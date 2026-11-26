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[新加坡] 如果您有收入，那么您很可能需要缴纳个人所得税。

尽管税收不可避免，但并非您赚的每一块钱都需要纳税。通过税务扣除和扣除额，您可以降低需要纳税的收入额，即您的征税收入。

有些扣除项目是自动获得的，例如劳动收入扣税。如果您的雇主参与了雇主入息自动纳入计划，那么公积金 (Central Provident Fund, CPF) 扣税也是如此。

其他的扣除项目则需要您稍作规划。

税务扣除如何运作？

1万新元的税务扣除并不意味着您少缴1万新元的税款——当然，我也希望自己能赚到需要缴纳如此高额税款的程度。

实际上，税务扣除是用来降低您的征税收入。

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假设您今年的收入为4万新元，并有资格获得1万新元的个人税务扣除。在没有其他扣除额的情况下，您的征税收入将降至3万新元。

根据税阶计算，您的应缴税款将从550新元降至200新元，节省了350新元。

需要注意的是：每年可申请的个人所得税税务扣除总额上限为8万新元。

以下是您可以在12月31日前采取的三项措施，以降低您明年的税额。

1. 填补您的公积金

如果您是受薪雇员，除了雇主缴纳的部分，您每个月已经将一部分薪水存入您的公积金户头。

但政府提供了税务激励，鼓励您为退休储蓄投入更多资金。

根据公积金现金填补扣税计划，为自己的公积金户头进行自愿现金填补，可获得高达8000新元的税务扣除；为家人户头进行填补，还可另外获得高达8000新元的税务扣除。

这些家庭成员包括您的父母、祖父母和配偶的父母。如果您的配偶或兄弟姐妹在上一年的年收入不超过8000新元，为他们户头进行的填补也可能符合资格。

为自己或家人的特别户头、保健储蓄户头或退休户头进行现金填补，均可能符合税务扣除的资格。

您可以填补并获得税务扣除的金额，取决于收款人现有的公积金储蓄。只有在填补金额未超过退休储蓄的全额退休存款和保健储蓄的基本医疗保健存款上限时，才能获得税务扣除。

公积金现金填补扣税是自动授予的，您无需手动申请。

在进行填补时，有几点需要注意：

只有现金填补才有资格获得税务扣除。在公积金户头之间转移资金无法享受该扣除

在退休户头配对填补计划或保健储蓄户头配对填补计划下，您所填补的款项中获得政府配对津贴的部分，不符合税务扣除的资格

也许最重要的考虑因素是，退休填补是不可逆的，特别是对于二三十岁的年轻人而言。

例如，如果您正在为买房储蓄，这笔钱将无法用于支付首付。因此，请确保您填补的任何款项都是您愿意为退休而预留的资金。

2. 向退休辅助计划户头存入资金

另一种在为退休储蓄的同时获得税务扣除的方法是通过退休辅助计划 (Supplementary Retirement Scheme, SRS)。

如果您是新加坡公民或永久居民，您可以在任何一家本地银行开设SRS户头，每年最多可存入15300新元。

在12月31日（或您银行更早的截止日期）前向您的SRS户头进行的合格存款，将有资格获得同等金额的税务扣除，但须遵守个人所得税税务扣除的总上限。

SRS扣税是根据您的SRS运营商提供的信息自动进行的，因此您无需手动申请。

然而，与您的公积金储蓄不同，SRS户头中的闲置现金通常每年仅赚取0.05%的利息。

您可以将SRS户头中的资金投资于经批准的交易所交易基金、股票、单位信托、债券或定期存款，以获取可能更高的回报。

这笔资金将被锁定，直到您首次缴款时所对应的法定退休年龄才能提取。如果您在2026年7月1日之后首次缴款，那么法定退休年龄将是64岁。

您确实可以选择提前从SRS户头中取款，但这通常会产生5%的罚金，并且您还需要为提取的金额缴税。

因此，与公积金填补一样，在存入款项前，请仔细考虑在可预见的未来是否会需要这笔资金。

3. 慈善捐款

如果您一直想为自己关心的事业捐款，那么在年底前这样做又多了一个理由。

向经批准的慈善机构或新加坡政府捐款，您可以获得高达捐款金额2.5倍的税务扣除额。

换句话说，向符合条件的慈善机构捐款1000新元，您的征税收入将减少2500新元。

与公积金现金填补和退休辅助计划存款不同，合格捐款所获得的税务扣除额不计入8万新元的个人所得税税务扣除上限。

并非所有慈善机构都符合资格，因此请确认该组织是经批准的公共性质机构 (Institution of a Public Character, IPC)。

捐款时请务必提供您的身份证号码，以便该笔扣除额能自动反映在您明年的税务评估中。

您可能符合资格的其他税务扣除

除了从现在到12月31日期间您可以采取的措施外，根据您的个人情况，您可能已经有资格享受其他税务扣除。

家长估税扣税额（每名受扶养人最高9000新元，或每名残障受扶养人最高14000新元）：如果您一直在赡养您的父母、祖父母或配偶的父母，您可能有资格获得这项扣税。通常，您的受扶养人必须年满55岁或以上，居住在新加坡，且年收入不超过8000新元。如果您不与他们同住，您每年至少需要花费2000新元来赡养他们。

合格子女扣除（每名子女4000新元）：如果您有未满16岁或正在全职学习的未婚子女，且其年收入不超过8000新元，您可能有资格获得这项扣除。此项扣除可由您与配偶共享。

在职母亲子女估税扣税：在合格子女扣除之外，符合条件的在职母亲，其新加坡籍子女若在2024年1月1日或之后出生或收养，可为第一个孩子申请8000新元，第二个孩子1万新元，以及每个后续孩子1万2000新元的扣除。对于2024年之前出生或收养的子女，该扣除额按母亲劳动收入的百分比计算。

您应该设法将税务扣除最大化吗？

虽然减少税单是件好事，但仅仅为了节省几百新元的税款而预留数千新元，可能并不总是明智之举。

如果您已经计划为退休储蓄或进行慈善捐款，那么不妨利用随之而来的节省税款优惠。

但如果您有更紧迫的财务承诺，则无需在年底前匆忙进行这些存款或捐款。