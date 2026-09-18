Waymo无人驾驶电召载客汽车将于2028年在新加坡投入服务

目前尚不清楚该服务上线时，其车辆是否会覆盖全岛范围

一辆在德克萨斯州达拉斯市中心行驶的Waymo自动驾驶出租车。进军新加坡标志着该公司首次涉足东南亚市场。 图片来源：彭博社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】无人驾驶电召载客运营商Waymo将从2028年起，在新加坡开始接受其自动驾驶汽车的行程预订，这标志着该公司首次进入东南亚市场。

这家隶属于科技巨头Alphabet的子公司于周五（9月18日）在位于巴西班让的Google亚太总部宣布了其计划，并表示其首批车队将在未来几个月内登陆本地公路。

首批车队将由捷豹I-PACE运动型多用途车组成，但该运营商未透露将部署的车辆数量或其最终的目标车队规模。

这些汽车将由训练有素的自动驾驶汽车（AV）专家驾驶，以便车载系统熟悉新加坡的道路和天气状况。

这些专家将在本地招聘，同时招聘的还有车队维护和客户支持等其他运营职位。

Waymo表示，许多客户使用其服务来接驳公共交通，其中，在旧金山有超过三分之一的客户的上车点或下车点在公共交通站点附近。

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该公司表示：“我们的目标是弥合住宅和商业中心的首尾一公里过境差距。”

目前尚不清楚Waymo的服务上线时，其车辆是会覆盖全岛还是仅限于新加坡部分地区，更多细节有待适时公布。

对企业情报平台Sayari的查询显示，该新加坡子公司已于5月20日注册，Waymo的财务总监和副总法律顾问名列其董事之中。

Waymo目前在美国15个城市提供服务，此次在新加坡的推出是这家自动驾驶汽车运营商确认的第二个亚洲市场，此前该公司已宣布计划于2027年在日本东京启动商业服务。

除日本和新加坡外，Waymo也一直在为在该区域的进一步扩张奠定基础，并已于7月在韩国成立了一家子公司。

但在当地的商业运营具体时间表尚未公布。《海峡时报》