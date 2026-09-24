23家金融机构承诺到2028年为八万名新加坡员工提供人工智能技能培训

IBF的人工智能合作实验室将首先为领导者、财富经理和运营人员提供发展途径

副总理 Gan Kim Yong 表示：“我们希望人工智能能为新加坡人带来更好的职业发展，并提高劳动队伍的生产力。” 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 银行与金融学院 (IBF) 正与23家金融机构 (FI) 合作，启动一个人工智能合作实验室，以评估人工智能对技能和就业的影响，并测试和制定培训与工作再设计的实用方法。

副总理 Gan Kim Yong 在周四（9月24日）的IBF年度卓越成就晚宴上表示，这项名为“IBF人工智能劳动力合作实验室”的计划，汇集了多家银行、保险公司和资产管理公司。这些机构已承诺到2028年，为其在新加坡的全体员工（总数超过八万人）提供关键的人工智能技能培训。

同时担任贸易及工业部长和新加坡金融管理局 (金管局) 主席的副总理 Gan Kim Yong 说：“我们希望人工智能能为新加坡人带来更好的职业发展，并提高劳动队伍的生产力。”

IBF 指出，这23家金融机构的员工约占新加坡金融服务业劳动力的40%。其中包括本地银行 DBS、OCBC 和 UOB，以及 Goldman Sachs、UBS、AIA、Schroders 和 SGX。

IBF 表示，这些金融机构已承诺到2028年，通过 IBF 认可的课程为其员工提供关键的人工智能技能培训，至今已有超过半数的员工接受了培训。

初期，该合作实验室将提供三个针对特定职位的途径，涵盖领导者、财富经理和运营人员。

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该合作实验室旨在让领导者掌握识别有价值的人工智能应用、建立健全治理机制以及领导劳动力转型的技能。

对于财富经理，重点是提升他们的咨询专业能力，并让他们善于运用人工智能。已有十家私人银行雇主承诺提升其客户关系经理的技能。

同时，运营人员的途径将汇集主要的银行和保险业雇主，共同重新设计运营类职位并制定进阶途径。

在活动上，副总理 Gan Kim Yong 还宣布加强 IBF、全国职工总会 (NTUC) 和七个行业协会之间于2024年首次签署的三方谅解备忘录 (MOU)。

最初的谅解备忘录旨在应对可持续性和生成式人工智能等新兴趋势，提升金融业劳动力的技能并为其提供支持。

副总理 Gan Kim Yong 指出，加强后的合伙业务将通过更广泛的行业拓展、提供更多培训和职业支持，重点帮助劳动力适应人工智能。

他补充说，这也将为开发满足不同金融子行业需求的定制课程创造机会。

全国职工总会 (NTUC) 助理秘书长 Patrick Tay 表示：“这意味着要让员工掌握基础的人工智能技能，在工作被重新设计以及人工智能融入其角色时，支持他们提升技能和重新学习技能，并建立一个强大的年轻人才储备库。”

他补充说，除了培训，这项合作还将汇总与劳动力相关的匿名化洞察信息，这将有助于及早发现新兴的劳动力需求。

副总理 Gan Kim Yong 指出，新加坡支持金融业劳动力的战略包括三个“提升”（Ups）：第一，提升（uplift）劳动力的关键人工智能技能，使其能有效、负责地与人工智能协同工作；第二，为金融专业人士提升技能（upskill），以胜任特定的人工智能赋能职位；第三，向上建设（upbuild）一个更强大、具备人工智能知识且随时能投入工作的年轻人才储备库。

IBF 还与新加坡技能发展局和人力资源专业人士协会建立合伙业务，共同推出《金融服务业工作再设计手册》。

副总理 Gan Kim Yong 指出，这将支持金融专业人士实现重大的职业转型。

此外，IBF 正与义安理工学院的“塑造以人为本转型中心”合作开展一个试点项目，该项目结合了技能图谱、辅导和变革管理工具。

随着人工智能改变了工作方式，此举旨在帮助金融专业人士及其管理者自信地承担新职责。

IBF 主席兼新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 表示，新技术将继续重塑金融服务，同时为该行业创造新的机遇。

他说：“我们需要继续加强能力，在角色演变时为人们提供支持，并建立强大的人才储备库。这需要整个行业的持续和集体努力。”