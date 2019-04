Venturing into Myanmar: Useful business contacts

Planning to do business in Myanmar? Here’s our round-up of local government agencies and business chambers that may be useful.

Government Agencies

Internal Revenue Department

Tel: (95) 67-430001

Fax: (95) 67-430014

Website: www.irdmyanmar.gov.mm

Myanmar Customs Department

Tel: (95) 01-380729

Fax: (95) 01-371231

Website: www.myanmarcustoms.gov.mm

Email: mcd.ygn@mptmail.net.mm

Business Chambers

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

Website: www.umfcci.com.mm

Email: ird@umfcci.org.mm, ird@umfcci.com.mm

Myanmar Business Network

Tel: (95) 9 421 060 286

Website: www.myanmar-business.org

Email: evi@myanmar-business.org

Others

Myanmar Business Information Trade Portal

Website: www.etrademyanmar.com.mm

Email: etminfo@myanmar.com.mm

Myanmar Visa

Tel: (95) 1 381200, (95) 9 9925558

Fax: (95) 1 381200

Website: www.myanmarvisa.com

Myanmar Web Directory

Website: www.myanmars.net/myanmar-business