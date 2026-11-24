DIARY OF A PRIVATE INVESTOR

也许暂时还没有，但人工智能领域的循环融资，可能在投资回报疲软时拖垮市场

在Donald Trump和其他利益相关者的施压下，Nvidia创始人Jensen Huang被公司董事会恢复其首席执行官职务。 照片：路透社

Nvidia股价下跌35%，不仅扰乱了美国股市，也波及了美国以外的市场，这算不算是一场“黑天鹅”事件？

这取决于这家芯片制造商股价暴跌所带来的影响有多深远。目前情况显然变化莫测。在美国总统Donald Trump和利益相关者的施压下，Jensen Huang已被Nvidia董事会一致同意恢复其首席执行官的职务。

许多人和国家都严重依赖人工智能的未来——无论它最终会发展成什么样。因此，Nvidia股价的崩盘可能会带来严重影响，其波及范围远不止公司的未来。无论Huang做了什么，一些人都不准备冒这个险。

Nvidia基本上处于人工智能和科技行业的核心地位。它提供了许多让人工智能得以运作的芯片。当然，也有其他芯片制造商。但Nvidia的芯片被认为是黄金标准，遥遥领先于竞争对手。

无论Nvidia发生什么，毫无疑问的是，它绝不会停止供应有助于实现人工智能的芯片。

在下行的扶梯上奔跑

然而，关键问题是，如果Nvidia无法显著改进其产品组合，将会发生什么？公司的命运与其创始人Huang息息相关。没有他掌舵，公司还能保持同样的创新能力吗？

公司的成功取决于其能否持续设计出更好、更快、更节能的芯片，从而使升级现有的人工智能基础设施成为一种期望，甚至是一种必然。

对Nvidia而言，这就像在下行的扶梯上奔跑。它不能停止改进其芯片。其高功耗芯片带来的下行拖累，迫使它必须定期升级其产品。

自2010年以来，它已不下六次对其人工智能芯片进行了升级。H100在2022年才推出，如今已被视为过时。现在的开发者想要的是Vera和Rubin。而明天，他们将想要更好的产品。

不过，未能开发出更好的Vera芯片，也不太可能阻止人工智能的进步。人工智能的精灵已经从瓶中被释放出来。我们无法回到过去，假装人工智能从未发生过。

但问题在于。

死亡螺旋

Nvidia不仅提供让人工智能运作的芯片，它还为云服务提供商、新型云公司和人工智能模型开发者提供融资和股权支持。作为获得这些受欢迎资助的回报，这些公司会购买Nvidia的芯片。

因此，Nvidia被视为人工智能领域的“央行”。这种循环融资安排一旦出现任何冻结的迹象，不仅可能威胁到人工智能的快速发展，还可能打击任何与人工智能稍有关联的资产估值。循环融资可能演变成一场死亡螺旋。

“黑天鹅”的概念由此而来。黑天鹅是指可能带来严重后果的极其罕见且不可预测的事件。虽然许多人可能仍想尝试预测，但这类事件是无法预测的。毕竟，谁能想到Huang会卷入一桩不雅的间谍丑闻呢？

Huang回来了，但Nvidia的问题依然存在。这些问题是否会最终导致像互联网泡沫破裂、2008年金融危机或2019年冠病大流行那样惨痛的后果？这仍有待观察。

一些投资者急于避免最坏情况的发生，这并不足为奇。到目前为止，基本面没有任何改变。但他的回归可能暗示着，其脆弱性可能比我们想象的要大得多。

前途未卜

美国联邦储备局理事Michael Barr指出了些令人担忧的数据。他说，美联储最新的金融稳定报告发现，七家最大的人工智能公司的资产负债表内债务，预计在年底前将超过8000亿美元。

与此同时，资产负债表外负债，如长期数据中心租赁、能源供应合同和抵押担保，现已超过3万亿美元。

他认为，在这种循环融资网络中，主要芯片制造商和超大规模数据中心公司向小型初创企业投资超过1000亿美元，而这些初创企业反过来又用这些资金购买计算能力。如果人工智能的投资回报令人失望，这种模式可能会加剧市场压力。

Barr认为，尽管美国大型银行持有大量资本缓冲，但对冲基金的高杠杆率可能导致人工智能相关资产的估值被大幅重估。这可能引发快速的去杠杆化和生态系统内的交易对手压力。

换句话说，人工智能股票的下跌可能会拖累整个市场。目前，灾难得以避免。但我们已得到警告。这只天鹅可能更像是灰色的，而非黑色，这表明坏结果的显现过程往往会更慢。

因此，我们可能有更多时间来做准备。但不应低估已经发生的事情。这次我们或许躲过了一劫，但循环融资的问题并没有奇迹般地消失。

对我而言，专注于现金流强劲的高股息股票，可能是一种对冲方式。毕竟，这向来是收益投资的本质。

作者是The Smart Investor的联合创始人