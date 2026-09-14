大华银行调查：五分之四亚细安消费者使用人工智能进行财务决策

该银行表示，随着数字财富管理日趋主流，这些消费者大多报称取得了积极成果。

大华银行集团个人金融服务主管 Jacquelyn Tan 表示，数字平台是年轻消费者开启投资之旅的切入点。 照片：大华银行

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（新加坡讯）大华银行（UOB）的一项调查发现，亚细安（ASEAN）地区约有五分之四的消费者曾主要根据人工智能（Artificial Intelligence）的建议或推荐做出财务决策，且他们中的大多数都表示取得了积极成果。

根据大华银行于星期一（9月14日）发布的《2026年亚细安消费者情绪研究》，在使用人工智能辅助财务决策并取得积极成果方面，越南和印度尼西亚的消费者领先市场。

新加坡表示不会主要依据人工智能建议做出重大财务决策的消费者人数最多。

大华银行集团个人金融服务（Financial Services）主管 Jacquelyn Tan 表示，数字财富管理已成为主流，该行超过60%的“新晋富裕”（new-to-wealth）客户来自数字平台。

她说：“这种数字化趋势已是必然，事实上，它也是许多年轻消费者开启投资之旅的切入点。”

大华银行的这项研究于6月份进行，调查了来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南的5000名消费者。

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调查发现，91%的区域消费者使用数字工具管理财富，例如追踪现金流、规划财务目标、投资、监控投资组合和获取财务见解。

调查还发现，亚细安地区近半数的消费者每天都使用人工智能进行金融活动。

但新加坡消费者在金融活动中使用人工智能的频率最低，每日使用者仅占38%；相比之下，越南的每日使用者比例高达55%。

该地区的消费者主要使用人工智能来比较产品和理解金融信息。对他们而言，最有价值的人工智能银行功能包括储蓄目标提醒、超支警报和个性化投资建议。

然而，调查发现，在信任度方面，银行相比人工智能仍具有优势。约76%的消费者相信他们的主要银行会以其最佳利益行事，而对ChatGPT等人工智能工具的这一比例为68%。

不过，在越南，这一差距正在缩小；76%的消费者表示信任他们的主要银行，而对人工智能工具的信任度为72%。

随着财务决策和解决方案日趋复杂，消费者也重视人工建议：约67%的区域消费者正在与财务顾问合作或在积极寻找财务顾问。

Tan说：“当财务风险最高时，人工顾问或支持就显得至关重要。消费者确实将数字工具和人工顾问视为互补关系。”