新加坡金融管理局局长：人工智能热潮掩盖了中东能源冲击带来的日益加剧的风险

该金融监管机构正与私人银行合作，以缩短开设账户所需的时间。

瑞银集团的 Young Jin Yee (左) 与新加坡金融管理局的 Chia Der Jiun 就宏观经济前景和不断演变的地缘政治格局进行对话。 图片来源：UBS

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 表示，尽管中东发生了重大的能源冲击，但人工智能投资仍帮助全球市场保持活跃。他指出，与人工智能相关的投资对美国国内生产总值增长的贡献高达一半。

但他警告说，尽管人工智能投资提振了亚洲部分地区的经济表现，但由人工智能驱动的增长其集中性和可持续性可能掩盖了更深层次的风险。

他是在周一（5月25日）于新加坡香格里拉大酒店举行的2026年瑞银亚洲投资论坛新加坡财富版上向近1500名与会者发表上述言论的。

他指出：“如果全球增长狭隘地由人工智能驱动，而生产率的提升未能在全球范围内广泛分配，导致只有少数公司和少数行业受益，这将是一个中期的担忧。”

他补充说，这场热潮是由一场规模竞赛和一场自我完善模型的竞赛所支撑的，而这背后又有相对宽松的融资环境和大型超大规模云服务提供商的庞大现金流支持。

这导致了对稀缺芯片的竞争和计算单位成本的上升，如果这场竞赛“分出胜负”，或者市场提高了融资成本，这种势头最终可能会减弱。

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与此同时，Chia 指出，霍尔木兹海峡的长期或间歇性关闭，已让经济学家对能源冲击在长期内对全球增长造成的滞胀影响感到担忧。

尽管如此，市场仍然保持韧性，因为人工智能相关股票继续推动美国大部分投资增长及其一半的国内生产总值扩张。

巩固财富中心优势

Chia 表示，在地缘政治不确定和全球资本流动变化的背景下，金管局正在采取措施，进一步巩固新加坡作为财富中心的地位。

周一发布的一份通告显示，该金融监管机构正与私人银行合作，采用“风险相称”的方法，将开设账户所需时间从目前约六周的中位数缩短至一个月内。

Chia 表示，此举将使金融机构能够“避免流程中不必要和过度的步骤，并更具针对性”。

他补充道：“更高效的开户流程将提升财富管理行业的竞争力，同时保持高标准。”

在由瑞银全球财富管理亚太区联席主管兼瑞银新加坡区域主管 Young Jin Yee 主持的炉边谈话中，Chia 还强调了代理式人工智能日益增长的潜力与风险，他将其描述为人工智能能力的一次重大阶跃性变化。

他说：“代理式人工智能会设定目标、进行推理、分解问题、设立步骤序列，并做出调整以实现目标。这其中潜力巨大，但也存在重大风险，我认为监管机构和行业必须共同妥善管理。”

在谈到人工智能在财富管理领域的应用时，Chia 指出，金融机构可以部署该技术来提高自身的生产力。

他指出：“我们听说有一家金融机构部署了代理式人工智能来处理财富来源和 KYC（认识你的客户）流程；这些流程涉及多个步骤，而该技术能够实现显著的生产力提升。”

Chia 表示，人工智能代理还可以通过超个性化服务更好地服务客户，使其能够在不同市场和公司之间进行支付、转移账户和投资。这使得差异化对于财富管理人和顾问而言愈发关键。

但他指出，人工智能在财富管理领域的实施，也给金管局等监管机构带来了一些担忧。

虽然人工智能代理的自主性是一项前景广阔的技术，但必须伴随有效的治理。鉴于代理式人工智能可能会探测漏洞，网络防御能力也应得到加强。

Chia 补充说，随着人工智能代理为交易或存款流寻求优化相似的目标，基础模型的集中化可能会破坏稳定，因为代理追求相似的目标可能导致相关的市场波动。

资本市场改革努力

Chia 也谈到了旨在加强新加坡资本市场生态系统的更广泛努力。

他指出，其成长资本倡议建立在新加坡正在进行的股市改革之上，并积极利用私营部门的专业知识和对市场状况的了解。

他说：“这是很自然的，因为一个强大的成长资本生态系统将为公开市场提供源源不断的公司储备。而一个繁荣的公开市场，将为健康的成长资本生态系统提供必要的退出渠道，并使其能够在退出后重新投资和循环利用资本。”

他补充道：“我们认为这是一个需要发展的良性循环，我们正在就此再次广泛征求意见，试图在该领域找到可行的解决方案，并且我们将着眼于加强从风险投资到私募股权的所有关键领域。”

于2026年2月宣布成立的成长资本工作组，旨在加强新加坡在风险投资、私募股权和私人信贷方面的生态系统。

Chia 表示，未来，金管局将寻求与金融业密切合作，合作范围将超越开户流程，涵盖提升劳动力技能、采取“风险相称”的监管方法、促进创新以及与行业建立伙伴关系等方面。