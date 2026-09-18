Addvalue股东就子公司分拆赴纳斯达克上市一事寻求解答

主要问题涉及财务报告透明度及战略投资者

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 卫星通信供应商Addvalue Technologies就其全资子公司Addvalue Solutions (AVS)的拟议分拆及纳斯达克上市计划，回答了股东们关于财务透明度和战略投资者参与的提问。

该公司于周五（9月18日）公布了相关说明。此前，公司定于9月24日召开特别股东大会，届时股东将对该分拆计划进行投票。

AVS是Addvalue Tech旗下的业务单位，负责集团涉及卫星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System, IDRS）的商业和业务活动。该系统旨在为网络运营商与其太空资产建立连接。

该分拆计划于今年四月首次公布。Addvalue Tech指出，将成立一家新实体作为AVS的控股公司，并由其进行首次公开募股。

财务报告方面的担忧

根据通函，分拆IDRS部门的公开理由之一是消除任何潜在的“集团折价”，从而让分析师和投资者能够独立评估集团旗下各项不同的业务。

股东们质疑，对于母公司而言，这一目标是否能真正实现。

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他们指出，由于母公司集团将继续合并这家美国上市子公司的财务报表，而美国和新加坡的会计准则存在差异，这可能会使评估剩余业务变得复杂。

此外，现有的报告仅按业务部门披露收入，并未提供关于剩余业务在运营盈利能力、资产和负债等方面的其他细化指标。

对此，Addvalue回应称：“拟议的分拆旨在提高集团各项不同业务的透明度。分拆完成后，股东将继续根据适用的会计准则，收到集团的合并财务报表。”

公司补充说，上市后将“考虑提供关于剩余AVT集团的补充信息是否适当和有用”，但这需遵循监管条例、会计准则和商业敏感性要求。

股东们还询问，在剩余AVT集团的财务报表中，为分拆后集团所做的工作（如IDRS终端的开发）将被记入哪个业务部门。

公司澄清说，其全资子公司Addvalue Innovation产生的收入将被记录在其财务报表中，并归入剩余集团的相关业务部门，公司间的交易将在合并报表时予以抵消。

战略投资者与发行结构

股东们还对参与此次交易的项目顾问团队的介入情况提出疑问，特别是他们在物色战略合作伙伴方面的角色，以及这些合作伙伴将如何支持未来的增长。

Addvalue透露，其目标是寻找在“商业航天、卫星通信、地球观测、卫星星座、航空航天、国防、通信技术及相关资本市场等领域拥有能力或人脉”的潜在战略投资者。

董事会指出，这类合作伙伴可以提供关键的行业专长、商业网络以及地域扩张支持，以维持IDRS的增长轨迹。董事会补充说，公司不保证任何选择，且任何合伙业务都必须符合股东的长期利益。

当被问及战略投资者是会参与首次公开募股（IPO）还是在IPO后接受私募配售时，Addvalue坚称，发行结构、IPO定价、股票数量和总募资额均尚未敲定。

该集团表示：“这些事项将取决于市场状况、投资者兴趣、簿记建档过程以及适用的监管条例等因素。”并补充说，目前阶段无法确认战略合作伙伴的具体参与安排。

拟议的分拆结构将在9月24日的特别股东大会上进行投票表决。

周五早盘，Addvalue股价上涨4%，至0.205新元。