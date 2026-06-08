Wong总理：全球前景依然不明朗，新加坡必须更具凝聚力

他表示，政府仍预计通胀压力将加剧，而人工智能将如何影响就业市场也存在不确定性。

PM Lawrence Wong（左）在新加坡新闻俱乐部知名人士系列讲座的对话会上发言。该对话会由《海峡时报》副主编 Zakir Hussain（右）主持。 照片来源：海峡时报

【新加坡】总理Lawrence Wong于6月8日表示，新加坡第一季度的增长强劲，反映了其经济的多元化和实力，但全球前景依然不明朗。

他指出，国家正在经济规划等领域进行广泛调整，以应对不确定性和技术变革，但最重要的是其保持团结的能力。

他在位于大巴窑的SPH Media礼堂与新加坡新闻俱乐部举行的对话会上说：“我们无法完全控制世界的变化，但我们可以选择如何应对，而这种应对必须来自新加坡人自己。”

Wong总理指出，新加坡比以往任何时候都更加多元化，人们来自不同背景，怀有不同愿望和观点。这种多元化是巨大的力量源泉。

他说：“我们最大的优势保持不变——那就是我们作为一个民族保持团结、共同前进的能力。”

他补充说，随着世界变得更加分裂，新加坡必须变得更具凝聚力。

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Wong总理在一场题为“新加坡61岁：未来展望？”的对话会上说：“这就是我们在下一阶段继续繁荣发展的方式。”

他指出，尽管新加坡的经济增长超出了第一季度4.6%的初步预估，同比增长6%，但中东冲突的全面影响尚未在此显现。

他是在新加坡新闻俱乐部知名人士系列讲座上以主宾身份发言，该讲座由SPH Foundation呈献。

兼任财政部长的Wong总理表示，政府仍预计通胀压力将加剧，而人工智能将如何影响就业市场也存在不确定性。

他以电价为例指出，目前的电费尚未完全反映因2026年2月开始的危机而导致的油价全面上涨。

他指出，全球经济的适应能力也超出了多数人的预期。这是因为有替代供应、改变运输路线和消耗库存等措施。“这些缓冲措施至今为止帮助缓解了冲击。”

但在由《海峡时报》副主编Zakir Hussain主持的会议上，他表示，这些干扰和缓冲措施能持续多久仍是未知之数。

Wong总理说，如果干扰持续，缓冲措施开始减少，全球经济在某个时刻将受到更严重的影响，并可能出现更多短缺。这将对需求以及新加坡的增长造成更大冲击。他补充说，食品和化肥等领域的成本上涨也尚未完全显现。

他说，新加坡还必须在一个正经历“自冷战结束以来全球秩序最重要转型”的世界中前行。这一转型需要时间，其特点将是权力中心更加分散。

他说，在可预见的未来，美国仍是主导力量，而中国已崛起为其“同等竞争者”。欧洲仍是一支主要力量，印度则在迅速崛起。他补充说，还包括像亚细安这样的区域组织在内的中等强国也在崛起。

他指出，幸运的是，新加坡是在实力雄厚的基础上前进的，因为国家已经建立了值得信赖的制度、深厚的实力和卓著的声誉。

Wong总理说，但政府意识到不能停滞不前，必须适应和改变以保持与时俱进。这就是为什么政府最近对其经济战略进行了重大检讨。

其中的建议包括提升新加坡对世界的价值定位，以及在公共和私营领域建立更强的韧性。Wong总理补充说，这也意味着在快速变化的时代，要继续加强对新加坡人的保障和支持。

他指出，这并非新举措，政府多年来一直坚持这样做，但展望未来，预计变化将更快、更频繁。

Wong总理说，政府正在考虑还能采取哪些额外措施来加强对家庭和工人的支持体系。其最终信念是，对新加坡人最好的社会保障是让他们能够终身保持适应能力、才干和受雇能力。

当被问及好于预期的经济增长时，他回答说：“我们开始时会提供尽可能客观的前景预测，有时，实际上是很多时候，我们最终的表现会好于预期。”

他说，这并不意味着政府最初的评估是错误的，而是新加坡的表现好于预期。“这是我们应该引以为豪、应该感到高兴的事情。”

总理补充说，他希望今年余下时间的增长会好于初步评估——目前的预测是增长2%至4%——但人工智能对就业市场的潜在影响也持续带来不确定性。

当被问及工作机会流向非居民以及这对政府的“成绩单”意味着什么时，Wong总理解释说，不应只看季度的就业数据，而应着眼于整体劳动力市场。“要审视整个社会，看最终新加坡人是否确实过上了更好的生活。”

他说，最终将由新加坡人来决定政府是否做得好。“在我们的民主制度中，我们有一个强大而果断的政府，但它始终受到问责。最终，我们向新加坡人展示我们所取得的成就，由新加坡人决定他们希望哪个政府为他们服务。

“这就是新加坡的运作方式，也是新加坡多年来持续成功的原因。” 海峡时报