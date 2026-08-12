受人工智能芯片需求强劲提振，AEM上半年净利增长10倍至3080万新元

上半年每股盈利为0.0979新元，高于2025年上半年的0.0098新元

这家半导体测试设备制造商已实现连续第四个季度的净利增长和连续第三个季度的营收增长。 照片来源：《商业时报》档案照片

【新加坡】半导体测试设备制造商AEM公布，在人工智能芯片制造商对其测试设备需求增强的推动下，截至6月30日的上半年净利润达到3100万新元，远高于去年同期的310万新元。

这家主板上市公司在周三（8月12日）提交给交易所的文件中表示，这一增长主要由公司的一家无晶圆厂人工智能和高性能计算（HPC）客户推动。随着该客户产量提升，其已成为AEM上半年的最大收入贡献者。

这是该集团连续第四个季度实现净利润增长，也是连续第三个季度实现营收增长。此番业绩增长主要由其测试单元解决方案部门引领，市场对具备领先温控能力的高度并行测试解决方案的需求日益增强。

在集团的人工智能和HPC客户收入的推动下，上半年营收增长30%，从2025年上半年的1.903亿新元增至2.472亿新元。

上半年每股盈利为0.0979新元，而2025年上半年为0.0098新元。

董事会宣布派发每股0.024新元的中期股息，将于2026年9月8日支付。公司在去年同期并未宣布派发股息。

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各部门业绩

测试单元解决方案部门的收入增长52.5%至1.809亿新元，占总收入的73.2%。

合同制造业产业群部门继续为集团旗舰AMPS测试设备平台的规模化生产提供支持。

由于合同制造业产业群部门将重心转移至协助提升测试单元解决方案设备的产量，AEM各业务部门之间的内部收入增长了四倍以上。

来自合同制造业产业群的外部收入下降5.7%至6320万新元，主要归因于石油和天然气客户的需求减弱。

仪器仪表部门的收入为310万新元，低于去年同期的460万新元。

该集团还指出其特定设备配置和配套业务的增长，该业务在2026年第二季度的收入达到7230万新元，较第一季度增长12.6%。

在该集团所称的“剃刀-刀片”商业模式下，测试和自动化设备的一次性销售会带来可配置件和配套产品的持续性后续销售，因为客户在推出有新测试要求的设备时必须更新这些产品。

AEM表示，随着产品生产逐渐成熟，预计这一持续性收入来源将为利润率韧性和盈利做出越来越重要的贡献。

前景展望

AEM将其2026财年的营收指引从之前的5.5亿至6亿新元上调至6.3亿至6.8亿新元。

该集团表示，此次上调指引是基于其无晶圆厂人工智能和HPC客户的产量提升、一家个人电脑和晶圆代工厂客户采用AMPS平台以满足未来测试需求，以及计划在2026年第四季度出货其首台存储器成品测试分类机——这为其在2027年扩大生产规模奠定了基础。

该集团预计全年每股盈利将在0.245新元至0.275新元之间。

AEM表示，截至周三，得益于其人工智能和HPC无晶圆厂客户的订单，以及其个人电脑和晶圆代工厂客户的采用，AMPS平台的积压订单总额已超过4亿新元。

AEM援引行业数据称，全球测试设备销售额预计将在2026年增至153亿美元，并于2028年达到208亿美元，在预测期内，测试开支将占半导体设备总支出的约9%。

这一增长是由人工智能加速器、内存堆栈和异构小芯片架构等领域测试强度的不断提高所推动的。

首席执行官 Samer Kabbani 表示：“我们继续看到营收和税前利润的环比增长，这反映了在人工智能和HPC重塑测试要求和经济效益的背景下，我们产品的强大实力。”

他补充说，随着设备变得日益复杂、功率密度更高、测试难度更大，客户正越来越多地转向精确温控、高度并行测试和全栈集成技术，而AEM在这些领域拥有竞争优势。

Kabbani 表示，集团正在五个领域推进其增长战略：个人电脑和晶圆代工厂、人工智能和高性能计算、存储器、外包半导体组装和测试供应商，以及合同制造业产业群。

他表示，凭借前两个领域的显著贡献，以及AEM与日月光半导体制造股份有限公司 (Advanced Semiconductor Engineering) 的长期合伙业务，集团有能力在2026年剩余时间及未来推动增长。

在周三该公告发布前，AEM的股价上涨0.9%或0.09新元，至9.63新元。