独立非执行董事 Tim Wise 将接任，成为 Keswick 家族在怡和控股董事会的代表

香港置地于周四（11月26日）宣布，Adam Keswick 将自2026年12月31日起卸任其董事会职务。 照片：BT FILE

[新加坡] 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH) 于周四（11月26日）宣布，Adam Keswick 将自2026年12月31日起卸任董事会职务。

于2025年以独立非执行董事身份加入董事会的 Tim Wise，将接任成为 Keswick 家族在董事会的代表。

Richard Goyder 将作为独立非执行董事加入董事会，并将于周四被任命为审计委员会成员，以接替 Wise 的职位。

Keswick 于2007年加入怡和控股（JMH）董事会，并自2012年起担任 香港置地 (Hongkong Land) 的非执行董事。香港置地在另一份声明中表示，他也将从其董事会卸任。

Keswick——其家族控制着怡和集团——将继续担任其堂兄、怡和控股主席 Ben Keswick 的顾问，并保留其在集团伦敦企业办事处 Matheson & Co 的董事职务。

香港置地是怡和控股的核心子公司，怡和控股持有其超过50%的股份，是其控股股东。

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在董事会任职十五年

该公司在其交易所公告中表示，在 Adam Keswick 任职董事会的近15年间，香港置地成功应对了充满挑战的市场环境。

公司巩固了其在香港和新加坡的优质商业资产组合，在中国大陆开发了广泛的商业和综合用途物业组合，并进行了其最大的一笔投资，即上海西岸中心的开发项目。

今年2月，公司设立了其首个私人房地产基金——新加坡中央私人房地产基金 (Singapore Central Private Real Estate Fund)，初始管理资产价值达80亿新元。

近期，公司启动了耗资10亿美元的香港中环置地广场（Landmark）投资组合改造计划。

香港置地董事 Lincoln Pan 表示：“在董事会任职的15年里，Adam Keswick 为香港置地提供了宝贵的支持、建议和指导。”

“在香港置地经历重大变革与发展时期，他的经验、判断力和长远眼光发挥了巨大价值。董事会对他为公司做出的长期承诺和贡献深表感谢。”

消息公布前，怡和控股周四收盘报60.38美元，上涨0.25美元，涨幅0.4%；香港置地收盘报8.53美元，上涨0.07美元，涨幅0.83%。