随着代理金融日渐成熟，健全的国内框架需与全球统一标准相匹配。

联合总裁Tin Pei Ling表示，MetaComp看到其支付解决方案在先进科技、人工智能和医疗科技公司中存在需求。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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【新加坡】支付公司MetaComp的联合总裁Tin Pei Ling表示，代理支付的兴起正在开创一个金融能够同时自主“思考、行动和结算”的新时代，但安全地抓住这一机遇是关键。

她形容可编程货币和代理人工智能“近乎完美的搭档”，稳定币能够实现全天候结算，而人工智能代理则可以快速地独立发起和优化交易。

但Tin Pei Ling告诉《商业时报》（The Business Times），随着各机构开始允许人工智能代理执行金融交易，有关欺诈等风险增加的担忧也随之出现。

她表示：“这些（担忧）是合理的，但同时这不应阻止我们前进。”她强调，需要有明确的法规，以及有助于执行这些法规的工具和技术。

Tin Pei Ling举例说明了MetaComp开发监管科技解决方案的方法，例如VisionX，这是一个监控传统法定货币数据库和区块链分类账风险的合规系统。

为监管自主人工智能交易，该公司还在四月份推出了StableX“了解你的代理”（Know Your Agent）框架，这是一个定义人工智能代理注册身份、权限和问责机制的治理框架。

同时也是国会议员的Tin Pei Ling说：“在当前环境下，许多事情都是回溯性的，这意味着交易可能已经发生。然后你再抽样、检查并在发现问题时采取行动。”

“科技让我们能够比以往更具前瞻性和主动性，而不是被动回溯。”

为亚细安构建的代理基础设施

MetaComp成立于2018年，通过其所谓的Web2.5架构，将区块链技术与现有金融架构相结合，连接法定货币和稳定币的支付渠道。

该公司持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）颁发的主要支付机构牌照。公司于11月17日表示，正在为其StableX代理网络进行洗牙，以便为银行、支付服务提供商和企业处理更多进出东南亚以及在区域内的跨境支付。

MetaComp表示，该网络专为代理和人工支付设计，其参与方式中内置了治理机制。

通过该网络，机构可以在六个亚细安市场（新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和泰国）以当地货币进行支付。他们还可以在新加坡、菲律宾和印度尼西亚收取当地货币，越南也将很快加入。

Tin Pei Ling指出，中小型企业（SMEs）使用传统支付渠道进行跨境支付的结算时间可能需要数天。

她说：“如果由于无法结算导致现金被锁定，（中小型企业）就无法及时收到款项。接着在下游环节，他们就无法向供应商或其他方付款，这可能意味着巨大的机会成本。”

Tin Pei Ling表示，稳定币已经能够应对这一挑战。“这本身不是要取代传统的环球银行金融电信协会（Swift），但至少（可以）提供一个有吸引力的替代方案。”

Tin Pei Ling说，MetaComp看到其支付解决方案存在需求，尤其是在总部位于新加坡和北亚的先进科技、人工智能和医疗科技公司中。

“随着这些公司将业务扩展到新兴市场，他们需要一个拥有多功能、跨境能力且值得信赖的支付合作伙伴来管理海外供应商和买家。”

该公司在三月份表示，在三个月内通过两轮融资筹集了3500万美元，获得了包括阿里巴巴在内的投资者的支持。

Tin Pei Ling指出，最新注入的资本正被用于深化其StableX代理网络的能力，并获得监管批准以扩展至亚洲、中东、非洲和拉丁美洲的支付通道。

该代理网络专为代理和人工支付设计，其参与方式中内置了治理机制。

该公司表示，自2025年11月以来，其网络成员已增长至1000多名，覆盖超过10万用户。根据一份新闻稿，MetaComp在2026财年的年化交易量达到140亿美元，并于2025年实现了全年净盈利。

全球协调

Tin Pei Ling强调，随着代理金融日渐成熟，健全的国内框架需与全球统一标准相匹配。

她说：“大势已定，无法逆转。因此，我们最好确保治理、安全以及我们需要采取的所有干预措施都已准备就绪。”

在接下来的一年里，国际协调对于防止不同平台和机构之间标准碎片化将至关重要。

Tin Pei Ling的观点呼应了新加坡外交部长Vivian Balakrishnan于9月26日在联合国的讲话，后者呼吁建立一个关于人工智能安全的统一框架公约。

Tin Pei Ling说：“如果我们将此事交给各个机构，进展将会非常缓慢，因为它们之间会存在竞争，甚至可能互不信任。”

“我们如何确保共同提升水平并实现互操作性？谁应该来制定标准？如果有一个国际机构能够协调此事，那就另当别论了。”

于2023年进入金融行业的Tin Pei Ling表示，技术的快速变革为行业新人创造了机会。

她说：“在金融科技领域，一切发展都非常迅速。总有新技术、新解决方案和新想法涌现，这实际上让竞争环境变得更加公平。”

“每个人都在努力跟上步伐、学习，并思考如何充分利用这一形势。”