DUE DILIGENCE

Anthropic的上市表明了投资者对人工智能的信心。但客户的付费意愿是否足以覆盖其庞大的资本支出？

有用和赚钱是两回事。这个差距正是当前人工智能投资热潮的关键所在。 照片：路透社

人工智能是真实存在的。我之所以知道，是因为它已经改变了我团队的工作方式。

过去，风险投资的起点是大量的挖掘工作。我们会搜遍数据库和新闻流，寻找值得联系的公司。对一个行业进行初步了解，通常会耗费一名投资经理大部分时间。

现在，人工智能代理会完成初步筛选。这只需一个下午，而节省下来的时间则用于联系客户和核实创始人提供的信息。我们投资委员会的文件由人工智能起草，再由人工编辑。而过去，这个流程是相反的。

我们甚至开发了自己的软件。利用人工智能编码工具，我们的团队构建了一个风险投资操作系统，可以追踪从初步接触到纳入投资组合的每一笔交易，并准备我们的有限合伙人 (LP) 报告。

团队里没有一个人是软件工程师。一年前，要实现这个功能意味着需要与供应商签订一份六位数的合同。而今年，这只是一个业余项目。

然而，有用和赚钱是两回事。这个差距正是当前人工智能投资热潮的关键所在。

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在动荡市场中创纪录的上市

11月19日，Claude的开发商Anthropic在纳斯达克上市，完成了有史以来规模最大的首次公开募股 (IPO)，募集资金约813亿美元。其股价在首日交易收盘时较IPO发行价上涨17%，公司市值达到约1.76万亿美元。

这次的信任票出现在一个动荡的市场中。纳斯达克100指数已从10月初的高点下跌了约13%。在Anthropic上市前两天，Nvidia公布的季度收入为1158亿美元，是去年同期的两倍多，但其股价却持续下滑。

Jensen Huang已于前一周辞去首席执行官职务。华盛顿方面也收紧了出口管制，要求向包括新加坡和马来西亚在内的多个国家出口的先进芯片必须获得许可证。

此外，人们对资金问题也存在更深层次的担忧。越来越多的基础设施建设是通过芯片制造商与向其采购的人工智能实验室之间看似循环的交易来融资的。

在进行IPO的同时，Anthropic还通过向包括Google和Nvidia在内的战略合作伙伴进行私募，另外筹集了260亿美元。这并非不合理，但这使得我们更难判断有多少需求来自真实客户，又有多少资金只是在行业内部循环。

这次上市告诉我们，投资者愿意为一家收入快速增长的人工智能实验室支付溢价。但这并未说明其背后的基础设施能否获得回报。

挑战有多大？

穆迪 (Moody’s) 预计，超大规模数据中心的资本支出今年将达到约7850亿美元，并在2027年接近1万亿美元。高盛 (Goldman Sachs) 则更为乐观，预计五大巨头在2027年将在人工智能基础设施上投入约1.2万亿美元。

我们就算作每年1万亿美元，并为简化计算，假设其中四分之三用于人工智能，因为大约四分之一可能用于替换传统云业务中老化的服务器和存储设备。这样算来，每年就是7500亿美元。

现在我们来粗略计算一下。微软 (Microsoft) 和Google在自己的账目中，将其服务器的折旧年限设为六年，所以我也将使用同样的年限。每年的支出会增加约1250亿美元的折旧。如果从2027年起每年持续投入7500亿美元，那么到21世纪30年代初，你最终将拥有约4.5万亿美元的人工智能基础设施，每年的折旧额为7500亿美元。

折旧只是账单的一部分。在亚马逊网络服务 (AWS)，从电力到员工和销售等其他运营成本，大约是折旧的两倍。按同样的比率计算，7500亿美元的折旧会伴随约1.5万亿美元的其他成本，即每年的总运营成本约为2.25万亿美元。

现在，假设营业利润率为25%，这低于AWS在大型语言模型热潮前约30%的水平。要以这样的利润率覆盖这些成本，每年需要3万亿美元的人工智能收入。

而这仅仅是云服务提供商必须赚取的收入。像Anthropic的Claude这样的应用程序需要向它们支付计算费用，并在此基础上保留自己的利润。假设这些应用程序的毛利率为50%，大致介于Anthropic与其中国竞争对手之间，那么最终用户每年将需要支出约6万亿美元。

那么我们今天的状况如何？根据Anthropic的招股说明书，其年化收入在10月底达到了约810亿美元。据彭博社统计，OpenAI的年化收入约为500亿美元。再加上大型云服务提供商自己的人工智能业务，西方人工智能的总收入大约为每年2000亿美元。

要从这个水平达到6万亿美元，意味着在七年内增长约30倍，即年增长率约63%。从今年的表现来看，这样的增长似乎轻而易举：自1月份以来，Anthropic的收入运行率已经增长了约九倍。然而，没有任何行业能够从如此高的基数上连续多年保持这样的增长速度。

公平地说，对于这些实验室而言，顶层的经济模式是可以成立的。Anthropic的招股说明书显示，其第二季度实现营业利润9.74亿美元，收入为116亿美元，这是其首次实现季度营业利润。

其毛利率约为85%，这意味着在扣除服务客户的成本后，每一美元的收入中它能保留约85美分。

问题在于，在已经承诺的资本支出水平上，整个系统是否能够实现盈利。

仅靠生产力提升能否证明投资的合理性？

人工智能可以自动化许多任务，但我认为它不能完全取代工作岗位。判断力和责任感仍然至关重要，而这些仍然需要人来承担。仍然需要有人签署投资备忘录，并在交易失败时向有限合伙人 (LP) 负责。

人工智能的作用是让人们工作得更快，并拓展了个人的能力范围。一个风险投资者可以同时处理更多的交易，现在还可以同时兼任新手用户界面 (UI) 设计师和新手工程师。

这让我想到了我最喜欢的一个测试。如果公司明天切断我的Claude访问权限，我是否会自掏腰包付费？几乎可以肯定，我会的，因为它为我赢回了与家人共度的宝贵时间。对我来说，这是一个衡量人工智能工具价值的最真实标准。

公司在签署软件预算时通常不假思索，但人们花自己的钱时却要吝啬得多。

但如果将这个测试应用于每个人，价格就变得非常高昂。根据国际劳工组织的数据，全球约有8亿知识工作者。假设他们每个人都使用人工智能，并将6万亿美元分摊给他们，那么每人每年需要支付约7500美元，即每月约625美元。

这与公司目前支付的费用相去甚远。Claude或ChatGPT的标准商业版订阅费用为每月20至25美元，即使是针对重度用户的专业版，费用也仅为100美元左右。

对于在新加坡或纽约年薪6万美元的专业人士来说，每月625美元约占其工资的12.5%。即使对我这样的爱好者来说，这也是一笔不小的开支。对于年薪2.5万美元的员工来说，这一比例高达30%。而如果只有一半的知识工作者订阅，人均费用还会翻倍。

那么，让代理完全接管工作又如何呢？它们可能无法取代整个工作岗位，但可以接管其中的一部分，从客户服务到常规编码等。

美国银行 (Bank of America) 指出，从销售到IT等七个白领岗位的全球年薪总额约为18.6万亿美元，并预计到2030年，人工智能代理将处理其中十分之一的工作。然而，即使如此，也无法覆盖资本支出。

只有在节省的成本足够可观时，雇主才会转向人工智能，因此人工智能的费用必须远低于其所取代的工资。美国银行假设，销售这些代理的公司仅能从这项价值约1.9万亿美元的工作中获得约8%的收益，即到2030年每年约1550亿美元。人工智能的支出将只是其所替代的工资总额的一小部分。

因此，无论是销售订阅服务还是接管任务，都不太可能单独弥合这一差距。要实现这一目标，人工智能必须能够完成今天根本无法实现的事情。

从提升生产力到实现突破

人工智能可以通过两种方式创造价值。第一种是更快或更便宜地完成现有工作。如果让一名律师的工作效率提高五分之一，大部分收益将归于律师事务所或其客户。

第二种——也是远为巨大的——回报是完成以前不可能完成的工作。已有初步迹象表明，这正在成为现实。今年5月，一个OpenAI模型推翻了Paul Erdos在1946年提出的一个几何学猜想，颠覆了数学家们近80年来的认知。

这是人工智能首次独立解决数学领域一个著名的开放性问题，而且它来自一个通用模型，而非为该任务专门构建的模型。

上周出现了一个更重大的声明。Anthropic的数学家Levent Alpoge发布了他声称与Claude合作找到的黎曼猜想的证明。这个猜想于1859年提出，可以说是数学界最著名的开放性问题，并附有100万美元的奖金。

该证明是用Lean语言编写的，这种语言能让计算机检查每一步。Lean社区在第二天就认证了该证明。数学家们仍在消化其意义。

科学领域也在朝着同样的方向发展。预测蛋白质如何折叠的AlphaFold背后的科学家们分享了2024年诺贝尔化学奖，而现在的模型已经能够从零开始设计新的蛋白质。一种新药的开发通常需要十年和数十亿美元，如果能缩短几年时间，其价值将远超于一个工作更快的科学家。

这类问题难度大且长期未解，其中一些问题的解决可能价值数万亿美元。想象一下开发更好的癌症治疗方法。当回报如此巨大时，人们在代币（人工智能公司按其计费的单位）上的消费意愿将远高于任何生产力工具。一家寻求治愈方法的制药公司会很乐意为所需的任何计算能力付费。

在实验室之外，能够观察和推理的机器人可以承担数十年来一直难以自动化的工作，而人工智能医生和导师则可以服务于我们地区数百万从未能获得良好医疗或教育资源的人们。

如果我是一名公开市场投资者，我会寻找更多的数据点来证明这些突破即将到来，并且客户愿意为之支付足够的费用，以开始弥合资本支出背后的资金缺口。

对于我们这些身处东南亚和印度的人来说，有两点启示。首先，该地区承接了大部分的基础设施建设，从柔佛州的数据中心到槟城的芯片组装厂。

承接资本支出与拥有回报并非一回事，我们应该坦诚地认识到我们处于天平的哪一端。如果超大规模数据中心运营商过度建设然后暂停扩张，那么柔佛州的数据中心和槟城的工厂将感受到阵痛。

其次，要警惕那些仅仅转售生产力工具订阅的初创公司。如果连行业巨头都难以收取每月625美元的费用，那么一个本地的封装产品将更加举步维艰。

我们最好的机会在于那些利用人工智能在我们自己的市场中做以前做不到的事情的公司，例如在医生稀缺的地区为患者诊断，并按结果收费。如果基础设施被过度建设，那么计算价格的下降对它们来说将是一份礼物。

19世纪的铁路热潮让许多为其提供资金的投资者破产，但却构建了现代经济。人工智能可以是真实存在的，但仍可能让为其买单的人失望。只有当客户获得的价值转化为足以支付基础设施成本的庞大收入时，这项投资才算被证明是正确的。

作者是祥峰投资东南亚和印度基金 (Vertex Ventures South-east Asia and India) 的投资执行董事。本文仅代表其个人观点。