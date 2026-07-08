淡马锡：人工智能、基础设施和私人信贷是近期回报的“重大机遇”

导语

到2031年3月底，淡马锡的目标是将其投资组合中约25%的风险敞口配置于人工智能、基础设施和私人信贷领域。 图片来源：路透社

【新加坡】在又一个创纪录的年度之后，淡马锡正着眼于投资人工智能、基础设施和私人信贷，并视其为近期回报的“重大机遇”。其目标是到2031年，将人工智能相关风险敞口从目前的约6%提升至总投资组合价值的15%。

这家投资公司于周三（7月8日）发布的年度报告《淡马锡年度回顾》中，重点强调了这三个领域。其目标是到2031年，这三个领域的投资将占总投资组合价值的约四分之一。

首席投资官 Rohit Sipahimalani 表示，淡马锡持续在人工智能领域进行大量投资，因为全球市场的广泛盈利增长，与国防、能源安全和电气化一样，继续受到该领域资本支出的支撑。

Sipahimalani 在报告发布前的新闻发布会上表示：“显然，人工智能是一个重要主题，我们正据此进行大量投资。但我们也认识到环境中存在许多风险，因此我们试图平衡这一点，确保投资组合更具韧性。”

他补充说，在人工智能生态系统内部，淡马锡在不同细分领域承担不同程度的风险，同时增加其在核心增益型基础设施和私人信贷领域的风险敞口。这些领域在动荡市场中被认为更具韧性，并且更能抵御高通胀这一潜在的不利因素。

Temasek Global Investments 首席执行官 Chia Song Hwee 表示，淡马锡并不将人工智能视为一个全新的现象；它将人工智能视为自2019年左右以来一直投资的数字化趋势的延伸，而非一个独立的主题。

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科技、媒体和电信（TMT）领域约占淡马锡总投资组合的25%。

Chia 表示，淡马锡预计人工智能在该领域的份额将随时间增长。他将其与电信公司曾一度主导TMT领域的情况相类比——早年电信公司占比高达95%，后来才让位于技术含量更高的投资组合。

淡马锡新加坡总裁 Png Chin Yee 表示，淡马锡在人工智能领域的风险敞口不仅会因其直接的人工智能投资而增加，也会随着其投资组合公司自身加大对人工智能的投资而增加，届时人工智能在整体投资组合中的份额会自然增长。

当被问及为何将目标定为15%时，Chia 表示这个数字是方向性的，而非固定不变，因为投资的步伐将取决于可获得的机会。

他说：“我们必须认识到，我们只能根据我们看到的投资机会来行动。有时市场条件可能不允许我们投资——例如，如果估值过高，即使有机会，投资也可能不明智。所以这是一个方向，我们将根据市场的发展情况来调整步伐。”

人工智能投资还必须与淡马锡投资组合中的其他优先事项竞争资本，包括核心增益型基础设施、生命科学和能源转型。该公司表示，这实际上限制了其分配给人工智能的资金数额，以便在其他关键主题上保持多元化。

四大支柱

淡马锡的人工智能战略涵盖四大领域。在内部，它正通过全公司范围的培训计划和用于专门任务的人工智能工具等方式，将人工智能融入自身的投资和运营流程中。

它还与其位于新加坡的投资组合公司合作制定人工智能采用计划，同时评估其全球直接投资组合中的人工智能相关风险。

在人工智能相关投资方面，淡马锡表示将在整个人工智能价值链上部署资本，涵盖能源基础设施、半导体芯片、云服务、基础模型和软件应用，同时平衡对成熟企业的大额押注与对人工智能原生公司的选择性股权投资。

淡马锡表示，除了自身的投资组合外，它也希望支持更广泛的人工智能应用，包括召集行业参与者和推广负责任的人工智能使用。

核心增益型基础设施和私人信贷

在人工智能之外，淡马锡正寻求将其在核心增益型基础设施领域的风险敞口从目前的1%扩大到2031年的5%，并指出老化基础设施和电网现代化、可再生能源和核能、储能以及脱碳技术等领域存在机遇。

这些趋势受到日益增长的电气化需求和人工智能驱动的数据中心增长的支撑。

在私人信贷领域，淡马锡最初的100亿新元投资组合现已超过130亿新元，目前每年产生超过10亿新元的经常性收入。

私人信贷目前占淡马锡投资组合价值的2%，目标是到2031年将此比例扩大到5%，重点关注涵盖企业贷款、资产支持融资和房地产信贷的优先担保结构。

Chia 表示，淡马锡在私人信贷领域的资本部署方式是严谨的，并刻意在不同行业和地区保持多元化以管理风险。

他认为，在某些方面，私人信贷比股票更容易评估，因为投资者可以读取更清晰的市场过热信号——例如信贷息差收紧的速度，或者贷款价值比和抵押品条款是否变得过于宽松——而这些信号在股票市场中则不那么明显。

与此同时，Sipahimalani 表示，近期一些私人信贷基金出现的赎回压力，主要是由产品设计而非基础投资的业绩所驱动。他指出，一些基金向零售或第三方机构募集的资金，其流动性期限短于其持有的资产。

相比之下，淡马锡自己的私人信贷投资组合完全由其自身的资产负债表提供资金，这使其拥有更长的投资期限，并使其免受此类赎回驱动的压力影响。

他补充说，这种错位实际上为淡马锡选择性地部署资本创造了机会，并指出其私人信贷平台 Aranda Principal Strategies 近期一直在积极购买二级市场份额（secondaries），从而能够在现有投资组合中挑选特定的资产和风险。