Aims Apac Reit获得4.5亿新元及1.6亿澳元的可持续发展关联贷款

该信托还获得一笔1.15亿澳元的银团贷款，其中包括5000万澳元的绿色贷款部分

该可持续发展关联贷款与AA Reit的业绩表现挂钩，其预设目标专注于减少范围二（间接）碳排放等。 照片：AA REIT

【新加坡】 Aims Apac房地产投资信托 （AA Reit）的管理人周四（5月21日）表示，已签订第二笔无担保的可持续发展关联贷款。

这笔贷款包括4.5亿新元和1.6亿澳元（约合1.46亿新元）的循环信贷安排。

此外，该信托还宣布获得一笔1.15亿澳元的无担保澳大利亚银团贷款。

管理人表示，该可持续发展关联贷款加强了“AA Reit将可持续发展融入其资本管理战略的承诺”。该贷款包含与信托业绩挂钩的可持续发展利润率调整机制，其预设目标专注于减少范围二（即间接）碳排放、扩大整个投资组合的太阳能产能，以及提高与租户签订的绿色租约比例。

这笔贷款由大华银行（UOB）安排，该行担任独家协调人、授权牵头安排人、账簿管理人及可持续发展协调人。

与Optus Centre挂钩的绿色贷款部分

管理人表示，这笔1.15亿澳元的银团贷款由AA Reit的两家全资子公司获得，并由大华银行（UOB）悉尼分行和澳新银行（ANZ）安排。其中包括一笔与Optus Centre挂钩的5000万澳元绿色贷款部分，Optus Centre是该信托投资组合中的一个悉尼商业园 ，属于该信托的投资组合。

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管理人补充道，该贷款部分反映了信托“致力于使其融资策略与投资组合的环境表现保持一致，同时支持其澳大利亚资产的长期韧性和可持续发展资质”。

管理人首席执行官Russell Ng表示：“这些贷款安排增强了我们的财务灵活性，延长了我们的债务期限结构，并进一步拓宽了我们的融资渠道。”

按备考基准计算，AA Reit的加权平均债务到期日将从2.2年延长至约四年，并且在再融资后，所有债务均为无担保债务。

在该消息宣布前，AA Reit的单位价格周四收盘报1.60新元，上涨0.03新元，涨幅为1.9%。