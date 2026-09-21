新加坡企业大奖2026：32家公司与6名个人荣获殊荣

SINGAPORE CORPORATE AWARDS

吉宝企业的Loh Chin Hua、萨姆达拉航运的Bani Mulia及华中环球的Patrick Ng荣获最佳总裁奖

新加坡企业大奖2026最佳董事会奖金奖得主，从左至右：吉宝企业主席、非执行兼独立董事Piyush Gupta；新科工程主席Teo Ming Kian；悦榕控股创始人兼执行主席Ho Kwon Ping；长运集团执行董事兼总裁Michael Ang。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在周一（9月21日）举行的新加坡企业大奖 (SCA) 2026颁奖典礼上，一批顶尖企业因其在企业治理和创造长期股东价值方面的卓越表现而受到表彰。

第21届新加坡企业大奖由《商业时报》联合主办，在新加坡丽思卡尔顿美年酒店举行的晚宴上，向32家公司和6名个人颁发了奖项。

国家发展部长Chee Hong Tat在活动致辞时表示，良好的治理和企业透明度是成功企业的“重要基石”。

他表示：“（良好的治理和企业透明度）有助于建立对新加坡企业和资本市场的信任与信心，并且仍然是新加坡的重要竞争优势。”

他补充说，在当今不确定且瞬息万变的商业环境下，这些品质显得尤为重要。

他指出，企业需要在管理更广泛风险和应对新技术之间取得平衡，同时继续为股东和利益相关者创造价值。

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但他警告说，良好的治理并不意味着要规避所有风险。

他表示：“企业必须充分了解并妥善管理风险，同时保持开放心态，随时准备创新、投资和抓住新机遇。”

“今年《商业时报》以‘传承经典，点燃新浪潮’为主题庆祝其成立50周年，这及时地提醒我们，新加坡必须继续巩固我们赖以成功的优势，同时为未来做好准备。”

“企业必须充分了解并妥善管理风险，同时保持开放心态，随时准备创新、投资和抓住新机遇，”主宾、国家发展部长Chee Hong Tat说。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

各公司表现卓越

在获奖者中，吉宝企业 (Keppel) 和新电信 (Singtel) 在大市值组别中领先，新加坡投资金融 (Sing Investments & Finance) 成为中市值组别的最大赢家。长运集团 (Tiong Woon Corporation)、环球投资 (Global Investments) 和皇都酒店 (Hotel Royal) 则在小市值组别中拔得头筹。

在大市值组别（市值达10亿新元及以上），吉宝企业和新电信各斩获三项大奖。

吉宝企业荣获最佳董事会奖和最佳风险管理奖两项金奖，并获得最佳年报奖银奖。

新电信则摘得最佳投资者关系奖和最佳年报奖金奖，以及最佳董事会奖银奖。

其他大市值组别的获奖者包括华侨银行 (OCBC)、奕丰集团 (iFast Corporation)、新翔集团 (Sats)、新捷运 (SBS Transit)、新科工程 (ST Engineering) 和大华银行 (UOB)。

在中市值组别（市值介于3亿至10亿新元），新加坡投资金融荣获最佳风险管理奖金奖，以及最佳董事会奖和最佳投资者关系奖两项银奖。

中市值组别的其他获奖者包括悦榕控股 (Banyan Tree)、萨姆达拉航运 (Samudera Shipping Line)、大华保险 (United Overseas Insurance)、AEM控股 (AEM Holdings)、维康 (Vicom)、长成控股 (Tuan Sing Holdings)、新加坡邮政 (Singapore Post) 和Mewah国际 (Mewah International)。

在小市值组别（市值低于3亿新元），长运集团、环球投资和皇都酒店各获得两个奖项。

长运集团获得最佳董事会奖金奖和最佳年报奖铜奖；环球投资获得最佳投资者关系奖金奖和最佳董事会奖银奖。皇都酒店则获得最佳年报奖金奖和最佳风险管理奖铜奖。

小市值组别的其他获奖者还有德加拉公司 (Thakral Corporation)、微机械 (Micro-Mechanics)、优尼亚洲集团 (Uni-Asia Group) 和华联医疗保健 (OUE Healthcare)。

在房地产投资信托 (Reits) 和商业信托组别中，网联宽频信托 (NetLink NBN Trust) 表现突出，获得最佳投资者关系奖金奖和最佳年报奖银奖。

该组别的其他获奖者包括星狮地产信托 (Starhill Global Reit)、凯德印度信托 (CapitaLand India Trust)、丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust)、凯德中国信托 (CapitaLand China Trust)、星狮物流商产信托 (Frasers Logistics & Commercial Trust) 和砂之船房地产投资信托 (Sasseur Reit)。

在个人奖项方面，吉宝企业总裁Loh Chin Hua荣获大市值组别最佳总裁奖；来自萨姆达拉航运的Bani Mulia获得了中市值组别的致敬，而来自华中环球的Patrick Ng则获得了小市值组别的该奖项。

最佳财务总监奖则颁发给了新电信的Arthur Lang、泛联集团 (Pan-United Corporation) 的Jim Teh以及长运集团的William Tan。

第21届新加坡企业大奖于周一（9月21日）举行，共有32家公司和6名个人获奖。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

为反映新加坡上市公司不断变化的概况并“维护企业卓越的高标准”，新加坡企业大奖将从2027年起引入两项变革。

首先，所有机构级别金奖得主的暂停参评期将从目前的两年延长至三年。此规定不适用于最佳总裁和最佳财务总监奖。

其次，用于公司分类的市值门槛将被修订。

大市值公司的定义将调整为市值超过25亿新元，高于目前的10亿新元。

中市值组别此后将涵盖市值介于7.5亿至25亿新元之间的公司，而小市值公司则是指市值低于7.5亿新元的公司。

新加坡企业大奖联合主席、新加坡特许会计师协会 (ISCA) 理事会成员Ow Fook Chuen表示：“强有力的企业治理和透明的报告是建立信任和维持长期价值的基础。”

同为新加坡企业大奖联合主席的《商业时报》总编辑Chen Huifen指出，在股权市场发展计划的各项举措推动下，新加坡股市表现强劲，流动性有所改善，机构和散户投资者的参与也更加广泛。

她表示：“随着新加坡企业格局的不断演变，强有力的企业治理、透明度以及有意义的股东沟通，对于建立信任和创造长期价值仍然至关重要。”

新加坡企业大奖联合主席、新加坡董事协会副主席Max Loh表示，在日益复杂和瞬息万变的商业环境中，当今的董事会被期望能够提供卓越的领导力。

他表示：“这要求董事们能够在监督与远见之间取得平衡，提出建设性质疑，做出明智的判断，并坚守诚信和问责制。”