The Business Times
business-time-50

人工智能重塑并创造新加坡就业机会，但缺乏经验成应届生求职障碍

雇主优先考虑能在实际商业场景中应用人工智能的候选人

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Fri, Jun 26, 2026 · 11:33 AM
    • 在新加坡国立大学（国大），约有75%主修数据科学与分析的毕业生找到了全职工作，这一比例低于前一年的80%。
    • 在新加坡国立大学（国大），约有75%主修数据科学与分析的毕业生找到了全职工作，这一比例低于前一年的80%。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】OpenAI 正在新加坡招聘超过200人。但几乎所有职位都要求至少五年的工作经验。

    人才公司 CXC 亚洲区董事总经理 Richard Farmer 指出，这家科技巨头希望聘请经验丰富的人才“并非个例”，在竞相采用人工智能的公司中也普遍存在类似的招聘模式。

    尽管人工智能投资正在推动人才需求的增长，但接受《商业时报》采访的招聘人员表示，雇主优先考虑能够在实际商业场景中部署人工智能的候选人，这使得应届毕业生更难进入该行业。

    此翻译对您是否有帮助？

    Artificial IntelligenceNational University of SingaporeNTUSMUJobsSingapore jobsTechnology

    TRENDING NOW

    The house sits on a road just off Bishops Avenue, a north London street known as “Billionaire’s Row”.

    Buyer for England striker Harry Kane’s former mansion must pay £3.4 million after abandoning deal

    Ohmyhome (BVI) is the holding company of Ohmyhome Singapore and its subsidiaries, which provide real estate services in Singapore and Malaysia.

    Ohmyhome Ltd sells real estate business for US$1 due to poor business and continued losses

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More