人工智能重塑并创造新加坡就业机会，但缺乏经验成应届生求职障碍

雇主优先考虑能在实际商业场景中应用人工智能的候选人

在新加坡国立大学（国大），约有75%主修数据科学与分析的毕业生找到了全职工作，这一比例低于前一年的80%。 照片：商业时报资料图

【新加坡】OpenAI 正在新加坡招聘超过200人。但几乎所有职位都要求至少五年的工作经验。

人才公司 CXC 亚洲区董事总经理 Richard Farmer 指出，这家科技巨头希望聘请经验丰富的人才“并非个例”，在竞相采用人工智能的公司中也普遍存在类似的招聘模式。

尽管人工智能投资正在推动人才需求的增长，但接受《商业时报》采访的招聘人员表示，雇主优先考虑能够在实际商业场景中部署人工智能的候选人，这使得应届毕业生更难进入该行业。