年轻人被取代的现象已在一些行业中开始显现

斯坦福大学教授 Michael Spence 博士在小组讨论中表示，世界正处于一个不确定的时代。 摄影：JEAN LOW，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 人工智能发展对就业的持续影响，是周三（11月18日）在新加坡金融科技节上与会者讨论的一大主题。有观点认为，人工智能在被广泛采用之前需要获得社会许可。

新加坡金融管理局 (金管局) 前局长 Ravi Menon 表示，这份许可取决于就业和薪资之间的平衡。

在题为“地缘经济2.0：智能时代的治国方略”的小组讨论中发言时，Menon 表示，民粹主义对全球化的强烈反对是许多国家国内政策失败的结果。

他说道：“未能分享全球化成果并为被取代者提供支持——人工智能将面临同样的考验。我们切勿重蹈覆辙。”

他将人工智能的作用描述为两个方面：一是自动化，这往往会取代工作岗位；二是增强作用，这往往能提高生产力，从而提高薪资，有时还能创造新的就业机会。

入门级职位承压

Menon 表示，入门级工作是压力最先显现的地方。但也有证据表明，在公司内部，人工智能对经验最少的员工助益最大。

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他说道：“所以，同一个工具既可以提拔初级员工，也可以取代她。何去何从是一种选择。”

围绕这种紧张关系的讨论，是随后题为“人工智能与就业等式：平衡生产力、岗位取代与新增就业”的小组讨论的核心焦点。

斯坦福大学教授 Michael Spence 博士表示，世界正处于一个不确定的时代。

他将人工智能的格局描述为两部分：一部分涉及前沿工作，包括对人工智能及其基础设施的投资；另一部分则是人工智能在整个经济体中的采纳或普及。

他说道：“我们尚处于早期阶段……现在要判断其最终的生产力影响还为时过早。”

不过，他警告说，未来一段时期内，各行各业的就业都将面临相当大的颠覆。即使自动化不像上一轮数字化浪潮那样直接淘汰工作岗位，但几乎每个工作的工作范围都将发生变化。

Spence 博士表示，年轻人被取代的现象已在专业服务和金融领域开始显现。

他表示，如果一家大型投资银行过去一直通过分配如今由人工智能完成的工作来引进新人才，那么，为了自身利益，该银行也需要找到另一种方式来培养人才。

他说道：“仅仅说‘我们不需要那些年轻人’是不够的，因为你确实需要他们。十年后你就需要他们了。”

他补充道：“这些行业的基础是你必须引进的人才，如果原有的模式行不通，你就必须创造一种新的模式。”

保护新加坡员工

在部长级主旨演讲和炉边谈话中，副总理 Gan Kim Yong 探讨了这些转变在国内可能产生的影响。

谈及新加坡在人工智能发展浪潮中可以扮演的角色时，Gan 表示，信任是巩固新加坡在构建、测试及应用人工智能方面地位的关键。

这需要通过建立政府与行业参与者之间的信任，以及一个有利于本地人才发展的生态系统来实现。

他说道：“新加坡很小，人工智能发展非常迅速，而且全世界都缺乏人工智能人才。所以我们需要敞开大门，欢迎人才来到新加坡。”

他表示，人工智能存在一种风险，即其改变生活服务产业群（包括工作）的速度，会快于人们的适应速度。

Gan 表示：“我相信包括新加坡人在内的许多人，都对人工智能对就业的影响感到焦虑症。我们可能无法保住每一个工作岗位，因为一些工作会被人工智能改变。但我们确实打算保护每一位员工。”

他表示，要做到这一点，方法是为员工提供技能，让他们能够利用人工智能创造的新工作和新机遇。

Gan 承认许多人会对变革的步伐感到焦虑症，但他指出，这种焦虑症是健康的。

他说道：“有这种焦虑症并没有错，但同时也要明白，即使工作发生变化，你也不是一成不变的。（如果）你完全忽视人工智能的影响，一切照旧……我们都会陷入困境。”