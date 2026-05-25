因下半年盈利激增，Addvalue Tech收盘大涨20.3%

该卫星通信公司半年净利润增长48.5%，至290万美元

Addvalue全年净利润增长147.5%至480万美元，而前一年为200万美元。 图片：BT资料图

【新加坡】主板上市公司 Addvalue Technologies 在公布其截至3月31日的下半年净利润实现增长后，其股价于周一（5月25日）上午上涨。

该股当日收盘报0.166新元，上涨20.3%，即0.028新元。约有3.436亿股易手，使其成为新加坡交易所交易最活跃的股票之一。

此次股价上涨之前，Addvalue于周六公布，受产品交付量增加的推动，其下半年净利润增长了48.5%，达到290万美元。

去年同期的盈利为190万美元。营收同比增长63.6%，从980万美元增至1610万美元。

全年来看，Addvalue的净利润从上一年的200万美元增长147.5%至480万美元。

这家卫星通信公司的全年营收为2480万美元，较去年同期的1550万美元增长了59.9%。

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全年每股收益为0.00142美元，高于上一年的0.000603美元。

全年毛利率为52.1%，与2025财年持平，而下半年毛利率则从之前的54.3%小幅下滑至52.4%。

该公司未宣布派发2026财年的任何中期或末期股息，并指出，公司在扭亏为盈后，仍处于“盈利初期加强营运资本的初始阶段”。

Addvalue预计，在2026财年营收加速增长、“不断改善向好”的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）以及480万美元税后利润的支持下，其增长势头将在未来12个月内持续。

在其四大业务板块中，太空连接（SPC）相关业务板块的营收贡献最大，主要得益于来自美国和日本的星际数据中继系统（IDRS）终端及配套数据连接服务的持续订单。

Addvalue表示，其IDRS业务持续获得发展动力，在2026财年实现了60.6%的同比增长。在新兴航天产业采用低地球轨道卫星技术的推动下，其SPC业务保持了增长势头。

在其多样化产品系列的支持下，公司先进的数字无线电相关业务实现了57.5%的年增长率。

截至3月31日，该公司持有价值2310万美元的订单，预计将在2027财年基本完成交付。

该公司表示，其当前订单额与2026财年实现的营收相比表现良好。在无不可预见的情况下，公司对2027财年的业绩保持信心。

Addvalue还表示，在获得交易所确认此举不构成连锁上市（但须满足上市要求并获得股东批准）的同意后，已启动其IDRS业务的拟议分拆上市工作。