签署的、具有法律约束力的《经济韧性与必需品供应议定书》的补充。

7月份的议定书涵盖了石油和液化天然气，两国承诺将尽力不对商定的必需品实施出口限制。该议定书还规定了提前通知和磋商的条款，但由于双方仍在完成各自的国内程序，因此尚未生效。

新的谅解备忘录将双方支持贸易流通的承诺扩展至更广泛的必需品。

在11月24日发布的一份概况介绍中，新加坡能源、贸易和工业部列出了该谅解备忘录所包含的10类商品。

除了食品、半导体和医疗产品，这些商品还包括农用化学品及投入品（如作物保护产品和化肥）、建筑材料、燃料和燃料添加剂、可再生能源技术以及交通信号设备。

谈到此次扩大合作，Lawrence Wong 总理说：“这些是务实的安排，能在下一次冲击来临时发挥真正作用。”

“这反映了我们已经建立的信任，以及我们即使在困难时期也致力于保持贸易开放和供应链韧性的共同承诺。”

澳大利亚是新加坡食品和能源进口的重要来源地，而新加坡则是澳大利亚精炼石油产品的主要供应国。

根据澳大利亚政府7月引用的数据，新加坡供应了澳大利亚55%的汽油、15%的柴油和23%的航空燃料。

这份新的谅解备忘录由新加坡永续发展与环境部长兼主管贸易关系的部长 Grace Fu 与澳大利亚外交部长 Penny Wong 签署。

更多减排途径

关于跨境碳捕获与储存（CCS）的协议，正式确定了从新加坡运输到澳大利亚的二氧化碳的核算责任转移。

该协议还为根据《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》的报告准则测量、报告和核算排放量奠定了基础。

碳捕获与储存（CCS）技术涉及捕获二氧化碳排放并将其储存在地质构造中，以防止其释放到大气中。它被认为是减少难以减排行业排放的一种潜在手段，因为在这些行业，现有技术可能不足以实现减排目标。

Lawrence Wong 总理将该协议描述为一个里程碑式的发展，它将为各行业减少排放开辟新的可能性，同时支持长期的能源转型。

这份碳捕获与储存协议由 Grace Fu 和澳大利亚贸易与旅游部长 Don Farrell 签署。

发掘数字与绿色增长机遇

Lawrence Wong 总理表示，除了经济韧性，两国领导人还讨论了在人工智能领域合作的新机遇。

他指出，人工智能将是经济转型的主要驱动力，并说道：“我们双方都具备能力，可以专注于在哪些领域建立互补优势，以惠及企业和工人的方式开发和部署人工智能。”

“我们也都对安全、可靠且可广泛使用的人工智能感兴趣。”

今年7月，两国举行了首届网络与数字高级官员对话，双方同意在人工智能应用、数字基础设施和投资方面探索机遇，并在人工智能安全与治理方面进行合作。

新加坡和澳大利亚也是11月15日签署一项由美国牵头的宣言的10个国家之一，该宣言旨在加强支撑人工智能供应链的敏感技术和关键基础设施的安全。

在绿色经济合作方面，Lawrence Wong 总理表示，两国将启动“迈向零排放合作创新计划”，以支持企业开发低排放产品和服务并将其商业化。

该计划是落实2022年签署的《新澳绿色经济协定》的举措之一。

深化双边与区域关系

Lawrence Wong 总理指出，他与澳大利亚总理的频繁交流反映了他们之间密切的友谊和信任。他提到，这是他两年来第二次访问澳大利亚，而 Albanese 总理在同一时期也两次访问了新加坡。

他表示，两国的国防和安全关系尤为牢固，并指出两国就在上周于昆士兰州举行了两年一度的“三叉戟”（Trident）军事演习。

他还感谢澳大利亚政府继续支持新加坡武装部队在澳大利亚的训练。

升级版的“全面战略伙伴关系”（CSP 2.0）为未来十年在五个合作领域制定了80项举措，包括国防与安全、经济互联互通以及向净零排放转型。

谈到区域合作，Lawrence Wong 总理表示，新加坡和澳大利亚在维护区域和平、稳定与繁荣方面拥有强烈的共同利益，并指出澳大利亚是亚细安最悠久的对话伙伴。

他感谢 Albanese 总理支持新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国，并欢迎澳大利亚致力于深化与东南亚的接触。

他补充说，新加坡希望更多澳大利亚公司能以新加坡为跳板，投资于该区域。两国还将通过联合举办的“第三国培训计划”继续支持区域发展。

在他发表此番言论的两周多前，国务资政 Lee Hsien Loong 曾敦促澳大利亚深化与东南亚的关系，称更紧密的区域关系将使其在美中竞争中有更大的空间来追求自身利益。

在11月8日的博耶讲座（Boyer Lecture）上，Lee Hsien Loong 还强调了澳大利亚在东南亚的投资规模相对较小，指出其在所有亚细安国家的总投资额并不比在新西兰的投资多。

Lawrence Wong 总理则强调了信任是新澳关系的基础。

他说：“在一个不确定性日益增加的世界里，值得信赖的伙伴关系比以往任何时候都更加重要。”

“新加坡和澳大利亚已经建立了这样的伙伴关系。我们已经证明，无论顺境还是逆境，我们都可以相互信赖。”

11月24日，也就是他正式访问的第二天，Lawrence Wong 总理将会见澳大利亚反对党领袖 Angus Taylor 和新南威尔士州州长 Chris Minns，之后将出席在悉尼为海外新加坡人举办的招待会。

他最后一项预定的官方活动是在11月25日拜会澳大利亚总督 Sam Mostyn，并于当天晚些时候启程返回新加坡。 海峡时报