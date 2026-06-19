Aleta Planet推出金融科技解决方案，助本地及区域中小企业发行定制Visa卡

该公司提供后端支持，涵盖合规、技术和法律服务，以协助企业发行品牌联名卡。

(左起) Aleta创始人兼集团主席Ryan Gwee，以及Visa东南亚区域集团国家经理兼亚太区全球客户与收单机构高级副总裁Adeline Kim。 图片来源：ALETA

【新加坡】随着Visa与新加坡金融科技公司Aleta（前身为Aleta Planet）于周五（6月19日）宣布建立合伙业务，新加坡的中小型企业（SMEs）如今可以发行带有Visa品牌的借记卡。

作为Visa的主要会员，Aleta有权发行品牌卡和拓展商户。因此，Aleta可以为希望推出自有卡片的中小企业担保或“出借”其Visa银行识别码（Bank Identification Number, BIN）——这是处理跨境支付路径的全球标准。

Aleta创始人兼集团主席Ryan Gwee表示：“这是一种咨询式的合作模式。”

“银行识别码担保是将联名卡快速推向市场的有效途径。”

他补充说，Aleta作为后端支持，提供合规、技术和法律方面的支持，以帮助企业发行品牌联名卡。

传统上，大部分发卡业务都需通过与大型银行合作完成，而收入流不大的中小企业则无法发行白标卡——即根据公司自身的标志、颜色和品牌进行定制的卡片。

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这项安排使小型企业也能够做到以往只有大公司才能做到的事情——发行品牌借记卡、管理后端监管合规事务，并利用客户的消费数据。

Aleta表示，其即插即用技术允许中小企业定制奖励和服务附加项目，同时由Aleta代为管理运营和监管条例相关事宜。

客户启用流程采用分级结构，所需的整合程度取决于企业希望将该卡片与其现有系统和奖励计划整合的深度。

对于联名和白标Visa卡而言，这可将产品上市时间缩短至最快两周。

除了速度快之外，品牌支付卡还能让中小企业深入了解客户的消费模式，从而优化其营销策略、奖励计划和客户忠诚度计划。

通过与其银行识别码担保方合作，中小企业还能从交换费（即收单银行支付给持卡人银行的费用）和外汇价差中创造新的收入来源。

此举的背景是，技术成本的下降加速了嵌入式金融——即将金融服务整合到非金融产品中的模式——的发展，使得发卡业务对小型企业而言变得前所未有的便捷。

Visa东南亚区域集团国家经理兼亚太区全球客户与收单机构高级副总裁Adeline Kim表示：“自十多年前Visa积极向非银行机构开放我们的网络以来，我们见证了一批发卡机构的涌现，从新型银行、金融科技公司到电召载客平台。”

她指出，通过与像Aleta这样同中小企业社群有紧密联系的金融科技公司建立合伙业务，Visa能够迎来一个此前未曾触及的细分市场。

将生活服务产业群融入支付

周四，Aleta发布了其在Visa计划下的首款产品——一款与日本生活方式品牌Sanrio的角色Cinnamoroll（玉桂狗）联名的借记卡。

该卡定于6月22日推出，随后还将陆续推出与Hello Kitty和Kuromi等其他Sanrio角色的联名卡。

用户可通过新的Aleta Adventure应用程序申请此卡。这是一个结合了收藏品文化与日常无现金支付的新数字平台。

谈及与Sanrio的合作，Gwee指出，根据Euromonitor International的数据，全球玩具和游戏市场预计到2029年将达到985亿美元，这是一个全球性的趋势。

Gwee表示，Sanrio联名卡是Aleta的首次此类合作。

这为未来的合作伙伴提供了一个范本，并预示了与电脑游戏、Web3和旅游公司等潜在的合作机会。

他补充道：“该系列产品只是一个具有收藏价值的开端，旨在展示我们的银行识别码担保能力。”