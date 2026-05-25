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Aims Apac Reit 在拓展工业资产之外瞄准数据中心增长机遇

悉尼两处地块获得政府支持，使其管理人可选择将其开发为数据中心资产

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Mon, May 25, 2026 · 07:00 AM — Updated Mon, May 25, 2026 · 07:09 PM
    • Aims Apac Reit 管理人首席执行官 Russell Ng 表示，即使在2026财年实现“又一个稳定增长年”之后，该信托基金仍在“有意识地向数据中心转型”。
    • Aims Apac Reit 管理人首席执行官 Russell Ng 表示，即使在2026财年实现“又一个稳定增长年”之后，该信托基金仍在“有意识地向数据中心转型”。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】主板上市的 Aims Apac 房地产投资信托（ AA Reit ）正聚焦于数据中心机遇，在传统工业资产之外寻求下一阶段的增长，以把握对数字基础设施日益增长的需求。

    AA Reit 管理人首席执行官 Russell Ng 表示：“尽管我们经历了又一个稳定增长的年份，但我们正有意识地向数据中心转型。”

    他指出，位于澳大利亚新南威尔士州的两处地块已获得政府支持，可作为潜在的数据中心开发项目，这是一个“重大的转折点”。

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