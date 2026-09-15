人工智能公司呼吁问责与限制，新加坡迎来新机遇

新加坡在商业、金融和法律领域的地位，为制定治理框架创造了机会

Anthropic首席执行官Dario Amodei呼吁放缓人工智能发展，这或将让新加坡在人工智能治理领域占据领先地位。 照片：路透社

【新加坡】本地分析师表示，在海外人工智能巨头因问责制和限制的需要而呼吁放缓人工智能发展之际，新加坡有机会在人工智能治理领域发挥领导作用。

Anthropic首席执行官Dario Amodei发表的一篇呼吁放缓人工智能发展的网络文章，在科技界引发了辩论。在9月12日（星期六）发布的这份三步计划中，Amodei表示，第一步是允许第三方评估机构介入，以核实安全措施和沟通是否得到遵守，并报告相关事件。

第二步是建立共同的安全标准，并限制不受约束的人工智能发展速度。第三步是美国和其他民主国家政府与专制政府就此进行协调。

Amodei说：“我们必须放慢提升人工智能模型能力的步伐。进展看起来仍会很快，我们必须善用争取到的时间。”

南洋理工大学计算与数据科学学院人工智能部门负责人Bo An教授支持在人类控制人工智能的能力似乎落后的领域，有针对性地放缓发展。

他主要担心的是，这些人工智能系统被赋予了多大的自主权，尤其是在涉及访问敏感数据或必要服务方面。

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Bo教授表示，人工智能在低风险实用应用方面的工作应继续推进。但如果开发者无法充分控制系统，或无法解释如何管理严重风险，他们就应该暂停相关活动。

他补充说：“额外的时间必须用来提供更好的保障措施；仅仅延迟收效甚微。”

新加坡国立大学（国大）人工智能研究院（NAII）负责城市可持续性领域的人工智能主管Anthony Tung教授指出，目前所缺少的是有约束力的规则。他认为，现在没有为人工智能实验室设定应在何时停止的条件，也没有规定需要什么证据才能继续进行。

Tung教授说：“我的建议是，实验室发布新能力的速度，不应超过经认证的独立评估机构的评估速度。这样一来，发展步伐就由评估效率决定，而不是由竞争对手的发布时间表决定。”

然而，行业组织新加坡科技工商协会（SGTech）人工智能、云和数据部门的联合主席Gunasekharan Chellappan则不太主张放缓发展步伐。

他认为，需要做的是确保在安全和治理模型上进行同等投资，使其与人工智能并行发展。

他说：“这不能像一场核竞赛，如果我们赢了，我们自己也毁灭了。”

Chellappan补充说，重点应该转向确保所有人工智能公司在自身的开发过程中实施必要的安全措施。

国大人工智能研究院的Tung教授也持相似观点，他警告说，相关义务应与风险大小相匹配，而不是采取“一刀切”的方案。否则，监管最终可能反而巩固了其本意要约束的大型前沿实验室的地位。

他补充说：“仅由美国公司遵守的放缓是脆弱的。但是，难以达成全球共识，并不构成让保障措施停留在自愿层面的理由。”

放缓人工智能发展

Bo教授表示，如果人工智能的发展放缓，就需要专注于独立测试、限制人工智能的能力范围和明确人类问责制。需要为停止不安全的实验设定明确条件，外部评估机构也需要有实质性的权限来检查合规性并报告事件。

Bo教授说，对于部署人工智能的组织而言，这意味着需要对资金、数据和关键系统进行更多控制。同时，也需要有经过测试的方法来中止代理（agent）的运行并从错误中恢复。

Bo教授补充说，新加坡的代理式人工智能框架为此提供了有用的基础。该框架于2026年1月发布，为负责任地部署代理（agent）所需的技术和非技术措施提供了指导。

作为该框架的一部分，当局鼓励各组织通过适当的用例以及限制人工智能代理的权限和访问范围来评估和控制风险。应通过设定需要人类批准的检查点，来明确人类对代理的问责。在代理的整个生命周期中，应实施技术控制和流程，包括测试和控制对数据及应用程序的访问。

一个独特的机遇

尽管有人呼吁放缓人工智能的发展，但企业界收到的警告是，放缓人工智能的采用可能并非一个选项。

企业仍有很大的获利空间。Bain最近的一项研究指出，从现在到2035年，全球企业高达4.7万亿美元的利润可能因此受到影响。这是因为人工智能对全球经济具有深远的影响。

这一数额让上一次科技颠覆（互联网）所影响的约1.4万亿美元利润相形见绌。

互联网降低了触达客户的成本，而人工智能则降低了生产产品的成本。这包括分析、诊断、编码以及通过机器人和自动驾驶汽车完成的体力工作。

Bain估计，与互联网影响的41%的行业相比，人工智能将对71%的行业进行结构性转型。这包括制药和生物技术、医疗保健服务和专业服务等行业。

新加坡发挥作用的机会

在放缓人工智能发展和企业需加速采用人工智能的呼声中，新加坡处于一个独特的地位。

新加坡科技工商协会的Chellappan指出，新加坡在技术采用方面一直走在前沿，作为先行者，这为它在人工智能领域创造了机会。他补充说，新加坡在商业、金融和法律领域的稳固地位，为国家和企业创造了机会，可以着手为人工智能治理建立必要的框架。

新加坡在这方面已经处于领先地位，推出了例如“AI验证”（AI Verify）和“AI测试员认证”（AI Tester Accreditation）计划等人工智能框架。这些框架来自AI验证基金会，该基金会由新加坡资讯通信媒体发展局于2023年6月发起成立。

国大人工智能研究院的Tung教授说：“但认证只是确定测试员在规定范围内是合格的，并不能证明一个人工智能系统是安全的。”

他补充说，尽管越来越多的事件同时涉及软件安全、网络安全和人工智能安全这三个领域，但在组织层面仍然存在脱节，它们被当作独立的学科，由不同的资金和监管机构管理。他认为，新加坡应建立一个机构，其任务是涵盖所有这三个领域，并评估其在实践中转化的有效性。

Tung教授补充说：“放缓本身不是一项安全政策。我们必须将时间投入到更好的评估、更强的保障措施以及围绕人工智能建立更有韧性的系统上。”