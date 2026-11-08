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星展、华侨、大华银行遭大幅抛售：归因于第三季度业绩还是市场普遍的估值下调？

年初至今的强劲表现，凸显了在近期市场波动中，这些银行对投资者的持续重要性。

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Nov 8, 2026 · 06:52 PM
    • 新加坡银行股是上周海峡时报指数中表现最差的成分股之一，但从年初至今来看，它们仍是表现最佳的。
    • 新加坡银行股是上周海峡时报指数中表现最差的成分股之一，但从年初至今来看，它们仍是表现最佳的。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡三大银行在上周公布了喜忧参半的2026年第三季度财务数据后，股价应声大跌。但可以想象，若不是一些分析师在10月初就已警示其财务表现可能无法达到市场过高预期的风险，导致其股价提前遭受重创，情况或许会更糟。

    颇具讽刺意味的是，在10月初引领抛售潮的华侨银行 (OCBC)，是三大银行中唯一一家业绩超出分析师预期的。其2026年第三季度净利润增长3%，达到20.4亿新元。

    星展银行 (DBS) 公布的2026年第三季度净利润下降5%至28.1亿新元。大华银行 (UOB) 的季度净利润为12.5亿新元，相较于2025年第三季度仅为4.43亿新元的异常低迷水平，大幅增长了182%。

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