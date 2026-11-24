COMMENTARY

AI代理现已能够使用工具，并跨不同应用程序完成任务

借助AI代理，公司的供应商现在也能直接向客户销售最终的成果。 照片：路透社

如果你曾为企业购买过软件，那么你可能对这种合作模式很熟悉：供应商提供软件，你负责经营业务并雇佣员工来使用它。每个人都各司其职。

但这种模式正开始改变。人工智能代理现在能够使用工具，跨不同应用程序完成任务，承担了以往需要团队成员才能完成的工作。

这其中的吸引力显而易见。你希望服务好客户、核对好账目。软件本应用于此提供帮助，而员工则负责操作软件。但如果AI代理可以操作软件，你为什么还需要员工呢？

多年来，你的模式是购买许可证并自行安装软件。后来出现了“软件即服务”（SaaS），采用订阅模式，并由供应商负责托管。但工作仍然由员工完成。

有了AI代理，供应商现在可以直接向你销售最终的成果。你为结果付费，而运行软件则成了供应商需要操心的事。

供应商们正在不同程度上承担起这些工作。Qualified公司的Piper代理能与潜在客户交谈、识别有效线索并安排会议。你的公司仍需运营销售部门，但员工不再需要亲自处理每一个初步垂询。Crescendo则更进一步，它使用AI代理和人类专家为你管理客户服务。

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Superunit则更进一步。你只需为完成的就业核查付费。它的代理会追查雇主信息、拨打电话并进行跟进。

如果代理能确认信息，你就能得到结果以及核查过程的记录。如果不能，则不收取任何费用。你不再需要雇佣员工去打电话、催促进度或监督代理。就连客户等待时播放的音乐，也成了供应商的问题。

传统外包工作的终结？

当然，企业外包工作已有多年历史。供应商或许能更高效地组织工作，但接手一个新客户通常意味着需要招聘更多人。而AI代理让供应商可以在不以同等速度增员的情况下，承接更多客户。如果代理能够可靠地完成足够多的工作，供应商就能报出一个你自己的团队或传统外包商难以匹敌的价格。

我们常听到这样一句话：“AI不会取代你，但使用AI的人会”。这句话通常被当作职业建议，但它听起来也很像一种威胁。

员工被鼓励通过学习监督AI代理，来成为那个“使用AI的人”。但不幸的是，管理代理的工作可能已经包含在供应商的费用中了。或许确实会出现监督AI代理的新职位，但这个职位可能已由供应商的某位员工担任。

你的公司可能仍然需要人员来审批结果。在Qurrent关于Roofstock的案例研究中，AI代理负责准备会计文件并进行核查，而房地产会计师则控制着最终入账的内容。

这些会计师是审批工作，而不是管理代理。但核查工作所需的人手可能比准备工作要少。你可以用同样的团队服务更多客户，或者用更少的人服务同样数量的客户。将所有人都转移到“更高价值的工作”上是一种美好的愿景，而非实际的人员配置计划。

对于留下的员工来说，日常工作可能会变得更加艰难。一旦AI代理处理了所有常规请求，员工可能需要将更多时间花在处理纠纷、异常案例以及那些早已失去耐心的客户上。常规工作消失了，处理棘手案件之间的喘息空间也随之消失。

初级员工也可能失去在工作中学习的机会。一名初级会计师通过查找两个数字不匹配的原因来学习，并由同事检查其推理过程。下一次，他们就知道该从何处入手。如果直接给他们一份完成的对账单去审批，他们就只有责任，却没有获得相应的经验。

如果这些学习机会消失了，下一代经验丰富的员工将从何而来？从其他公司招聘只是将问题转移了而已。

如果你经营的是服务型企业，风险就不只局限于你的员工。你交给AI公司的工作，可能正是你的客户付费让你提供的服务。

假设你拥有一家呼叫中心。一家零售商付钱让你处理其客户来电，而你付钱给一家AI公司来回答“我的订单在哪里？”这类常规咨询。当你的合同需要续签时，这家AI公司可能会来竞标整个客户合同。

它已经能处理常规电话了。如果它能安排自己的人员处理疑难电话，那么零售商就可以直接聘用它。你可能会把合同输给你当初为协助交付而聘请的公司。

即使你保住了部分合同，零售商也可能将所有常规电话都交给AI公司，只把投诉转给你。你的团队仍需安抚包裹第二次丢失的客户。你最终可能只得到一份更小的合同，以及更艰辛的日常工作。

这种从提供技术到交付服务的转变，已经在专业服务领域发生。Eudia通过其Eudia Counsel提供法律服务，将其技术与律师相结合。

Norm AI成立了一家关联律师事务所Norm Law，由AI代理完成初步工作，再由律师进行审核。现在，企业的总法律顾问可以直接将合同发给他们审查。这使得他们能够与老牌律师事务所争夺本可能属于后者的业务。

咨询公司在与AI合作伙伴的合作中也面临类似情况。Ode与Anthropic合作，帮助企业规划AI的应用场景并为之构建系统。OpenAI的Deployment Company派遣工程师进入企业，重新设计流程并应用AI。而这些AI公司的咨询合作伙伴也在销售同样的服务。

你最初的问题是，你是否还需要员工来操作软件。如果你经营的是服务型企业，你的客户可能会对你的公司做出非常相似的考量。你为削减成本而雇用的那家AI公司，将处于一个有利位置，可以直接向你的客户报价。

购买“最终成果”看起来或许是一种直接的省钱方式。但如果你的供应商也能交付服务，那么问题就变成了，客户是否还根本需要你。

本文作者任职于新加坡公共服务部门，并在科技行业拥有超过30年的从业经验