该比赛旨在鼓励学生构思能吸引年轻受众的创新新闻内容与体验。

11月23日，在“Tomorrow's News, Today”启动仪式上，来自各理工学院、初级学院和工艺教育局 (工教局) 的学生们聆听了《海峡时报》新闻从业者和 Google 专家的分享，了解当今新闻的制作过程。 照片：海峡时报

【新加坡】周一（11月23日），在学生创意马拉松“Tomorrow’s News, Today”的启动仪式上，超过80名学生参观了 Google 新加坡办公室，并聆听了专家们关于当今新闻报道方式的分享。

该比赛旨在鼓励学生构思能吸引年轻受众的创新新闻内容与体验。这是由新报业媒体 (SPH Media) 和 Google 联合举办的活动，也是双方一项合伙业务的一部分，旨在发展包括人工智能能力、内容与分发以及受众互动在内的多个领域。

活动首日，来自《海峡时报》和 Google 的行业领袖与专家向组成四至五人团队的学生们分享了媒体行业的现代趋势与实践，例如视频内容创作、交互式图表以及人工智能的使用与安全，帮助他们更好地了解当今新闻的制作方式。

参赛者将于2027年1月12日，在位于大巴窑的新报业媒体新闻中心，通过三分钟的视频和两分钟的演示，向评审团展示他们的新闻解决方案。

该比赛开放给各理工学院、初级学院和工艺教育局 (工教局) 的学生参加。比赛吸引了来自10所大专学府的18支队伍报名。

冠军队伍将获得3000新元的现金奖励，以及在新报业媒体长达六个月的行业实习机会。亚军和季军队伍将分别赢得2000新元和1000新元。

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工艺教育局西区学院 (ITE College West) 学生 Naayla Precious Muhammad Khairul Anwar（21岁）从讲师那里得知比赛消息后，邀请了四位同学一同参赛。

这位主修会计的学生是工艺教育局西区学院校园媒体俱乐部的成员，她表示：“这次活动非常有趣，也很有启发性。能够听到专家们的演讲，并亲自向他们请教，我觉得自己获益匪浅。”

Naayla 补充说，她认为《海峡时报》视频新闻团队的分享对她尤其有帮助。

她说：“在学校的视频课程辅助活动 (CCA) 中，我经常需要制作视频和进行呈现，所以能直接向他们学习内容创作和呈现技巧，对我来说非常宝贵。”

淡马锡理工学院学生 Chloe Khoo（19岁）表示，她认为活动中的讲座对她的团队构思创意马拉松方案很有帮助。

这位就读于传播设计专业的学生补充道：“这些讲座让我深入了解了新报业媒体的内部运作。学习数字图形特别有趣，因为这是我们在学校学习的内容。看到动态图形如何被整合到新闻中，真的很有意思。”

新报业媒体董事经理 Kuek Yu Chuang 在活动上对学生们说：“你们是幸运的一代，你们在成长过程中，仅用一台设备就同时拥有了相机、编辑工具和触及全球受众的渠道。（新报业媒体）欢迎你们加入我们的行列，与我们合作，使用新工具、新形式，为你们这一代人发现、核查事实并传递可信的新闻。”

Google 亚太区新闻合作业务董事经理 Kate Beddoe 表示：“我们很高兴能与新报业媒体合作，共同培养新加坡下一代的新闻创作者。通过为学生提供培训和使用 Google 人工智能工具的机会，我们正在帮助他们与行业并肩协作，共同打造未来的新闻体验。”

维多利亚初级学院学生 Russell Tan（18岁）表示，这次活动让他对媒体行业有了更深入的了解。

他说：“我正在考虑加入媒体行业，这个行业正在经历许多变革，从印刷媒体转向并专注于社交媒体等领域。我认为，新闻不仅要信息丰富，还必须具有吸引力，这一点非常重要。”