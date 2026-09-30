Accrelist称其MClean股份的12名买家并非一致行动人
公司亦在回应新交所质询时为折价交易进行辩护
- Accrelist提议以每股0.50令吉的价格，向12名个人买家出售其持有的MClean公司24.37%的股份。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】凯利板（Catalist）上市公司、医疗美容和科技集团Accrelist于周二（9月29日）为其价值3000万令吉（740万美元）、脱售其在马来西亚上市公司MClean Technologies股份的计划进行了辩护。
此前，新加坡交易所（SGX）就该交易的机制、定价及买家身份提出了质询。
Accrelist于9月15日提议，以每股0.50令吉的固定价格，向12名个人买家出售6000万股MClean股票，相当于24.37%的股权。
与交易公告发布前MClean约0.75令吉的市价相比，该出售价格有33%的折让。
MClean公司从事精密清洗、包装和塑料注射成型服务，在马来西亚交易所（Bursa Malaysia）的创业板（ACE market）上市。该板块是一个由保荐人驱动的平台，专为可能没有长期盈利记录的公司而设。
Accrelist此前曾为该定价辩护，称其聘请的独立估值机构在4月份对这些股票的估值为每股0.45至0.47令吉，并表示，为吸引买家购买这批流动性差的大宗股票，折价是必要的。
该交易的背景之一是Terence Tea的交叉董事职位，他既是Accrelist的执行主席兼首席执行官，同时也担任MClean的董事会主席。
新交所质询，既然Accrelist曾表示不清楚买家的甄选过程，其董事会是如何确定这12名买家彼此之间以及与MClean的任何内部人士均非一致行动人。
Accrelist澄清，公司依赖于CGS International Securities Malaysia的股票经纪Sam Soong的确认，是他召集了这些买家。Sam Soong确认，所有买家均非一致行动人，且每位买家都是独立与他接洽的。
此外，MClean的董事、高管以及向Accrelist介绍Soong的Wong Chin Ho，均已确认与买家之间不存在此类安排。
新交所还要求提供买家为这笔3000万令吉交易提供资金能力的证明，并指出公司并未收取定金，且交易完成可能需要长达九个月。Accrelist表示，并未直接获取买家有足够财力完成股票出售协议的证据。
相反，公司依赖的是合同的法律约束力，买家在合同中保证其资金来源合法。Accrelist指出，公司有权要求强制履行合同（specific performance），以在法律上强制买家完成此次拟议的脱售。
据此前报道，Accrelist曾以900万令吉收购了MClean 28.5%的股份，但后来以每股0.25令吉的价格出售了1000万股。
这项拟议的重大交易须在周三的特别股东大会上获得股东批准，并有待马来西亚交易所的批准。
Accrelist预计将获得必要的批准，并表示此次脱售将为集团实现价值，并改善其流动性状况。
在消息公布前， Accrelist 的股价周二收盘于0.171新元，下跌了4.5%，即0.008新元。
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