Addvalue股东就子公司分拆赴纳斯达克上市事宜寻求答案

关键问题涉及财务报告透明度和战略投资者

Addvalue Solutions的拟议分拆及纳斯达克上市计划于四月首次公布。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】卫星通信供应商Addvalue Technologies就其全资子公司Addvalue Solutions (AVS)的拟议分拆及纳斯达克上市计划，回答了股东们关于财务透明度和战略投资者参与等问题。

公司于周五（9月18日）发布了这些澄清说明，此次说明发布于9月24日的特别股东大会之前，届时股东将对拟议的分拆进行投票。

AVS是Addvalue Tech旗下的一个部门，负责处理集团涉及卫星间数据中继系统 (IDRS) 的业务和商业活动。该部门旨在为网络运营商及其太空资产之间建立连接。

这项拟议的分拆计划于今年四月首次公布。Addvalue Tech指出，一家新成立并作为AVS控股公司的实体将进行首次公开募股。

财务报告方面的担忧

通函中提出的分拆IDRS部门的一项理由是，需要消除任何潜在的“集团化折价”，以便分析师和投资者能够独立评估集团旗下各项不同的业务。

股东们质疑母公司是否能真正实现这一目标。

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他们指出，由于母集团将继续合并这家在美国上市的子公司的财务报表，而美国和新加坡的会计准则不同，因此对剩余业务的评估可能会变得复杂。

此外，现有报告仅按业务分部划分收入，并未提供剩余业务在运营盈利能力、资产和负债等方面的其他详细指标。

对此，Addvalue回应称：“拟议的分拆旨在提高集团各项不同业务的透明度。”

该公司指出：“（分拆）完成后，股东将继续收到符合适用会计准则的集团合并财务报表。”

该公司补充说，上市后，将“考虑提供有关剩余Addvalue Tech集团的补充信息是否适当和有用”，但这需遵循监管条例、会计准则和商业敏感性。

股东们还询问，为分拆后集团所做的工作（如IDRS终端的开发）将记录在剩余Addvalue Tech集团财务报表的哪个业务部门下。

公司表示，计划在适当情况下，任命全资子公司Addvalue Innovation负责此类工作。公司还 澄清，由Addvalue Innovation产生的收入将记录在剩余集团的相关业务部门下。公司间的交易将在合并报表时予以抵消。

战略投资者与发行结构

股东们还就为此次交易聘请的项目顾问团队的参与情况提出疑问，特别是在物色战略合作伙伴方面的作用，以及这些合作伙伴将如何支持未来的增长。

Addvalue透露，其目标是寻找在“商业航天、卫星通信、地球观测、卫星星座、航空航天、国防、通信技术及相关资本市场等领域拥有能力或关系”的潜在战略投资者。

董事会指出，此类合作伙伴可以提供关键的行业专长、商业网络和地域扩张支持，以维持IDRS的增长轨迹。

董事会补充说，不保证一定会选中任何合作伙伴，且任何合伙业务都必须符合股东的长期利益。

当被问及战略投资者是会参与首次公开募股（IPO）还是在IPO后接受私募配售时，Addvalue表示，发行结构、IPO定价、发行量和募资总额等事宜均尚未敲定。

该集团表示：“这些事项将取决于市场状况、投资者兴趣、簿记建档过程和适用的监管条例等多种因素。”并补充称，现阶段无法确认战略合作伙伴的参与安排。

周五早盘交易中，Addvalue股价上涨4%，至0.205新元。