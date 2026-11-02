Alpha综合产投信托首席执行官Karen Lee卸任

她将留任至3月31日，首席财务官Goo Li Ling将接替其职务

Alpha综合产投信托旗下的新科技园。该产投信托的首席财务官Goo Li Ling将在董事会决定的日期接任首席执行官一职。 照片：BT档案

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 Alpha综合房地产投资信托 (Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (Reit)) （前身为萨瓦纳工业房地产投资信托）宣布，其管理公司的首席执行官Karen Lee将于周一（11月2日）卸任。

在该产投信托完成期待已久的内部化进程后，首席财务官 (CFO) Goo Li Ling已被任命为候任首席执行官。

于2025年9月出任首席执行官的Lee将离职以寻求其他职业发展，但她将继续在管理公司留任至3月31日，以协助工作交接，包括支持Goo和董事会确保平稳过渡。

现年53岁的Lee在Alpha综合产投信托的重要发展时期担任首席执行官，期间该信托于2025年10月完成了管理职能的内部化。

在获得新加坡金融管理局的任命批准后，Goo将在董事会决定的日期正式出任首席执行官。

在此之前，她将继续履行首席财务官的职责，并与董事会及管理团队就战略和运营事宜进行合作。在过渡期间，董事会将进行更密切的监督，而高级管理团队将继续负责该产投信托的日常运营。

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董事会表示，相信Goo有能力确保领导力的延续，并引导该产投信托进入下一发展和增长阶段。

她在内部化完成前加入该管理公司，在金融、房地产投资和基金管理领域拥有超过20年的经验，其中包括工业和数据中心资产方面的经验。

Goo此前曾在Keppel Fund Management和Lendlease Asia担任高级领导职务，负责领域包括财务战略、收购与撤资、融资以及投资组合管理。

这位候任首席执行官曾参与新达产业信托 (Suntec Reit) 的首次公开募股及其后续的财务和资本管理。

漫长的管理人内部化过程

Alpha综合产投信托成为新加坡首个实现管理职能内部化的房地产投资信托。此举标志着一个始于2023年的过程的最终完成，当时单位持有人在一次特别股东大会上投票决定，罢免外部管理人，并以一个由受托人全资拥有的内部管理人取而代之。

这一由激进投资者Quarz Capital主导的过程因争议和法律挑战而延长，截至2025年6月底，相关成本已达1220万新元。

内部化之后，Alpha综合产投信托管理公司被任命为该信托的新管理人，取代了萨瓦纳房地产投资管理公司。该产投信托也更名为Alpha综合产投信托，以反映其新的管理结构。

Alpha综合产投信托的单位价格周五收盘报0.475新元，与前一交易日持平。